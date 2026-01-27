Avrupa'da elektrikli otomobiller ilk kez benzinlileri geride bıraktı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından bu hafta yayımlanan güncel veriler, Avrupa’da benzinli ve elektrikli otomobiller arasındaki rekabette kritik bir dönüm noktasına ulaşıldığını gösteriyor. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede, tarihte ilk kez elektrikli otomobiller saf benzinli otomobilleri geride bıraktı. Bu eşik geçen ay aşıldı. Aralık ayında elektrikli otomobiller yüzde 22,6 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobiller yüzde 22,5’te kaldı.
Birleşik Krallık ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne üye ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) de hesaba katıldığında fark daha da açılıyor. AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde Aralık ayında elektrikli otomobiller yüzde 26,3 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobillerin payı yüzde 21,7 olarak kaydedildi.
2025 genelinde benzinliler hala önde
Genel tabloda ise hibrit otomobiller zirvede yer aldı. 2025’te AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde hibrit modeller yüzde 34,4 ile en yüksek pazar payını elde etti. Tarihte ilk kez dizel otomobilleri geride bırakan şarj edilebilir hibritlerin payı ise yüzde 9,6 olarak kaydedildi.
- Hibrit: %34,4
- Benzinli: %26,1
- Elektrikli: %19,5
- Şarj Edilebilir Hibrit: %9,6
- Dizel: %7,7
- Diğer: %2,7
Tesla Model Y satışları yüzde 28 düşmesine rağmen liderliği korudu. Dataforce'un verilerine göre Model Y, 2025’te 151.331 adetlik satış rakamına ulaştı. Onu 94.106 adetle Skoda Elroq, 86.261 adetle Tesla Model 3 izledi. Renault 5 E-Tech dördüncü sırada yer alırken, arkasından Volkswagen’in ID.4, ID.3 ve ID.7 modelleri geldi.
2025’te Avrupa’nın En Çok Satan Elektrikli Otomobiller
- Tesla Model Y: 151.331
- Skoda Elroq: 94.106
- Tesla Model 3: 86.261
- Renault 5 E-Tech: 81.517
- Volkswagen ID.4: 80.123
- Volkswagen ID.3: 78.667
- Volkswagen ID.7: 76.368
- BMW iX1: 69.816
- Kia EV3: 66.802
- Skoda Enyaq: 65.787
2026-2027 döneminde AB'nin elektrikli şehir araçlarına yönelik teşvikleri ve Twingo, ID. Polo gibi modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte elektrikli otomobillerin yükselişinin sürmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: