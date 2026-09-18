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    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları beklentileri aştı: Her 3 araçtan biri elektrikli

    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ağustos ayında beklentileri aşarak güçlü bir artış gösterdi. Araştırmaya göre tam elektrikli araçların pazar payı yüzde 30,5'e yükseldi.

    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Avrupa elektrikli otomobil pazarı, 2026 yılında beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyor. E-Mobility Europe, New AutoMotive ve Fier Automotive verilerine göre, 16 Avrupa ülkesinde ağustos ayında 202 bin 833 yeni tam elektrikli otomobil tescil edildi. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 54,2'lik artış anlamına geliyor.

    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları hızlandı

    Tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı ağustos ayında yüzde 30,5'e yükseldi. Böylece satılan her üç yeni otomobilden yaklaşık biri tamamen elektrikli oldu. Avrupa Birliği (AB) genelinde ise tam elektrikli araçların 2026 yılı pazar payının yüzde 31,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

    Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 1 milyon 673 bin 856 tam elektrikli otomobil tescil edildi. Bu rakam, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 33,1 artışa işaret ediyor. Ocak-ağustos döneminde tam elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 22,5 oldu.

    Araştırmayı hazırlayan kuruluşlara göre yalnızca tam elektrikli otomobillerin satışları bile tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları birlikte kapsayan daha geniş plug-in araç pazarı için yapılan tahminleri aşmış durumda.

    T&E, 2026'da AB genelinde tam elektrikli otomobillerin pazar payını yüzde 23, Rho Motion ise Avrupa genelinde yaklaşık yüzde 21 olarak tahmin etmişti.

    Norveç'te yeni otomobillerin yüzde 98,7'si elektrikli

    Avrupa elektrikli otomobil pazarındaki yükselişte Almanya ve Fransa öne çıktı. Fransa'da ağustos ayında 36 bin 159 tam elektrikli otomobil tescil edildi. Bu araçların toplam yeni otomobil satışlarındaki payı yüzde 38,3 oldu. Almanya'da ise ağustos ayında 68 bin 980 tam elektrikli otomobil tescil edildi. Elektrikli otomobillerin ülkedeki pazar payı yüzde 32,5 seviyesine ulaştı.

    Avrupa'nın bazı küçük otomobil pazarlarında tam elektrikli araçların satışlardaki payı çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Ağustos ayı verilerine göre Norveç, yüzde 98,7'lik BEV pazar payıyla ilk sırada yer aldı. Danimarka'da bu oran yüzde 85,9, Finlandiya'da yüzde 52,3 ve Hollanda'da yüzde 48,9 olarak kaydedildi.

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