Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa otomotiv pazarı elektrikli dönüşümde hız kesmiyor. Verilere göre mart ayında Avrupa Birliği’nde 234.532 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %48.9’luk güçlü bir artış anlamına geliyor.

2026’nın ilk çeyreği genelinde ise toplam 546.937 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da yıllık bazda %32.5 büyümeye işaret ediyor. Ocak-mart döneminde AB’de satılan her 5 yeni otomobilden yaklaşık biri tamamen elektrikli oldu. Elektrikli otomobillerin pazar payı %19.4’e ulaştı. Bu büyümenin ana itici gücü ise mart ayında yaşanan sert sıçrama oldu.

Tesla’da sürpriz: Hem gelirler hem de karlılık yükseldi 1 gün önce eklendi

Mart ayı sadece elektrikliler için değil, genel otomotiv pazarı için de oldukça güçlü geçti. AB genelinde toplam otomobil satışları %12.5 artarak ocaktaki %3.9’luk düşüş ve şubattaki %1.4’lük sınırlı artışın ardından toparlanma sinyali gösterdi. Böylece ilk çeyrek toplamda %4 büyümeyle kapandı.

Elektrikliler yükselişte, benzin ve dizel düşüşte

Elektrikli otomobiller, %48.9’luk artışla tüm motor tipleri arasında en hızlı büyüyen segment oldu. Aynı dönemde şarj edilebilir hibrit satışları %28.2 artarak 105.414 adede ulaştı. Buna karşılık içten yanmalı motorlu araçlar düşüş trendine girdi. Benzinli araçlar %9.4, dizel araçlar ise %12.3 geriledi.

Elektrikli otomobil satışlarının dağılımı ise hâlâ dengesiz. Toplam satışların %60’tan fazlası sadece dört büyük pazarda gerçekleşiyor. İlk çeyrekte İtalya %65.7, Fransa %50.4 ve Almanya %41.3 büyüme kaydetti. Almanya, 159.630 adetle en büyük elektrikli otomobil pazarı olmaya devam etti.

Avrupa'da elektrik atağı: Martta satışlar yüzde 48,9 arttı

