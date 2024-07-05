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    Avrupa’da tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcı zorunlu oluyor

    Avrupa Birliği, yol güvenliğini artırmak için tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcıları zorunlu hale getiriyor. Birliğin yeni kurallar 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
    Avrupa’da tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcı zorunlu oluyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde çoğu modern araçta Akıllı Hız Yardımı (ISA) teknolojisi bulunuyor ancak bu hizmet genellikle rahatlıkla geçersiz kılınabiliyor. Avrupa Birliği ise yol güvenliğini artırmak için tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcıları zorunlu kılacak yönetmeliği 7 Temmuz tarihinde yürürlüğe alıyor.

    Avrupa'da hız sınırlayıcılar zorunlu oluyor

    ISA veya akıllı hız limitleyici gibi teknolojiler devredeyken normalde olduğu gibi hızlanıp fren yapabilirken, sınır aşıldığında sürücülere yavaşlayana kadar dokunsal, sesli ve görsel uyarılar gönderiyor. AB’nin yeni kuralları otomobillerin kalıcı olarak kapatılamayan ISA sistemlerine sahip olmasını sağlıyor.

    Avrupa’da tüm yeni araçlarda hız sınırlayıcı zorunlu oluyor Tam Boyutta Gör
    Aralarında Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Peugeot, Renault ve Volvo'nun da bulunduğu birçok otomobil üreticisinin halihazırda bazı otomobillerinde fabrikada takılmış ISA bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan bazı sürücüler ISA sistemlerinden aldıkları uyarı sinyallerinin sürüş sırasında rahatsız edici ve hatta dikkat dağıtıcı olduğunu söylüyor. Bunun gibi sorunları çözmek için üreticiler gaz pedalının geri itilmesi, tahrik gücünün otomatik olarak azaltılması, görsel ve işitsel geri bildirimler ve titreşimli uyarı bildirimleri gibi çeşitli şekillerde sürücüyü uyarabiliyor.

    Hız sınırlayıcının yanı sıra yeni kurallar, otomatik şerit takip ve otonom acil frenleme gibi diğer araç güvenlik özelliklerini de zorunlu hale getiriyor. Bu teknolojiler, trafik kazalarında önemli bir faktör olan insan hatasını azaltmayı ve tüm yol kullanıcılar için daha güvenli bir sürüş ortamı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa Birliği, her ne kadar bu zorunluluklar ile güvenliği merkeze alsa da en nihayetinde yakıt tüketiminin de azaltılmasını maçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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