    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları kasımda yüzde 44 arttı

    AB’de kasım ayında 188 binin üzerinde tam elektrikli otomobil satıldı. Böylece pazar payı yüzde 21’i aşarken, benzinli ve dizel araç satışları sert düşüş yaşadı.

    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları kasımda yüzde 44 arttı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği otomobil pazarında tam elektrikli araçların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında AB genelinde 188.730 adet yeni elektrikli binek otomobil trafiğe çıktı. Bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,1’lik güçlü bir artış anlamına geliyor.

    Ocak-Kasım döneminde ise AB’de toplam 1.662.399 adet yeni elektrikli otomobil kaydı yapıldı. Elektrikli araçların toplam pazar içindeki payı bu dönemde yüzde 16,9 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 13,4’tü ve satışlar 1,3 milyon adet civarındaydı. Avrupa otomotiv üreticileri birliği ACEA, elektrikli araçların ulaştığı bu pazar payının yıl sonu beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtirken, dönüşümün hızlanması için hâlâ ciddi bir büyüme potansiyeli bulunduğunu vurguluyor.

    Yılın ilk 11 ayında AB genelinde toplam 9,86 milyon yeni otomobil satışı gerçekleşti. Bu sayı, genel pazarda yüzde 1,4’lük sınırlı bir artışa işaret ederken, elektrikli araçlardaki büyüme çok daha dikkat çekici oldu. Aynı dönemde tam elektrikli araç satışları yüzde 27,6, şarj edilebilir hibritler (PHEV) ise yüzde 33,1 oranında arttı.

    Sadece kasım ayına bakıldığında tablo daha da netleşiyor. Elektrikli araçlar, AB otomobil pazarında en hızlı büyüyen taraf oldu. Tüm motor tiplerinde toplam 887.491 yeni araç satılırken, bunun yüzde 21,3’ü tam elektrikli modellerden oluştu. Şarj edilebilir hibritler kasım ayında yüzde 38,4 büyüse de 91.699 adetlik satışla elektrikli araçların gerisinde kaldı.

    Avrupa'da elektrikli otomobil satışları kasımda yüzde 44 arttı Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında hibrit araçlar (ACEA tanımına göre tam ve hafif hibritler dahil) yaklaşık 302 bin adetle en çok tercih edilen motor tipi oldu. Ancak bu segmentteki büyüme sadece yüzde 4,2 ile sınırlı kaldı. Buna karşılık benzinli araç satışları 206.448 adetle, dizel satışları ise 70.120 adetle yüzde 20’nin üzerinde düşüş yaşadı.

    ACEA verilerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise hafif hibritlerin artık içten yanmalı motor kategorisinde sayılmaması. Bu durum istatistiklerde bazı kaymalar yaratsa da, kasım ayındaki büyüme eğilimi, kullanıcıların klasik benzinli ve dizel araçlardan şarj edilebilir hibritlere ve tam elektrikli modellere yöneldiğini açık şekilde ortaya koyuyor. Mevcut trendin devam etmesi halinde, elektrikli araçların yakın gelecekte AB genelinde benzinli otomobilleri satış adetlerinde geçmesi sürpriz olmayacak.

    AB’de elektrikli araç satışlarının yüzde 62’sini oluşturan dört büyük pazarın tamamında artış kaydedildi. Almanya yüzde 41,3, Belçika yüzde 10,2, Hollanda yüzde 8,8 ve Fransa yüzde 9,1 oranında büyüme gösterdi. Şarj edilebilir hibritlerdeki artış ise özellikle İspanya (+%113), İtalya (+%80,6) ve Almanya (+%62,7) kaynaklı oldu. Aynı ülkeler, benzinli araç satışlarında da en sert düşüşlerin yaşandığı pazarlar olarak öne çıktı.

