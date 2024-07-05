Avrupa’da tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcı zorunlu oluyor

ISA veya akıllı hız limitleyici gibi teknolojiler devredeyken normalde olduğu gibi hızlanıp fren yapabilirken, sınır aşıldığında sürücülere yavaşlayana kadar dokunsal, sesli ve görsel uyarılar gönderiyor. AB’nin yeni kuralları otomobillerin kalıcı olarak kapatılamayan ISA sistemlerine sahip olmasını sağlıyor.
Hız sınırlayıcının yanı sıra yeni kurallar, otomatik şerit takip ve otonom acil frenleme gibi diğer araç güvenlik özelliklerini de zorunlu hale getiriyor. Bu teknolojiler, trafik kazalarında önemli bir faktör olan insan hatasını azaltmayı ve tüm yol kullanıcılar için daha güvenli bir sürüş ortamı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa Birliği, her ne kadar bu zorunluluklar ile güvenliği merkeze alsa da en nihayetinde yakıt tüketiminin de azaltılmasını maçlıyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.