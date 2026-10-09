Avrupa’da elektrik bazı saatlerde bedavadan da ucuz, akşamları ise fiyatlar fırlıyor

Güneş enerjisi üretimi arttı, elektrik fiyatları negatife düştü
Montel’in European Power Market Outlook Q3 2026 raporuna göre Avrupa’da güneş enerjisi üretimi ikinci çeyrekte önceki rekoru yaklaşık yüzde 20 aşarak yeni bir seviyeye ulaştı. Üretimdeki artışta uzun süren yüksek basınç koşulları ve güneşli havalar etkili oldu. Özellikle öğle saatlerinde elektrik üretiminin talebi aşması birçok piyasada arz fazlasına ve negatif elektrik fiyatlarına neden oldu.
Negatif fiyatların görüldüğü saatlerin ülkelere göre dağılımı da geçen yıla kıyasla değişti. İspanya, ikinci çeyrekte 596 saatle Avrupa'da ilk sırada yer alırken Portekiz 462 saatle ikinci oldu. Bu ülkeleri 370 saatle Fransa ve 317 saatle Yunanistan izledi.
Nisan ayının sonlarında bazı Avrupa piyasalarında elektrik fiyatları, megavatsaat başına eksi 500 euro olan teknik alt sınıra yaklaştı. Bu sınır daha sonra eksi 600 euroya indirildi.
Elektrik fiyatları bir günde 600 euroyu aştı
Almanya'da ise akşam saatlerindeki yoğun tüketim dönemlerinde elektrik fiyatları megavatsaat başına 600 euronun üzerine yükseldi. Başka bir deyişle; güneş enerjisi üretiminin azaldığı saatlerde yüksek talep nedeniyle fiyatlar zirveye çıktı.
Bu tablo, Avrupa elektrik piyasalarındaki temel sorunlardan birini ortaya koyuyor. Avrupa’da elektrik üretimi ve tüketimi arasındaki dalgalanmaları dengeleyecek enerji depolama sistemleri ve esnek üretim kapasitesi yetersiz kalıyor.
Bununla birlikte negatif elektrik fiyatlarının sıklaşması, bazı termik santrallerin, enerji depolama işletmecilerinin ve sanayi tüketicilerinin gün öncesi piyasasında teklif vermekten kaçınmasına yol açıyor. Bu işletmeciler kapasitelerini gün içi piyasalarında veya dengeleme hizmetlerinde kullanmayı tercih ediyor. Bu durum, gün içi piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını artırabilirken hızlı tepki verebilen enerji kaynaklarının önemini de artırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: