Avrupa'da tarihi dönüm noktası: Elektrikli araçlar ilk kez benzinli ve dizelleri geçti

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payı %30'u aştı
Avrupa Birliği'nin 2026'nın ilk altı ayına ait tescil verilerine göre tamamen elektrikli araçlar %20,7 pazar payına ulaştı. Şarj edilebilir hibritlerin %9,8'lik payı da eklendiğinde, yeni satılan her üç otomobilden yaklaşık biri artık şarj edilebilir hale geldi. Buna karşılık yalnızca benzinli ve dizel motorlu otomobillerin toplam pazar payı geçen yılki %37,8 seviyesinden %29,7'ye geriledi.
Tesla zirvede, Volkswagen geride kaldı
Haziran ayında Batı Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobil açık ara farkla Tesla Model Y oldu. Model Y, 23.664 yeni tescille listenin zirvesine yerleşirken, ikinci sıradaki Tesla Model 3 ise 9.380 adet satış gerçekleştirdi.
Haziran 2026'nın Batı Avrupa'daki en popüler elektrikli otomobilleri şöyle sıralandı:
- Tesla Model Y: 23.664
- Tesla Model 3: 9.380
- Skoda Elroq: 6.859
- Renault R5: 6.831
- Skoda Enyaq: 6.321
- Volkswagen ID.3: 6.140
Çinli üreticiler Avrupa'da hızla büyüyor
Elektrikli araçlara yönelik talep artışı ve devlet teşvikleri en çok Çinli otomobil üreticilerine yaradı. Haziran ayında Çin merkezli markaların Avrupa Birliği pazarındaki payı %6'dan %10'a yükseldi. Böylece AB'de satılan her 10 yeni otomobilden biri Çinli üreticilere ait oldu.
En dikkat çekici büyüme oranları ise şu şekilde gerçekleşti:
- Leapmotor: %496
- Chery: %271
- BYD: %199
- Tesla: %72
Öte yandan Alman otomobil üreticilerinin toplam pazar payı %37,3 seviyesine gerileyerek rekabet baskısının arttığını gösterdi.
Uzmanlardan teşvik uyarısı
Sektör uzmanları ise elektrikli araç satışlarındaki yükselişin kalıcı olup olmadığı konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. EY uzmanı Constantin Gall'a göre mevcut büyüme büyük ölçüde devlet teşvikleri sayesinde gerçekleşiyor ve bu desteklerin sona ermesi durumunda elektrikli araç satışlarında ciddi bir yavaşlama yaşanabilir.
Ayrıca Avrupa genelinde elektrikli araçların benimsenme oranı ülkeler arasında büyük farklılık gösteriyor. Haziran ayında İskandinav ülkelerinde elektrikli araçların pazar payı %67'ye ulaşırken, Doğu Avrupa ülkelerinde bu oran yalnızca %8 seviyesinde kaldı.Kaynakça https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-5-7-in-h1-2026-battery-electric-20-7-market-share/ https://www.notebookcheck.net/EVs-overtake-ICE-cars-Tesla-and-BYD-dominate.1353067.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: