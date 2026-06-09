Tesla'nın tam otonom sürüş (FSD) sistemi Avrupa'da yayılıyor: Bir ülke daha onay verdi

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Tesla’nın gelişmiş sürücü destek sistemi tam otonom sürüş (FSD), Avrupa’daki yayılımını hızlandırıyor. Danimarka, sistemi onaylayan dördüncü Avrupa Birliği ülkesi olurken, Tesla uygun araçlar için dağıtımın kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

Danimarka’nın onayı, Estonya’nın geçen hafta verdiği iznin ardından geldi. Böylece Tesla FSD (Supervised) sistemi Avrupa Birliği’nde Hollanda, Litvanya, Estonya ve Danimarka’da resmi olarak kabul edilmiş oldu.

Danimarka, Hollanda’nın değerlendirmesini kabul etti

Tam Boyutta Gör Danimarka Karayolu Trafik Otoritesi tarafından yayımlanan belgelere göre ülke, Hollandalı düzenleyici kurum RDW tarafından verilen geçici tip onayını inceleyerek kendi teknik değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Yetkililer, Tesla tarafından sunulan teknik dokümanları detaylı şekilde incelediklerini ve sistemin sürüş sırasında sürücüye yardımcı olarak yol güvenliğine olumlu katkı sağlayacağı sonucuna vardıklarını belirtti.

Bunun sonucunda Danimarka, FSD (Supervised) sistemi için Hollanda tarafından verilen geçici tip onayını kabul etti.

Avrupa genelinde onay süreci devam ediyor

Tesla'nın Avrupa çapındaki nihai onay süreci henüz tamamlanmış değil. Ancak mevcut Avrupa Birliği düzenlemeleri, üye ülkelerin başka bir AB ülkesinin verdiği geçici onayı tanımasına izin veriyor. Bu durum Tesla’nın sistemi ülkeler bazında daha hızlı yaygınlaştırmasının önünü açıyor.

Hollanda, uzun süren test ve doğrulama çalışmalarının ardından sistemi onaylayan ilk AB ülkesi olmuştu. Daha sonra Litvanya ve Estonya da aynı adımı attı. Danimarka’nın katılımıyla birlikte FSD artık dört Avrupa ülkesinde kullanılabilecek.

Sıradaki ülkeler hangileri?

Tesla’nın Avrupa’daki genişlemesi bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Belçika, sistemin kamu yollarında test edilmesine izin verdi ve Tesla’nın gerekli olan 5.000 kilometrelik test sürecini tamamladığı belirtiliyor. Bu nedenle ülkenin tam onaya oldukça yakın olduğu ifade ediliyor.

Tesla, Türkiye’de tam otonom sürüş (FSD) için resmi başvuru yaptı 5 gün önce eklendi

Öte yandan İrlanda’da Tesla ve düzenleyici kurumlar arasında görüşmeler sürerken, İtalya’nın da onay sürecini hızlandırmak istediği belirtiliyor. Tesla, Türkiye'de de FSD için gerekli başvuruyu yaptı ve resmi kurumların onayını bekliyor.

"FSD insan sürücülerden daha güvenli"

Tesla tarafından paylaşılan verilere göre Hollanda’da FSD (Supervised) kullanan araçlar sistemin kullanıma sunulmasından bu yana 23 milyon kilometreden fazla yol kat etti.

Şirket, elde edilen verilerin FSD’nin insan sürücülere kıyasla yaklaşık 3,5 kat daha güvenli olduğunu gösterdiğini öne sürüyor. Tesla, Avrupa’daki onayların artmasıyla birlikte FSD kullanımının önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşmasını bekliyor.

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Avrupa'da Tesla FSD rüzgarı: Yeni onay geldi

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