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    Avrupa'da tarihi dönüm noktası: Elektrikli araçlar ilk kez benzinli ve dizelleri geçti

    Avrupa'da 2026 yılının ilk yarısında tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin toplam pazar payı ilk kez benzinli ve dizel araçları geride bıraktı. 

    Avrupa'da elektrikli araçlar ilk kez benzinli ve dizelleri geçti Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da 2026 yılının ilk yarısında tamamen elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerin toplam pazar payı ilk kez benzinli ve dizel araçları geride bıraktı. Tesla ile Çinli üreticiler yükselişini sürdürürken, Avrupalı otomobil markaları ise pazar payı kaybetmeye devam ediyor.

    Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payı %30'u aştı

    Avrupa Birliği'nin 2026'nın ilk altı ayına ait tescil verilerine göre tamamen elektrikli araçlar %20,7 pazar payına ulaştı. Şarj edilebilir hibritlerin %9,8'lik payı da eklendiğinde, yeni satılan her üç otomobilden yaklaşık biri artık şarj edilebilir hale geldi. Buna karşılık yalnızca benzinli ve dizel motorlu otomobillerin toplam pazar payı geçen yılki %37,8 seviyesinden %29,7'ye geriledi. 

    Avrupa'da elektrikli araçlar ilk kez benzinli ve dizelleri geçti Tam Boyutta Gör

    Tesla zirvede, Volkswagen geride kaldı

    Haziran ayında Batı Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil açık ara farkla Tesla Model Y oldu. Model Y, 23.664 yeni tescille listenin zirvesine yerleşirken, ikinci sıradaki Tesla Model 3 ise 9.380 adet satış gerçekleştirdi.

    Haziran 2026'nın Batı Avrupa'daki en popüler elektrikli otomobilleri şöyle sıralandı:

    • Tesla Model Y: 23.664
    • Tesla Model 3: 9.380
    • Skoda Elroq: 6.859
    • Renault R5: 6.831
    • Skoda Enyaq: 6.321
    • Volkswagen ID.3: 6.140

    Çinli üreticiler Avrupa'da hızla büyüyor

    Elektrikli araçlara yönelik talep artışı ve devlet teşvikleri en çok Çinli otomobil üreticilerine yaradı. Haziran ayında Çin merkezli markaların Avrupa Birliği pazarındaki payı %6'dan %10'a yükseldi. Böylece AB'de satılan her 10 yeni otomobilden biri Çinli üreticilere ait oldu.

    En dikkat çekici büyüme oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

    • Leapmotor: %496
    • Chery: %271
    • BYD: %199
    • Tesla: %72

    Öte yandan Alman otomobil üreticilerinin toplam pazar payı %37,3 seviyesine gerileyerek rekabet baskısının arttığını gösterdi.

    Uzmanlardan teşvik uyarısı

    Sektör uzmanları ise elektrikli araç satışlarındaki yükselişin kalıcı olup olmadığı konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. EY uzmanı Constantin Gall'a göre mevcut büyüme büyük ölçüde devlet teşvikleri sayesinde gerçekleşiyor ve bu desteklerin sona ermesi durumunda elektrikli araç satışlarında ciddi bir yavaşlama yaşanabilir.

    Ayrıca Avrupa genelinde elektrikli araçların benimsenme oranı ülkeler arasında büyük farklılık gösteriyor. Haziran ayında İskandinav ülkelerinde elektrikli araçların pazar payı %67'ye ulaşırken, Doğu Avrupa ülkelerinde bu oran yalnızca %8 seviyesinde kaldı.

    Kaynakça https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-5-7-in-h1-2026-battery-electric-20-7-market-share/ https://www.notebookcheck.net/EVs-overtake-ICE-cars-Tesla-and-BYD-dominate.1353067.0.html
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