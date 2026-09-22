Avrupa'da yakıt krizi büyüyor: Uçak yakıtı alarm veriyor

Avrupa uçak yakıtında açık verecek
Energy Aspects'in tahminlerine göre Avrupa'nın uçak yakıtı açığı dördüncü çeyrekte günlük 510 bin varile ulaşabilir. Buna karşılık ABD'de günlük 18 bin varil, Asya-Pasifik bölgesinde ise 419 bin varillik arz fazlası öngörülüyor. Avrupa'daki sıkışıklığın üçüncü çeyrekte de benzer şekilde devam ettiği belirtiliyor.
Güney Kore bu süreçte Avrupa'nın önemli tedarikçilerinden biri haline geldi. Kpler verilerine göre Güney Kore'den Avrupa'ya eylül ayında şimdiye kadar günlük 129 bin varil uçak yakıtı gönderildi. Bu seviye Ekim 2022'den bu yana görülen en yüksek hacim oldu.
Uçak yakıtı stokları 7 yılın dibinde
Güney Kore'nin üretimindeki artış da Avrupa'ya yapılan sevkiyatları destekliyor. Ülkenin uçak yakıtı üretimi temmuz ayında 13,89 milyon varile yaklaşarak son yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı. İhracat ise üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Dizel fiyatları da rekor kırıyor
Uçak yakıtındaki sıkışma, Avrupa'nın genel yakıt piyasasında yaşanan baskıya ekleniyor. Uçak yakıtı, dizel ve gaz yağıyla birlikte orta distilatlar olarak adlandırılan petrol ürünleri arasında bulunuyor.
Avrupa'da dizel fiyatları bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Avrupa Birliği genelinde benzin fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 29 artarken dizeldeki yükseliş yüzde 40'a ulaştı. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyon üzerinde de baskı oluşturuyor. Euro Bölgesi'nde enerji enflasyonu ağustos ayında yüzde 14,3 seviyesine çıktı. Türkiye’de ise enerji enflasyonu TÜİK’e göre ağustosta aylık yüzde 6,99, yıllık bazda ise yüzde 27,33 oldu. Bu dönemde ulaştırma grubu (Benzin, Motorin, LPG) aylık yüzde 4,82, yıllık bazda ise yüzde 35,08 artış gösterdi.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/europe-faces-q4-jet-fuel-supply-deficit-even-south-korea-becomes-latest-big-2026-09-21/ https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Europes-Fuel-Crisis-Spreads-From-Diesel-to-Jet-Fuel.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: