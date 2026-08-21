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    Avrupa'da akıllı telefon satışları dibe vurdu: İşte en çok satan markalar

    Counterpoint Research verilerine göre Avrupa akıllı telefon pazarı ikinci çeyrekte üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Apple ve Samsung rekabeti ise devam ediyor.

    Avrupa'da telefon satışları çakıldı! İşte en çok satan markalar Tam Boyutta Gör
    Avrupa akıllı telefon pazarı, 2026'nın ikinci çeyreğinde sert bir gerileme yaşadı. Counterpoint Research tarafından paylaşılan verilere göre bölgede Nisan-Haziran döneminde yaklaşık 35 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 düşüş anlamına gelirken, aynı zamanda 2023'ten bu yana ikinci çeyreklerde görülen en düşük seviye oldu.

    Avrupa'da en çok satan telefon markaları

    Counterpoint'in verilerine göre ikinci çeyrekte Avrupa akıllı telefon pazarının liderliği Apple ve Samsung arasında paylaşıldı. İki şirket de toplam sevkiyatların yüzde 34'ünü gerçekleştirdi. Xiaomi, yüzde 15 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Şirketin ardından Oppo grubu geldi. Oppo'nun OnePlus ve Realme markalarını da kapsayan toplam payı yüzde 4 seviyesinde kaldı. HONOR ise yüzde 3 pazar payıyla listenin beşinci sırasında yer aldı.

    Marka Pazar payı
    Apple %34
    Samsung %34
    Xiaomi %15
    Oppo + OnePlus + Realme %4
    HONOR %3

    Bölgesel sonuçlara bakıldığında Batı Avrupa'nın performansı Doğu Avrupa'ya kıyasla daha iyi oldu. Batı Avrupa'da özellikle Apple'ın güçlü büyümesi sevkiyatların daha sınırlı gerilemesini sağlarken, Samsung da bölgede küçük bir artış kaydetti. Doğu Avrupa'da ise tablo daha olumsuz oldu. Özellikle uygun fiyatlı telefon segmentindeki gerileme, bölgedeki toplam sevkiyatları aşağı çekti.

    Yüksek enflasyon ve tüketicilerin telefon değiştirme kararlarını ertelemesi de pazar üzerinde baskı oluşturdu. Pazardaki gerilemenin arkasında yalnızca tüketici talebindeki zayıflama bulunmuyor. İran'daki çatışmanın bölgesel etkileri, yükselen enflasyon ve bileşen fiyatlarındaki artış da Avrupa'daki akıllı telefon satışlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında.

    Counterpoint analistleri önümüzdeki dönem için de iyimser değil. Avrupa'daki stok seviyelerinin düşmesi ve özellikle bütçe segmentindeki daralmanın devam etmesi bekleniyor. Analistlere göre uygun fiyatlı modeller, pazarın bundan sonraki döneminde düşüşten en fazla etkilenecek ürün grubu olacak. Bu şartlar devam ederse Avrupa'da akıllı telefon sevkiyatlarının yılın ikinci yarısında daha da baskı altında kalması bekleniyor.

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