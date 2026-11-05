Avrupa’da fabrikalarını kapatan Honda, üretime geri dönebilir

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Oynat Honda, 2021 yılında sonlandırdığı Avrupa’daki otomobil üretimine yeniden dönmeyi planlıyor. Şirketin Avrupa Başkanı Hans de Jaeger, kararın bölgedeki yeni sanayi düzenlemelerine bağlı olduğunu belirtti. Mevcut satış hacmi tek başına yeni bir fabrika için yeterli görünmese de ortak üretim veya yerel montaj ihtimalleri masada tutuluyor. Sürecin netleşmesiyle birlikte Japon devinin Avrupa stratejisi yeniden şekillenecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Honda, 2021’de İngiltere ve Türkiye’deki fabrikalarına kilit vurarak otomobil üretimini sonlandırmıştı. Japon üretici, Avrupa'ya dönüş için kapıyı aralık bırakıyor. Şirketin Avrupa Başkanı Hans de Jaeger, Milano’daki EICMA fuarında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, kararın "Made in EU" düzenlemelerinin nihai şekline bağlı olacağını belirtti.

Başka bir üreticiyle iş birliği yapılabilir

De Jaeger, Avrupa’dan ayrılma niyetlerinin bulunmadığını vurgularken yerel üretim veya başka bir otomobil üreticisiyle birlikte üretim seçeneklerinin değerlendirilebileceğini söyledi. Ancak şu anda masada somut bir proje bulunmuyor.

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Honda’nın Avrupa’daki otomobil satışları, 2026’nın ilk dokuz ayında yaklaşık 59 bin adet seviyesinde kaldı. De Jaeger’e göre bu hacim, yeni bir fabrika yatırımını gerekçelendirmek için yeterli değil. Satışların yükselmesi ise hesabı değiştirebilir.

Belirleyici unsur “Made in EU” kuralları

AB’nin önerdiği Sanayi Hızlandırma Yasası, bazı kamu alımlarını ve destekleri yerel montaj ve Avrupa kaynaklı içerik koşullarını karşılayan araçlara yönlendirmeyi amaçlıyor. Düzenleme henüz Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin onayını almış değil. De Jaeger, Japon şirketlerinin bölgedeki yatırımları dikkate alınarak Japonya’nın güvenilir ortak kabul edilmesini umuyor.

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Avrupa’da fabrikalarını kapatan Honda, üretime geri dönebilir

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