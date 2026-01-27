Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'da elektrikli otomobiller ilk kez benzinlileri geride bıraktı

    Elektrikli otomobiller için düşüş söylemleri gündemde olsa da 2025 rakamları bunun tersini gösteriyor. Avrupa’da elektrikliler ilk kez benzinlileri geçerken pazar dengesi hızla değişiyor.

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından bu hafta yayımlanan güncel veriler, Avrupa’da benzinli ve elektrikli otomobiller arasındaki rekabette kritik bir dönüm noktasına ulaşıldığını gösteriyor. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede, tarihte ilk kez elektrikli otomobiller saf benzinli otomobilleri geride bıraktı. Bu eşik geçen ay aşıldı. Aralık ayında elektrikli otomobiller yüzde 22,6 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobiller yüzde 22,5’te kaldı.

    Birleşik Krallık ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne üye ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) de hesaba katıldığında fark daha da açılıyor. AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde Aralık ayında elektrikli otomobiller yüzde 26,3 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobillerin payı yüzde 21,7 olarak kaydedildi.

    2025 genelinde benzinliler hala önde

    Avrupa'da elektrikli otomobiller ilk kez benzinlileri geçti Tam Boyutta Gör
    Yılın geneline bakıldığında ise benzinli otomobiller hâlâ önde. 2025’in tamamında AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde benzinli otomobiller yüzde 26,1 pazar payı elde ederken, elektrikli otomobiller yüzde 19,5’te kaldı. ACEA verilerine göre, benzinli otomobillerin payı geçen yıl yüzde 6,9 azalırken, elektrikli otomobillerin payı 2024’e kıyasla yüzde 4,1 arttı.

    Genel tabloda ise hibrit otomobiller zirvede yer aldı. 2025’te AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde hibrit modeller yüzde 34,4 ile en yüksek pazar payını elde etti. Tarihte ilk kez dizel otomobilleri geride bırakan şarj edilebilir hibritlerin payı ise yüzde 9,6 olarak kaydedildi.

    • Hibrit: %34,4
    • Benzinli: %26,1
    • Elektrikli: %19,5
    • Şarj Edilebilir Hibrit: %9,6
    • Dizel: %7,7
    • Diğer: %2,7

    Tesla Model Y satışları yüzde 28 düşmesine rağmen liderliği korudu. Dataforce'un verilerine göre Model Y, 2025’te 151.331 adetlik satış rakamına ulaştı. Onu 94.106 adetle Skoda Elroq, 86.261 adetle Tesla Model 3 izledi. Renault 5 E-Tech dördüncü sırada yer alırken, arkasından Volkswagen’in ID.4, ID.3 ve ID.7 modelleri geldi.

    2025’te Avrupa’nın En Çok Satan Elektrikli Otomobiller

    Avrupa'da elektrikli otomobiller ilk kez benzinlileri geçti Tam Boyutta Gör

    • Tesla Model Y: 151.331
    • Skoda Elroq: 94.106
    • Tesla Model 3: 86.261
    • Renault 5 E-Tech: 81.517
    • Volkswagen ID.4: 80.123
    • Volkswagen ID.3: 78.667
    • Volkswagen ID.7: 76.368
    • BMW iX1: 69.816
    • Kia EV3: 66.802
    • Skoda Enyaq: 65.787

    2026-2027 döneminde AB'nin elektrikli şehir araçlarına yönelik teşvikleri ve Twingo, ID. Polo gibi modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte elektrikli otomobillerin yükselişinin sürmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buderus kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor 0 30 yağ ile 5 30 yağ arasındaki fark superonline modem değiştirme osmolak nedir wellbutrin xl 150 mg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HUAWEI MateBook D14
    HUAWEI MateBook D14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum