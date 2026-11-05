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    Anlık Bildirim

    Avrupa’da fabrikalarını kapatan Honda, üretime geri dönebilir

    Honda, Avrupa’da otomobil üretimine yeniden başlayabilir. Markanın Avrupa başkanı, “Made in EU” kurallarının yerel üretimi gündeme getirebileceğini belirtti. Ancak henüz somut bir plan bulunmuyor.

    Avrupa’da fabrikalarını kapatan Honda, üretime geri dönebilir Tam Boyutta Gör
    Honda, 2021’de İngiltere ve Türkiye’deki fabrikalarına kilit vurarak otomobil üretimini sonlandırmıştı. Japon üretici, Avrupa'ya dönüş için kapıyı aralık bırakıyor. Şirketin Avrupa Başkanı Hans de Jaeger, Milano’daki EICMA fuarında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, kararın "Made in EU" düzenlemelerinin nihai şekline bağlı olacağını belirtti.

    Başka bir üreticiyle iş birliği yapılabilir

    De Jaeger, Avrupa’dan ayrılma niyetlerinin bulunmadığını vurgularken yerel üretim veya başka bir otomobil üreticisiyle birlikte üretim seçeneklerinin değerlendirilebileceğini söyledi. Ancak şu anda masada somut bir proje bulunmuyor.

    Honda’nın Avrupa’daki otomobil satışları, 2026’nın ilk dokuz ayında yaklaşık 59 bin adet seviyesinde kaldı. De Jaeger’e göre bu hacim, yeni bir fabrika yatırımını gerekçelendirmek için yeterli değil. Satışların yükselmesi ise hesabı değiştirebilir.

    Belirleyici unsur “Made in EU” kuralları

    AB’nin önerdiği Sanayi Hızlandırma Yasası, bazı kamu alımlarını ve destekleri yerel montaj ve Avrupa kaynaklı içerik koşullarını karşılayan araçlara yönlendirmeyi amaçlıyor. Düzenleme henüz Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayını almış değil. De Jaeger, Japon şirketlerinin bölgedeki yatırımları dikkate alınarak Japonya’nın güvenilir ortak kabul edilmesini umuyor.

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