Avrupa’da elektrik bazı saatlerde bedavadan da ucuz, akşamları ise fiyatlar fırlıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa’da güneş enerjisi üretiminin rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte 2026’nın ikinci çeyreğinde elektrik piyasalarında sert fiyat dalgalanmaları görüldü. İspanya ve Portekiz, elektriğin negatif fiyatlarla işlem gördüğü saat sayısında Avrupa’nın ilk iki sırasına yerleşti. Öte yandan aynı dönemde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle talebin arttığı saatlerde fiyatlar rekor seviyelere yükseldi.

Güneş enerjisi üretimi arttı, elektrik fiyatları negatife düştü

Montel’in European Power Market Outlook Q3 2026 raporuna göre Avrupa’da güneş enerjisi üretimi ikinci çeyrekte önceki rekoru yaklaşık yüzde 20 aşarak yeni bir seviyeye ulaştı. Üretimdeki artışta uzun süren yüksek basınç koşulları ve güneşli havalar etkili oldu. Özellikle öğle saatlerinde elektrik üretiminin talebi aşması birçok piyasada arz fazlasına ve negatif elektrik fiyatlarına neden oldu.

Negatif fiyatların görüldüğü saatlerin ülkelere göre dağılımı da geçen yıla kıyasla değişti. İspanya, ikinci çeyrekte 596 saatle Avrupa'da ilk sırada yer alırken Portekiz 462 saatle ikinci oldu. Bu ülkeleri 370 saatle Fransa ve 317 saatle Yunanistan izledi.

Nisan ayının sonlarında bazı Avrupa piyasalarında elektrik fiyatları, megavatsaat başına eksi 500 euro olan teknik alt sınıra yaklaştı. Bu sınır daha sonra eksi 600 euroya indirildi.

Elektrik fiyatları bir günde 600 euroyu aştı

Tam Boyutta Gör Negatif fiyatların yaşandığı ikinci çeyrek aynı zamanda üretimdeki artışın her zaman düşük fiyat anlamına gelmediğini de gösterdi. Haziran ayının sonlarında yaşanan sıcak hava dalgası sırasında İspanya'da günlük ve haftalık elektrik fiyatları megavatsaat başına 100 euronun üzerine çıktı. Bu artış, yüksek yenilenebilir enerji üretiminin ve öğle saatlerinde görülen negatif fiyatların ardından geldi.

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Almanya'da ise akşam saatlerindeki yoğun tüketim dönemlerinde elektrik fiyatları megavatsaat başına 600 euronun üzerine yükseldi. Başka bir deyişle; güneş enerjisi üretiminin azaldığı saatlerde yüksek talep nedeniyle fiyatlar zirveye çıktı.

Bu tablo, Avrupa elektrik piyasalarındaki temel sorunlardan birini ortaya koyuyor. Avrupa’da elektrik üretimi ve tüketimi arasındaki dalgalanmaları dengeleyecek enerji depolama sistemleri ve esnek üretim kapasitesi yetersiz kalıyor.

Bununla birlikte negatif elektrik fiyatlarının sıklaşması, bazı termik santrallerin, enerji depolama işletmecilerinin ve sanayi tüketicilerinin gün öncesi piyasasında teklif vermekten kaçınmasına yol açıyor. Bu işletmeciler kapasitelerini gün içi piyasalarında veya dengeleme hizmetlerinde kullanmayı tercih ediyor. Bu durum, gün içi piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını artırabilirken hızlı tepki verebilen enerji kaynaklarının önemini de artırıyor.

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