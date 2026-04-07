Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Hollanda’nın araç tescil otoritesi RDW, 10 Nisan 2026 tarihinde Tesla’nın otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving Supervised (FSD Denetimli) sistemi hakkında kararını vermesi bekleniyor. Tesla, RDW ile birlikte yürüttüğü son araç testlerini tamamlamış ve gerekli belgeleri de resmi kurumlara sunmuş durumda.

FSD, Avrupa yolunda

Onayın verilmesi halinde sürecin hızla ilerlemesi öngörülüyor. İlk etapta Hollanda’da anında dağıtım yapılması olası. Diğer Avrupa ülkelerinin de Hollanda kararını emsal olarak kabul etmesi ve Avrupa Komisyonu’nun adımlarını takip etmesiyle 2026 yazında AB genelinde FSD’nin yaygınlaşması beklenebilir. Bu gelişme, Türkiye gibi Avrupa mevzuatına paralel regülasyonlar uygulayan ülkelerde de sürecin hızlanacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Tesla bir süredir Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde FSD sürüş testleri yürütüyor. Bu testlere randevu alan herkes katılabiliyor. Bununla birlikte onay kararının ilk olarak Şubat ayında açıklanması planlanmıştı. Ancak bu tarih ilk olarak Mart ayında sonra da süreç 10 Nisan’a ertelenmişti.

Türkiye için ne anlama geliyor?

Avrupa’da araç otomasyonu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından koordine edilen regülasyonlarla yönetiliyor. Türkiye de UNECE üyesi olduğu için yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde yapılması beklenebilir.

Avrupa’da Tesla FSD için geri sayım başladı: Son 3 Gün!

