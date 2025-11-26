Avrupa'da Tesla düşerken Çinli markalar yükselişte

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupalı Otomotiv Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, 2025'in ilk 10 aylık döneminde 1.473.447 elektrikli araç satışı gerçekleştirildi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 16,4'e yükseldi. Geçen yıl bu oran yüzde 13 civarındaydı.

Elektrikli otomobil satışları Almanya'da yaklaşık yüzde 40, Belçika'da yaklaşık yüzde 11, Hollanda'da yüzde 6,6 ve Fransa'da yüzde 5,3 artış gösterdi. Bu dört ülke, toplamda Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarının yüzde 62'sini oluşturuyor.

2025 verilerine bakıldığında Tesla'nın güç kaybı dikkat çekiyor. ABD'li üretici, ekim ayında 6.964 adet teslimat gerçekleştirdi. Bu da geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın düşüş anlamına geliyor. Ocak-Ekim döneminde de Tesla'nın satışları yüzde 29 düştü. Avrupa'daki pazar payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya geriledi.

Tam Boyutta Gör Çinli markaların Avrupa'daki yükselişi ise sürüyor. BYD, ekim ayında satışlarını yüzde 206 oranında artırarak 17.470 adede çıkarttı. Yılın ilk 10 ayında ise yaklaşık 140 bin adetlik satışa ulaşıldı. Geçen yılın neredeyse dört katı olan bu sayı, Çinli markanın pazar payını yüzde 0,3'ten yüzde 1,3'e yükseltti.

MG'nin çatı şirketi SAIC de 2025'te güçlü bir tablo çizdi. SAIC’in ekim ayı satışları yüzde 35,9 artarak 23.860 adede yükseldi. Ocak-Ekim dönemi ise yüzde 26,6 artışla 250.250 adede ulaştı. Şirketin pazar payı yüzde 1,8’den yüzde 2,3’e çıktı.

2026 Chery Tiggo 5L, kamuflajlı şekilde görüntülendi 16 sa. önce eklendi

Çinli üreticiler, ekim ayında toplam satışlarını neredeyse ikiye katlayarak 75 bin adet seviyesine yükseltti. Böylece, Çinlilerin Avrupa pazarındaki payı yüzde 7,8 gibi rekor bir seviyeye çıktı. Avrupa'da en çok satan Çinli elektrikli otomobil, BYD Dolphin Surf (Seagull) oldu. Elektrikli araç satışları, Çinli markaların toplam satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.

Toplam pazarda ise Volkswagen ve Stellantis'in elde ettiği satış artışıyla toparlanma sinyali göstermesi dikkat çekti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Avrupa'da Tesla düşerken Çinli markalar yükselişte

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: