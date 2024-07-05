Tam Boyutta Gör Günümüzde çoğu modern araçta Akıllı Hız Yardımı (ISA) teknolojisi bulunuyor ancak bu hizmet genellikle rahatlıkla geçersiz kılınabiliyor. Avrupa Birliği ise yol güvenliğini artırmak için tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcıları zorunlu kılacak yönetmeliği 7 Temmuz tarihinde yürürlüğe alıyor.

Avrupa'da hız sınırlayıcılar zorunlu oluyor

ISA veya akıllı hız limitleyici gibi teknolojiler devredeyken normalde olduğu gibi hızlanıp fren yapabilirken, sınır aşıldığında sürücülere yavaşlayana kadar dokunsal, sesli ve görsel uyarılar gönderiyor. AB’nin yeni kuralları otomobillerin kalıcı olarak kapatılamayan ISA sistemlerine sahip olmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Aralarında Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Peugeot, Renault ve Volvo'nun da bulunduğu birçok otomobil üreticisinin halihazırda bazı otomobillerinde fabrikada takılmış ISA bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan bazı sürücüler ISA sistemlerinden aldıkları uyarı sinyallerinin sürüş sırasında rahatsız edici ve hatta dikkat dağıtıcı olduğunu söylüyor. Bunun gibi sorunları çözmek için üreticiler gaz pedalının geri itilmesi, tahrik gücünün otomatik olarak azaltılması, görsel ve işitsel geri bildirimler ve titreşimli uyarı bildirimleri gibi çeşitli şekillerde sürücüyü uyarabiliyor.

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Hız sınırlayıcının yanı sıra yeni kurallar, otomatik şerit takip ve otonom acil frenleme gibi diğer araç güvenlik özelliklerini de zorunlu hale getiriyor. Bu teknolojiler, trafik kazalarında önemli bir faktör olan insan hatasını azaltmayı ve tüm yol kullanıcılar için daha güvenli bir sürüş ortamı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa Birliği, her ne kadar bu zorunluluklar ile güvenliği merkeze alsa da en nihayetinde yakıt tüketiminin de azaltılmasını maçlıyor.

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Avrupa’da tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcı zorunlu oluyor