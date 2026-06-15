308 beygirlik Ford Mondeo Sport Edition tanıtıldı

2024 yılından bu yana satılan Mondeo Sport'un yeni bir versiyonu olan Mondeo Sport Edition'ın başlangıç fiyatı yaklaşık 31.000 dolar olarak açıklanırken, ST-Line versiyonu ise yaklaşık 34.000 dolar fiyat etiketi taşıyor.
Yeni modelin kalbinde Ford'un 2.0 litrelik turbo beslemeli EcoBoost motoru ile elektrik motorunu bir araya getiren hibrit sistemi yer alıyor. Toplamda 308 beygir güç üreten sistem, markanın açıklamasına göre performanstan ödün vermeden yakıt tüketimini düşürmeyi hedefliyor.
Kokpit tarafında ise önemli yenilikler bulunuyor. Yeni nesil Sync Max bilgi-eğlence sistemi, Qualcomm Snapdragon 8155 işlemciden güç alıyor. Sistem daha hızlı açılış süreleri sunarken, büyük dil modeli destekli dördüncü nesil VA4.0 sesli asistan sayesinde daha doğal ve kapsamlı sesli komut deneyimi vadediyor.
Araçta ayrıca 540 derecelik panoramik kamera sistemi de yer alıyor. Geleneksel çevre görüş kameralarına ek olarak aracın altını da görüntüleyebilen sistem, özellikle dar şehir içi alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.
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