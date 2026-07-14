Avrupa'daki sıcaklar Türkiye'nin klima ihracatını uçurdu

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Tam Boyutta Gör Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgaları, Türkiye'nin iklimlendirme sanayisi ihracatında güçlü bir artışı beraberinde getirdi. Kıtada artan klima ihtiyacı nedeniyle Türk üreticilerine yönelik acil tedarik ve sevkiyat taleplerinin yükseldiği bildiriliyor. Verilere göre Haziran 2026'da iklimlendirme sanayisi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 artarak 531,849 milyon dolardan 639,203 milyon dolara çıktı.

Avrupa’da klima talebi büyüyor

HaberTürk’ün haberine göre İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, Avrupa'daki perakende kanallarında bazı ürün gruplarında stokların hızla tükendiğini ve üreticilerden ek siparişler geldiğini söyledi. Korun, Türk iklimlendirme sektörünün güçlü üretim kapasitesi, kısa teslim süreleri ve Avrupa'ya coğrafi yakınlığı sayesinde ani talep artışlarına hızlı yanıt verebildiğini belirtti.

Korun'a göre en yoğun talep, sıcak hava dalgalarından doğrudan etkilenen İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinden geliyor. Bunun yanında geçmişte klima kullanımının sınırlı olduğu Almanya, Hollanda, Belçika ve Birleşik Krallık gibi Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde de iklim değişikliğinin etkisiyle konut ve ticari binalarda klima talebi her yıl artıyor.

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Verilere göre İtalya ve İspanya'da evlerin yarısından fazlasında klima bulunurken, Fransa genelinde bu oran yüzde 24 seviyesinde kalıyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde ise klima kullanım oranı yaklaşık yüzde 10. Uzmanlar, kıta genelindeki bu altyapı eksikliğinin sıcak hava dalgaları sırasında önemli bir sorun oluşturduğunu belirtiyor.

İhracatta üç haneli artışlar dikkat çekti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri de Avrupa kaynaklı talep artışını doğruluyor. Haziran ayında Avrupa ülkeleri arasında en fazla ihracat 71,4 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya ihracat yıllık bazda yüzde 19,9 arttı.

Almanya'yı 30,5 milyon dolarla İtalya (yüzde 35,1 artış), 28,3 milyon dolarla Fransa (yüzde 46,3 artış), 23,7 milyon dolarla Polonya (yüzde 10,3 artış) ve 23 milyon dolarla İspanya (yüzde 29,3 artış) izledi.

Oransal büyümede ise bazı pazarlarda üç haneli artışlar görüldü. Finlandiya'ya ihracat yüzde 130,7 artışla ilk sırada yer alırken, Hırvatistan'da yüzde 97,3, Letonya'da yüzde 96,1, Lüksemburg'da yüzde 83,6 ve Malta'da yüzde 74 artış kaydedildi.

İç pazar da büyümeyi sürdürüyor

Avrupa'daki ihracat hareketliliğine paralel olarak Türkiye'de split klima pazarı da büyümeye devam ediyor. Tunç Korun, artan sıcaklıklar, iklim değişikliğinin etkileri ve yaşam konforuna yönelik beklentilerin yükselmesiyle pazarın büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de split klima pazarı 2024 yılında yaklaşık 2,5 milyon adede, 2025'te ise 3 milyon adede yaklaştı. Korun, 2026'nın ilk yarısında pazarın çift haneli büyüme gösterdiğini, yıl sonunda da yaklaşık 3 milyon adetlik seviyenin korunmasının, hava sıcaklıkları ve ekonomik koşullara bağlı olarak ise bunun üzerine çıkılmasının mümkün olduğunu belirtti.

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