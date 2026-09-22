Avrupa'da yakıt krizi büyüyor: Uçak yakıtı alarm veriyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa'nın yakıt tedarikinde yaşadığı sıkıntılar büyürken uçak yakıtında da ciddi bir arz açığı gündeme geliyor. Energy Aspects, Avrupa'nın yılın son çeyreğinde günlük 510 bin varillik uçak yakıtı açığıyla karşılaşabileceğini öngörüyor. Aynı dönemde ABD ve Asya-Pasifik'te ise arz fazlası bekleniyor.

Avrupa uçak yakıtında açık verecek

Energy Aspects'in tahminlerine göre Avrupa'nın uçak yakıtı açığı dördüncü çeyrekte günlük 510 bin varile ulaşabilir. Buna karşılık ABD'de günlük 18 bin varil, Asya-Pasifik bölgesinde ise 419 bin varillik arz fazlası öngörülüyor. Avrupa'daki sıkışıklığın üçüncü çeyrekte de benzer şekilde devam ettiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör İran savaşının başlamasının ardından Avrupa'nın Orta Doğu'dan uçak yakıtı tedariki neredeyse yarı yarıya azaldı. Bunun sonucunda kıta, ihtiyacını karşılamak için Nijerya, ABD, Kanada ve Güney Kore gibi farklı kaynaklara yöneldi.

Güney Kore bu süreçte Avrupa'nın önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Kpler verilerine göre Güney Kore'den Avrupa'ya eylül ayında şimdiye kadar günlük 129 bin varil uçak yakıtı gönderildi. Bu seviye Ekim 2022'den bu yana görülen en yüksek hacim oldu.

Uçak yakıtı stokları 7 yılın dibinde

Tam Boyutta Gör Avrupa'nın artan ithalat ihtiyacı, düşük stok seviyeleriyle daha da kritik hale geliyor. Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) petrol rafinaj ve depolama merkezindeki bağımsız uçak yakıtı stokları, 10 Eylül'de sona eren haftada 454 bin tona gerileyerek son yedi yılın en düşük seviyesine indi.

Tam Boyutta Gör Asya, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu uçak yakıtı için önemli bir alternatif tedarik bölgesi konumunda. Tüccarlar, iki bölge arasındaki fiyat farkının ihracatı kârlı hale getirdiği dönemlerde Asya'dan Avrupa'ya daha fazla ürün gönderiyor. Kpler verilerine göre Asya'nın Avrupa'ya aylık ortalama uçak yakıtı ihracatı geçen yıl 1,5 milyon varil seviyesindeydi.

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Güney Kore'nin üretimindeki artış da Avrupa'ya yapılan sevkiyatları destekliyor. Ülkenin uçak yakıtı üretimi temmuz ayında 13,89 milyon varile yaklaşarak son yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı. İhracat ise üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dizel fiyatları da rekor kırıyor

Uçak yakıtındaki sıkışma, Avrupa'nın genel yakıt piyasasında yaşanan baskıya ekleniyor. Uçak yakıtı, dizel ve gaz yağıyla birlikte orta distilatlar olarak adlandırılan petrol ürünleri arasında bulunuyor.

Avrupa'da dizel fiyatları bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Avrupa Birliği genelinde benzin fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 29 artarken dizeldeki yükseliş yüzde 40'a ulaştı. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon üzerinde de baskı oluşturuyor. Euro Bölgesi'nde enerji enflasyonu ağustos ayında yüzde 14,3 seviyesine çıktı. Türkiye’de ise enerji enflasyonu TÜİK’e göre ağustosta aylık yüzde 6,99, yıllık bazda ise yüzde 27,33 oldu. Bu dönemde ulaştırma grubu (Benzin, Motorin, LPG) aylık yüzde 4,82, yıllık bazda ise yüzde 35,08 artış gösterdi.

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