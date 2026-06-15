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    308 beygirlik Ford Mondeo Sport Edition tanıtıldı

    Ford, Chongqing Otomobil Fuarı'nda yeni Mondeo Sport Edition'ı tanıttı. 308 beygirlik hibrit sistemi, 915 km menzil iddiası ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    Avrupa'da yok, Çin'de var: 308 beygirlik yeni Ford Mondeo Tam Boyutta Gör
    Ford, sevilen modeli Mondeo'nun üretimini diğer pazarlarda bitirmiş olsa da Çin'de Changan Ford ortaklığıyla satmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yeni Mondeo Sport Edition versiyonunu görücüye çıkarttı. Çin pazarına özel geliştirilen fastback-crossover gövde tipine sahip model, markanın hibrit teknolojisini performans odaklı bir yaklaşımla birleştiriyor.

    2024 yılından bu yana satılan Mondeo Sport'un yeni bir versiyonu olan Mondeo Sport Edition'ın başlangıç fiyatı yaklaşık 31.000 dolar olarak açıklanırken, ST-Line versiyonu ise yaklaşık 34.000 dolar fiyat etiketi taşıyor.

    Yeni modelin kalbinde Ford'un 2.0 litrelik turbo beslemeli EcoBoost motoru ile elektrik motorunu bir araya getiren hibrit sistemi yer alıyor. Toplamda 308 beygir güç üreten sistem, markanın açıklamasına göre performanstan ödün vermeden yakıt tüketimini düşürmeyi hedefliyor.

    Avrupa'da yok, Çin'de var: 308 beygirlik yeni Ford Mondeo Tam Boyutta Gör
    Mondeo Sport Edition, boyutlarıyla da dikkat çekiyor. 4.920 mm uzunluğa ve 2.945 mm aks mesafesine sahip model, orta sınıf segmentin üst sıralarında konumlanıyor. Bu sayede hem geleneksel ortak girişim markalarının modellerine hem de giderek güçlenen yerli Çinli rakiplere karşı mücadele edecek.

    Kokpit tarafında ise önemli yenilikler bulunuyor. Yeni nesil Sync Max bilgi-eğlence sistemi, Qualcomm Snapdragon 8155 işlemciden güç alıyor. Sistem daha hızlı açılış süreleri sunarken, büyük dil modeli destekli dördüncü nesil VA4.0 sesli asistan sayesinde daha doğal ve kapsamlı sesli komut deneyimi vadediyor.

    Araçta ayrıca 540 derecelik panoramik kamera sistemi de yer alıyor. Geleneksel çevre görüş kameralarına ek olarak aracın altını da görüntüleyebilen sistem, özellikle dar şehir içi alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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