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Oynat Avrupa'da elektrik fiyatları, doğal gaz krizinin etkisiyle kış öncesinde yeniden tırmanışa geçti. Orta Doğu'daki savaşın arzı kısıtlaması nedeniyle megavatsaat fiyatları 200 euroya dayandı. Bu durum Almanya ve İspanya'daki fabrikalarda üretimin durmasına, tedarikçi şirketlerin ise zorlanmasına yol açıyor. Soğuk havayla birlikte fiyatların 300 euro seviyesine çıkmasından korkuluyor. Uzmanlar, piyasadaki bu baskının ancak 2027 yılından itibaren hafifleyebileceğini öngörüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Avrupa'da elektrik fiyatları Orta Doğu'daki savaşın doğal gaz arzını sıkıştırması ve kış aylarında artması beklenen enerji talebi nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Önümüzdeki üç ay için elektrik kontratları megavatsaat başına 200 euro civarında işlem görürken daha soğuk bir kış ve doğal gaz fiyatlarında yeni bir sıçrama yaşanması halinde bu rakamın 300 euroya çıkabileceği belirtiliyor. Yüksek maliyetler şimdiden bazı fabrikalarda üretimin durmasına ve enerji şirketlerinin zarar açıklamasına neden oluyor.

Elektrik fiyatları bir yılda ikiye katlandı

Avrupa'nın enerji piyasasında yaşanan yükseliş özellikle elektrik tüketimi yüksek olan sanayi şirketlerini zorluyor. İrlanda merkezli Irish Examiner'ın haberine göre önümüzdeki üç ay için elektrik teslimatını kapsayan vadeli kontratlar megavatsaat başına yaklaşık 200 eurodan işlem görüyor. Bu seviye, geçen kış kaydedilen fiyatların yaklaşık iki katı.

Yükselişin temel nedeni ise Orta Doğu'daki savaşın küresel doğal gaz arzını daraltması. Avrupa'da doğal gaz fiyatları son bir yılda üç katına çıktı. Doğal gaz santralleri, yenilenebilir enerji ve diğer düşük maliyetli kaynakların talebi karşılayamadığı dönemlerde elektrik fiyatlarını belirlediği için gazdaki artış doğrudan elektrik piyasasına da yansıyor.

Üstelik Avrupa'daki sanayi kuruluşlarının önemli bir bölümü elektrik ihtiyacının büyük kısmını spot piyasadan karşılıyor. Bu nedenle fiyatlardaki ani değişimler üretim maliyetlerine hızla yansıyor. Uzun vadeli elektrik sözleşmeleriyle fiyatlarını sabitleyen şirketler ise şimdilik daha korunaklı olsa da bu sözleşmeler yenilendikçe yüksek maliyetlerden etkilenebilir.

Almanya’da fabrikalar duruyor

Yüksek elektrik maliyetlerinin sanayi üzerindeki etkisi Almanya'da somut şekilde görülmeye başladı. İtalyan Feralpi Group'a ait bir çelik fabrikasında elektrik fiyatlarının üretimi ekonomik olmaktan çıkardığı saatlerde tesis faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Özellikle elektrikle çalışan fırınların yüksek enerji tüketimi tesisin maliyetlere karşı hassasiyetini artırıyor. Fabrika, siparişleri bulunmasına rağmen sonbahar boyunca yükselen elektrik fiyatları nedeniyle üretimi birden fazla kez durdurdu.

Sorun yalnızca üreticilerle sınırlı değil. Almanya'daki elektrik tedarikçileri Grüüün ve Stromee de müşterilerine elektrik sağlamayı durdurdu. Bu gelişme, 2022 enerji krizinde yüksek toptan satış fiyatları karşısında faaliyetlerini sürdüremeyen çok sayıda küçük enerji şirketinin piyasadan çekilmesini hatırlatıyor.

Fiyatlar daha da artabilir

Avrupa'da kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte enerji maliyetlerinin daha da yükselmesi bekleniyor. BB Energy Trading Ltd. tarafından değerlendirilen olumsuz senaryoya göre doğal gaz fiyatlarının yeniden yükselmesi ve Avrupa'da alışılmadık derecede soğuk bir dönem yaşanması halinde aylık elektrik kontratları megavatsaat başına 300 euroya ulaşabilir.

