Avrupa'dan Türkiye'ye klima çağrısı: "Elinizde ne kadar varsa gönderin"

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Tam Boyutta Gör Avrupa'da son haftalarda etkisini artıran ve "Ejderha Sıcakları" olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası klima ve iklimlendirme sistemlerine yönelik talebi rekor seviyelere çıkardı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre özellikle Fransa ve Almanya'da mevcut klima stoklarının tükenmeye başlaması üzerine Türk üreticilerden acil sevkiyat talep etti.

Avrupa'nın klima ihtiyacı Türkiye'ye yöneldi

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, klima talebinin sıcaklıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek son dönemde Avrupa'dan gelen siparişlerde belirgin artış yaşandığını söyledi.

Avcı'nın paylaştığı verilere göre İSKİD verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de yaklaşık 3 milyon adet split klima satıldı ve pazar yıllık bazda yüzde 15 büyüdü. Aynı dönemde split klima ihracatı ise yüzde 8 arttı. 2026'nın ilk beş ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla çift haneli büyümenin sürdüğünü belirten Avcı, yıl sonunda geçen yılın da üzerine çıkılabileceğini ifade etti.

Midea Türkiye CEO'su Aydın Kuzaltı ise Avrupa'daki stokların hızla tükenmesi nedeniyle özellikle Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye sevkiyat talepleri geldiğini söyledi. Kuzaltı, "Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin" şeklinde talepler aldıklarını belirterek Midea Group bünyesindeki Teka ve Midea markalı klimaların Avrupa siparişlerinin Türkiye üzerinden karşılandığını ifade etti.

Türkiye'nin üretim kapasitesi nedeniyle kritik bir konuma yükseldiğini belirten Kuzaltı, mevcut siparişlerin şimdilik çift haneli seviyelerde olduğunu ancak 100 bin adetlik hacimlere ulaşabileceğini söyledi. Sadece klimalara değil, vantilatör ve havalandırma sistemlerine yönelik talebin de hızla arttığını dile getirdi.

Türkiye, Avrupa'nın stratejik tedarik merkezlerinden biri oluyor

Olcay Avcı, Daikin'in Hendek'teki tesisinin grubun Avrupa'daki tek fancoil üretim merkezi olduğunu belirterek burada üretilen ileri teknoloji VRV sistemlerinin yaklaşık yüzde 60'ının Avrupa pazarına ihraç edildiğini söyledi.

Avcı, Avrupa'da çevreci ve yüksek teknoloji odaklı dönüşümün hız kazandığını belirterek, Türkiye'nin coğrafi konumu, esnek üretim yapısı ve güçlü ihracat kapasitesi sayesinde kıta için önemli tedarik merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Tam Boyutta Gör AA'ya değerlendirmelerde bulunan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Osman Baştas da Avrupa'da yaşanan gelişmelerin geçici bir yaz etkisi olmadığını söyledi.

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Baştas, Avrupa'da klimanın artık lüks olmaktan çıktığını ve günlük yaşam ile sanayi için temel ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Mevcut sistemlerin yükselen ortalama sıcaklıklara ayak uydurmakta zorlandığını ifade eden Baştas, pazarın yüksek verimli inverter klimalar, ısı pompaları, akıllı bina çözümleri ve çevre dostu soğutucu akışkan kullanan sistemlere yöneldiğini söyledi.

Baştas, Avrupa Birliği'nin enerji verimliliği hedefleri, eski sistemlerin yenilenmesi ve yeşil dönüşüm politikalarının uzun vadede talebi daha da artıracağını vurgulayarak, Türkiye'nin hızlı teslimat ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde bu ihtiyacı karşılayabilecek güçlü üreticilere sahip olduğunu ifade etti.

Klima montaj talepleri de rekor kırdı

Aşırı sıcaklar yalnızca cihaz satışlarını değil, montaj ve servis taleplerini de zirveye taşıdı. İngiltere'de evlerin yalnızca yüzde 7'sinde klima bulunmasına rağmen mayıs ayında klima montaj talepleri yüzde 283, haziranda ise yüzde 340 arttı. Klima kullanım oranının yaklaşık yüzde 40 olduğu İspanya'da ise tüketicilerin mevcut sistemlerini yenilemesi ve yeni alanlara klima kurdurmasıyla birlikte haziran ayındaki montaj talepleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 373 yükseldi.

Türkiye'de de haziran ayında yeni klima montaj talepleri yüzde 140 artarken en dikkat çekici yükseliş bakım ve servis tarafında yaşandı. Klima gazı dolumu talepleri aylık bazda yüzde 243 yükselerek en çok talep gören hizmet oldu.

İller bazında ise Gaziantep yüzde 328, Tekirdağ yüzde 295, Ankara yüzde 265, Aydın yüzde 251, Mersin yüzde 250 ve Antalya yüzde 229 ile sıcak hava dalgasına en hızlı tepki veren şehirler arasında yer aldı.

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