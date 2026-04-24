Avrupa'da elektrik atağı: Martta satışlar yüzde 48,9 arttı

2026’nın ilk çeyreği genelinde ise toplam 546.937 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da yıllık bazda %32.5 büyümeye işaret ediyor. Ocak-mart döneminde AB’de satılan her 5 yeni otomobilden yaklaşık biri tamamen elektrikli oldu. Elektrikli otomobillerin pazar payı %19.4’e ulaştı. Bu büyümenin ana itici gücü ise mart ayında yaşanan sert sıçrama oldu.
Mart ayı sadece elektrikliler için değil, genel otomotiv pazarı için de oldukça güçlü geçti. AB genelinde toplam otomobil satışları %12.5 artarak ocaktaki %3.9’luk düşüş ve şubattaki %1.4’lük sınırlı artışın ardından toparlanma sinyali gösterdi. Böylece ilk çeyrek toplamda %4 büyümeyle kapandı.
Elektrikliler yükselişte, benzin ve dizel düşüşte
Elektrikli otomobiller, %48.9’luk artışla tüm motor tipleri arasında en hızlı büyüyen segment oldu. Aynı dönemde şarj edilebilir hibrit satışları %28.2 artarak 105.414 adede ulaştı. Buna karşılık içten yanmalı motorlu araçlar düşüş trendine girdi. Benzinli araçlar %9.4, dizel araçlar ise %12.3 geriledi.
Elektrikli otomobil satışlarının dağılımı ise hâlâ dengesiz. Toplam satışların %60'tan fazlası sadece dört büyük pazarda gerçekleşiyor. İlk çeyrekte İtalya %65.7, Fransa %50.4 ve Almanya %41.3 büyüme kaydetti. Almanya, 159.630 adetle en büyük elektrikli otomobil pazarı olmaya devam etti.