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Yüksek maliyetlerin etkisi Avrupa'daki enerji şirketlerinin finansal sonuçlarına da yansımaya başladı. Avusturyalı enerji şirketi Verbund, hidroelektrik üretiminin düşük kalması nedeniyle ihtiyacını pahalı spot piyasadan karşılamak zorunda kaldı. Şirket, bu durumun yılın ilk dokuz ayında kazançları üzerinde 120 milyon euroluk olumsuz etki yarattığını açıkladı.

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox da Avrupa operasyonlarında yükselen enerji maliyetleri nedeniyle geçen çeyrekte 16 milyon euro kayıp yaşadığını bildirdi. Şirketin uzun vadeli elektrik alım anlaşmaları, toplam elektrik ihtiyacının yalnızca yaklaşık yarısını karşılıyor.

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Bazı sanayi şirketleri açısından elektrik, üretilen ürünün değerinden daha pahalı hale gelebiliyor. Daha önce düşük fiyatlardan elektrik satın alma anlaşması yapan bazı işletmeler de üretimde kullanmak yerine sabitledikleri elektriğin bir bölümünü piyasaya satarak maliyetlerini dengelemeyi tercih ediyor.

Yenilenebilir enerji yetmeyebilir

Güneş enerjisi, yaz ve sonbaharın ilk dönemlerinde Avrupa'daki elektrik maliyetlerinin sınırlanmasına yardımcı oldu. Rekor seviyedeki güneş enerjisi üretimi, elektrik talebinin görece düşük olduğu dönemlerle örtüşerek piyasadaki arzı destekledi.

Ancak kış aylarında güneş enerjisi üretiminin azalması ve elektrik tüketiminin yükselmesi Avrupa'nın rüzgar enerjisine daha fazla ihtiyaç duymasına neden olacak. Rüzgar enerjisinin hava koşullarına bağlı olarak değişken üretim yapması ise uzun süre rüzgarsız geçen dönemlerde arz sıkıntısına neden olabilir.

Almanya da olası bir doğal gaz arzı acil durumuna karşı önlem hazırlığında. Bloomberg News tarafından görülen yasa taslağına göre ülke, şebeke rezervinde tutulan kömür ve petrol santrallerini bu kış yeniden devreye almayı değerlendiriyor.

Elektrik fiyatlarındaki yükseliş hane halkını da etkileyebilir. Almanya'da enerji şirketi EnBW, Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere konut elektrik tarifesinde yüzde 3,3 artışa gidecek. Almanya hükümeti gelecek yıl elektrik vergisini düşürme konusunda anlaşırken Polonya da tüketicileri yüksek fiyatlardan korumaya yönelik önlemler hazırlıyor.

2027 daha iyi bir yıl olabilir

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Kısa vadede Avrupa'nın enerji piyasasında riskler artarken Goldman Sachs, 2027 yılı için daha olumlu bir doğal gaz görünümü çiziyor. Bankanın 18 Kasım tarihli analizine göre Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarının 2027 genelinde ortalama 45 euro/MWh seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, 17 Kasım itibarıyla kaydedilen 85 euro/MWh seviyesinin oldukça altında.

Ancak bu tahmin, Orta Doğu'daki arz kesintilerinin zamanla azalacağı varsayımına dayanıyor. Goldman Sachs, Basra Körfezi'nden yapılan LNG ihracatının bu kış savaş öncesi seviyelerin yüzde 25-30'una gerilemesi ve Avrupa'da kışın mevsim normallerinden daha soğuk geçmesi halinde fiyatların 2027'nin ilk çeyreğinde 150 euro/MWh seviyesine yaklaşabileceğini öngörüyor.

Banka, Körfez ülkelerinden LNG ihracatının 2027 sonuna kadar savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 35'inde kalması durumunda ise yıllık ortalama fiyatın 104 euro/MWh olabileceğini hesaplıyor.

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Avrupa'da elektrik fiyatları 300 euroya çıkabilir

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