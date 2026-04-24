Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'da elektrik atağı: Martta satışlar yüzde 48,9 arttı

    AB’de elektrikli otomobil satışları martta %48.9 arttı. İlk çeyrekte satılan her 5 araçtan 1’i elektrikli oldu. Buna karşın benzinli ve dizel araçlar düşüşte.     

    Avrupa otomotiv pazarı elektrikli dönüşümde hız kesmiyor. Verilere göre mart ayında Avrupa Birliği’nde 234.532 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %48.9’luk güçlü bir artış anlamına geliyor.

    2026’nın ilk çeyreği genelinde ise toplam 546.937 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da yıllık bazda %32.5 büyümeye işaret ediyor. Ocak-mart döneminde AB’de satılan her 5 yeni otomobilden yaklaşık biri tamamen elektrikli oldu. Elektrikli otomobillerin pazar payı %19.4’e ulaştı. Bu büyümenin ana itici gücü ise mart ayında yaşanan sert sıçrama oldu.

    Mart ayı sadece elektrikliler için değil, genel otomotiv pazarı için de oldukça güçlü geçti. AB genelinde toplam otomobil satışları %12.5 artarak ocaktaki %3.9’luk düşüş ve şubattaki %1.4’lük sınırlı artışın ardından toparlanma sinyali gösterdi. Böylece ilk çeyrek toplamda %4 büyümeyle kapandı.

    Elektrikliler yükselişte, benzin ve dizel düşüşte

    Elektrikli otomobiller, %48.9’luk artışla tüm motor tipleri arasında en hızlı büyüyen segment oldu. Aynı dönemde şarj edilebilir hibrit satışları %28.2 artarak 105.414 adede ulaştı. Buna karşılık içten yanmalı motorlu araçlar düşüş trendine girdi. Benzinli araçlar %9.4, dizel araçlar ise %12.3 geriledi.

    Elektrikli otomobil satışlarının dağılımı ise hâlâ dengesiz. Toplam satışların %60’tan fazlası sadece dört büyük pazarda gerçekleşiyor. İlk çeyrekte İtalya %65.7, Fransa %50.4 ve Almanya %41.3 büyüme kaydetti. Almanya, 159.630 adetle en büyük elektrikli otomobil pazarı olmaya devam etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra 1.6 benzinli lpg yorumlar kantara girmeme cezası bridgestone lastik yorumları onnet nedir suzuki swift 4x4

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum