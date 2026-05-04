    Artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da ısı pompası satışlarını patlattı: Türkiye ne durumda?

    İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonrası artan petrol ve doğalgaz fiyatları Avrupa'da ısı pompası satışlarını patlattı. 2026’nın ilk çeyreğinde, konut tipi ısı pompası satışları %17 arttı.

    ABD'nin İran'a saldırısı ve ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sonrası artan petrol ve doğalgaz fiyatları Avrupa'da ısı pompası satışlarını patlattı. 2026’nın ilk çeyreğinde, 11 Avrupa ülkesinde konut tipi ısı pompası satışları geçen yılın aynı dönemine göre %17 arttı. Fransa, Almanya ve Polonya’da ise ortalama büyüme %25'e ulaştı.

    European Heat Pump Association (EHPA) verilerine göre, 2026’nın Ocak-Mart döneminde bu 11 ülkede yaklaşık 575 bin adet ısı pompası satıldı; bu rakam 2025’in aynı döneminde 494 bin seviyesindeydi. Uzmanlar, özellikle Mart ayından itibaren artan enerji fiyatları ve arz güvenliği endişelerinin talebi ciddi biçimde tetiklediğini belirtiyor.

    EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, tüketicilerin artık gaz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ısı pompalarını daha güvenilir bir çözüm olarak gördüğünü ifade etti. Kenny, Avrupa Komisyonu’nun enerji krizi planında KDV ve vergi indirimleri ile düşük gelirli haneler için sosyal kiralama modelleri gibi destekler önerdiğini ve bu adımların hızla uygulanması gerektiğini vurguladı.

    Son yıllarda yükselen doğalgaz fiyatları, Avrupa’da konut ısıtma maliyet dengelerini değiştirmeye başladı. 2024’te yayımlanan çalışmalar, ısı pompası ile güneş enerjisi sistemlerinin 11–14 yıl içinde doğalgazlı ısıtmadan daha ekonomik hale geldiğini; hava kaynaklı ısı pompalarının ise güneş enerjisi olsun ya da olmasın en uygun maliyetli çözümlerden biri olduğunu ortaya koydu. 

    Türkiye'de ısı pompası satışları ne durumda?

    Türkiye’de ise 2020 yılında yaklaşık 10 bin adet olan ısı pompası satışı, 2025 itibarıyla 20 bin adedi aşmış durumda. Türkiye’de yaklaşık 45 bin hanede ısı pompası kullanıldığı tahmin ediliyor.

    Isı pompaları, doğalgaza kıyasla daha düşük işletme maliyetine sahip olsa da, ilk satın alma maliyetleri yüksek olduğu ve ülkemizde doğalgaz fiyatları sübvanse edildiği için çok fazla tercih edilmiyor. Yenilenebilir enerjiyle beraber, çevreci ve verimli bir ısıtma yöntemi olan ısı pompalarının gelecekte evlerde daha yaygın şekilde kullanılması bekleniyor.

    Isı pompası nedir?

    Isı pompası, klima ve buzdolaplarıyla aynı prensiple çalışan (carnot çevrimi) bir sistem olarak ısının bir yerden başka bir yere taşınması mantığıyla çalışıyor. Bu sayede çok daha az enerji harcayarak, aynı ısıtma performansı sağlanabiliyor. Isı pompalarının birçok çeşidi olsa da en çok tercih edileni havadan suya ısı pompaları. Evin dışına yerleştirilen dış üniteyle emilen sıcaklık, iç üniteye taşınarak suyu ısıtıyor, daha sonra sıcak su normal kalorifer tesisatıyla peteklere dağıtılıyor. Özetle klimadan farklı olarak havadan havaya ısıtma/soğutma yerine, havadan suya ısıtma/soğutma gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sudan veya topraktan ısı emerek çalışan ısı pompaları da mevcut.
