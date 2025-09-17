İklim değişikliği can alıyor: Avrupa'da aşırı sıcaklara bağlı ölümler üç kat arttı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Artık tüm dünyada etkilerini açık bir şekilde göstermeye başlayan iklim değişikliği, Avrupa kıtasında ciddi sorunlara yol açmaya başlamış durumda. Bu hafta yayınlanan bir rapor, 2025 yazında yaşanan aşırı sıcakların Avrupa Birliği ülkelerine zararının 43 milyar euro olduğunu ortaya koydu. Ancak bu işin sadece finansal kısmı. İşin bir de sağlık tarafı var ki orada da tablo giderek endişe verici bir hâl alıyor.

İngiltere’deki Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine tarafından yürütülen araştırmaya göre, 2025 yazında Avrupa’daki aşırı sıcaklar yaklaşık 24.400 kişinin ölümüne yol açtı. Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı sebepler olmasa, ölü sayısının bunun üçte biri kadar olacağını vurguluyor. Veriler, aşırı sıcaklara bağlı ölümlerin %68’inin iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor. Özellikle 64 yaş üstü bireyler en kırılgan grubu oluşturuyor; toplam can kayıplarının %85’i bu yaş aralığında yaşanıyor.

Türkiye de Bu Yaz Sıcaklık Rekoru Kırdı

Kişi başına düşen ölüm oranlarında Avrupa başkentleri arasında en kötü tabloya sahip olan şehirler Roma, Atina ve Bükreş. Fakat bunların yanı sıra Stockholm, Madrid ve Bratislava gibi şehirlerde de iklim değişikliğine bağlı ölümlerin oranı giderek artıyor. Sıcaklıkların güney Avrupa kadar yüksek olmadığı kuzey ülkelerinde de sıcaklığa bağlı ölümlerin ortaya çıkması dikkat çekiyor. Avrupa kıtasında yaşanan bu sıcaklık artışı Türkiye'yi de es geçmedi. Nitekim bu yıl Türkiye'de yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. 25 Temmuz 2025 günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde sıcaklık 50,5°C'a ulaştı.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise verilerin “şehir merkezleri” üzerinden değerlendirilmiş olması. 50 binin üzerinde nüfusa sahip 854 şehirden toplanan veriler, Avrupa toplam nüfusunun yalnızca %30’unu kapsıyor. Dolayısıyla kırsal bölgelerdeki ölümler ve küçük yerleşimlerin kayıpları hesaba katıldığında gerçek tablo çok daha ağır olabilir.

İklim Değişikliğinin Ekonomik Boyutu da Giderek Daha Ciddi Bir Hâl Alacak

Tam Boyutta Gör Yazının başında belirttiğimiz üzere, Avrupa Birliği'nin bu yıl iklim değişikliğine bağlı ekonomik zararı 43 milyar euro oldu. Ancak bu daha iyi günlerimiz olabilir. Araştırmacılar, etkilerin devam etmesiyle bu maliyetin 2029’a kadar 126 milyar euroya çıkabileceğini öngörüyor. Elbette bu etki Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlı kalmayacak. Türkiye gibi kıtanın diğer parçaları ve komşuları da artan sıcaklıklar yüzünden benzer kayıpların müsebbibi olacak.

Altyapı hasarları, tarımda kuraklık, inşaat ve turizmde üretkenlik kaybı, tedarik zinciri aksaklıkları ve yangınların neden olduğu büyük kayıplar, raporda öne çıkan başlıklar arasında. Ayrıca artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarının giderek sıklaşması da ciddi bir kaygı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda Avrupa kıtası için çok daha büyük bir soruna dönüşeceğini söyleyebiliriz.

