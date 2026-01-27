Avrupa'da elektrikli otomobiller ilk kez benzinlileri geride bıraktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından bu hafta yayımlanan güncel veriler, Avrupa’da benzinli ve elektrikli otomobiller arasındaki rekabette kritik bir dönüm noktasına ulaşıldığını gösteriyor. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede, tarihte ilk kez elektrikli otomobiller saf benzinli otomobilleri geride bıraktı. Bu eşik geçen ay aşıldı. Aralık ayında elektrikli otomobiller yüzde 22,6 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobiller yüzde 22,5’te kaldı.

Birleşik Krallık ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne üye ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) de hesaba katıldığında fark daha da açılıyor. AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde Aralık ayında elektrikli otomobiller yüzde 26,3 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobillerin payı yüzde 21,7 olarak kaydedildi.

2025 genelinde benzinliler hala önde

Tam Boyutta Gör Yılın geneline bakıldığında ise benzinli otomobiller hâlâ önde. 2025’in tamamında AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde benzinli otomobiller yüzde 26,1 pazar payı elde ederken, elektrikli otomobiller yüzde 19,5’te kaldı. ACEA verilerine göre, benzinli otomobillerin payı geçen yıl yüzde 6,9 azalırken, elektrikli otomobillerin payı 2024’e kıyasla yüzde 4,1 arttı.

Genel tabloda ise hibrit otomobiller zirvede yer aldı. 2025’te AB+Birleşik Krallık+EFTA bölgesinde hibrit modeller yüzde 34,4 ile en yüksek pazar payını elde etti. Tarihte ilk kez dizel otomobilleri geride bırakan şarj edilebilir hibritlerin payı ise yüzde 9,6 olarak kaydedildi.

Hibrit: %34,4

Benzinli: %26,1

Elektrikli: %19,5

Şarj Edilebilir Hibrit: %9,6

Dizel: %7,7

Diğer: %2,7

Tesla Model Y satışları yüzde 28 düşmesine rağmen liderliği korudu. Dataforce'un verilerine göre Model Y, 2025’te 151.331 adetlik satış rakamına ulaştı. Onu 94.106 adetle Skoda Elroq, 86.261 adetle Tesla Model 3 izledi. Renault 5 E-Tech dördüncü sırada yer alırken, arkasından Volkswagen’in ID.4, ID.3 ve ID.7 modelleri geldi.

2025’te Avrupa’nın En Çok Satan Elektrikli Otomobiller

Tam Boyutta Gör

Tesla Model Y: 151.331

Skoda Elroq: 94.106

Tesla Model 3: 86.261

Renault 5 E-Tech: 81.517

Volkswagen ID.4: 80.123

Volkswagen ID.3: 78.667

Volkswagen ID.7: 76.368

BMW iX1: 69.816

Kia EV3: 66.802

Skoda Enyaq: 65.787

2026-2027 döneminde AB'nin elektrikli şehir araçlarına yönelik teşvikleri ve Twingo, ID. Polo gibi modellerin piyasaya sürülmesiyle birlikte elektrikli otomobillerin yükselişinin sürmesi bekleniyor.

