Avrupa’da kiralık konutlar için abonelik temelli ısı pompası dönemi

Avrupa Birliği, kiralık konutlarda ısı pompası kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla abonelik temelli yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor. HP Subscribe adı verilen ve AB fonlarıyla desteklenen proje kapsamında ısı pompasının bir ürün yerine hizmet olarak sunulması hedefleniyor. Modelin ilk pilot uygulamaları Avusturya, Fransa ve Yunanistan’da gerçekleştirilecek.

Kiralık konutlarda kritik dönüşüm

Ekim 2028’e kadar sürecek proje, AB’nin çevre ve iklim eylemleri için kullandığı LIFE Programı kapsamında finanse ediliyor. Toplam bütçesi 1 milyon 841 bin 898 euro olan HP Subscribe, kiralık konutlarda fosil yakıtlı kazanlardan ısı pompalarına geçişi hızlandırmayı amaçlıyor. Projenin temel odağı, özellikle kiracılar ve ev sahipleri arasında uzun süredir devam eden maliyet ve fayda dengesizliğini ortadan kaldırmak.

Geliştirilen ısı pompası abonelik modeli (HPoS), ne kiracıdan ne de ev sahibinden başlangıçta herhangi bir yatırım bedeli talep edilmemesi üzerine kurgulandı. Avrupa Isı Pompası Derneği’nin (EHPA) da yer aldığı proje konsorsiyumuna göre, kiralık binalarda ısı pompası kurulumunun önündeki en büyük engel, ev sahibi ile kiracı arasındaki uyumsuzluk. Ev sahipleri, faydasını çoğunlukla kiracıların gördüğü sistemlere yatırım yapmaktan kaçınırken, kiracılar da kendilerine ait olmayan bir mülke finansman sağlamaya sıcak bakmıyor.

HPoS modeli bu sorunu, sistemin mülkiyetini ve işletme sorumluluğunu uzman bir üçüncü tarafa devrederek çözmeyi hedefliyor. Buna göre kiracılar, ısı pompasını satın almak yerine aylık bir abonelik ücreti ödüyor. Isı pompasının kurulumu, finansmanı ve bakımı ise ev sahibinin sorumluluğunda kalıyor. Böylece kiracılar daha düşük maliyetli, temiz ve verimli bir ısıtma hizmetine erişirken, ev sahipleri de yüksek sermaye yatırımı yapmadan binalarının değerini artırabiliyor.

Proje kapsamında Avusturya, Fransa ve Yunanistan’da somut uygulama adımları atılırken İrlanda’da ise pazar yayılımını destekleyici çalışmalar yürütülecek. Bu ülkede, mevcut ısı pompası girişimlerinin hizmet sağlayıcılar ve finansal ortaklarla bir araya getirilmesi planlanıyor.

