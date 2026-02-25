Avrupa'da elektrikli otomobil satışları %24 arttı, pazar payı %19,3'e yükseldi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Avrupa Birliği’nde elektrikli otomobil satışları 2026 yılına güçlü başladı. ACEA verilerine göre Ocak ayında 154.230 adet bataryalı elektrikli otomobil (BEV) satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,3 artış anlamına geliyor. Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı ise yüzde 19,3’e yükseldi.

Toplam pazar daralsa da elektrikliler güç kazandı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlardaki yükseliş, toplam otomobil pazarındaki daralmaya rağmen gerçekleşti. AB genelinde yeni otomobil satışları yüzde 3,9 azalarak 799.625 adede geriledi. Geçen yılın aynı ayında bu rakam yaklaşık 832 bin seviyesindeydi.

Hibritler lider, benzin ve dizelde sert düşüş

Ocak ayında şarj edilebilir hibrit (PHEV) satışları da yüzde 28,7 artarak 78.741 adede ulaştı. Ancak hacim olarak BEV segmentinin gerisinde kaldı. En büyük pay ise hibrit modellerde oldu. Hibrit satışları yüzde 6,2 artışla 308.364 adede çıktı ve yüzde 38,6 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

BYD'nin Song Ultra modeli "Büyük Yatak Modu" ile geliyor 3 sa. önce eklendi

Buna karşılık içten yanmalı motorlu araçlarda ciddi kayıplar yaşandı. Benzinli otomobiller yüzde 28,2 düşüşle 175.989 adede, dizel otomobiller ise yüzde 22,3 gerileyerek 64.550 adede indi. Benzinli araçların pazar payı yüzde 22’ye kadar düştü. Böylece elektrikli araçlarla arasındaki makas daraldı.

AB’nin en büyük dört pazarı toplam BEV satışlarının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Almanya, yüzde 23,8 artış ve 42.692 adetle en büyük pazar olmayı sürdürdü. Fransa ise yüzde 52,1’lik güçlü büyümeyle 30.307 adede ulaştı. Buna karşılık Belçika yüzde 11,5, Hollanda ise yüzde 35,4 düşüş kaydetti. Hollanda’da satışlar 7.165 adede geriledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: