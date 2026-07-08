Avrupa'dan Tesla'ya rakip insansı robot: Northstar tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın insansı robotu Optimus üzerinde çalışan önemli isimlerden biri olan Remi Cadene, Avrupa merkezli yeni girişimi UMA ile kendi insansı robotunu geliştirmeye hazırlanıyor. Paris merkezli şirket, “Northstar” adını verdiği hafif insansı robot konseptini tanıtırken, şimdiden 50 potansiyel müşteriyle görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Cadene, Tesla’da yaklaşık üç yıl boyunca Autopilot ekibinde görev alarak hem sürücü destek sistemleri hem de Optimus’un yapay zeka altyapısı üzerinde çalıştı. 2024 yılında şirketten ayrılan mühendis, daha sonra yapay zeka platformu Hugging Face’e katılarak açık kaynaklı robotik kütüphanesi LeRobot’un geliştirilmesine liderlik etti. Kısa sürede robotik dünyasında önemli bir araç haline gelen LeRobot, bir yıl içinde GitHub’da 12 binden fazla yıldız toplamayı başardı.

Bu deneyimin ardından Cadene, eski Hugging Face mühendisi Simon Alibert ve robot tasarımcısı Rob Knight’ın da aralarında bulunduğu ekip arkadaşlarıyla birlikte UMA’yı (Universal Mechanical Assistant) kurdu. Girişim, Greycroft, Relentless ve Unity Growth gibi yatırım fonlarının yanı sıra yapay zeka dünyasının önemli isimlerinden Yann LeCun, Datadog CEO’su Olivier Pomel ve Hugging Face kurucu ortağı Thomas Wolf’tan da destek aldı.

Avrupa pazarına odaklanacak

UMA’nın hedefi, üretim tesislerinde, lojistik depolarında ve uzun vadede evlerde kullanılabilecek genel amaçlı bir insansı robot geliştirmek. Şirketin dikkat çeken stratejisi ise ABD veya Çin yerine Avrupa’yı öncelikli pazar olarak seçmesi. Cadene’ye göre Avrupa’nın yaşlanan nüfusu, artan iş gücü maliyetleri ve güçlü sanayi altyapısı insansı robotlar için büyük bir fırsat sunuyor. Şirket, ilk endüstriyel pilot programlarını bu yıl içerisinde başlatmayı planlıyor.

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Optimus ve Figure ile rekabet edecek

İnsansı robot yarışında bugün en çok dikkat çeken şirketlerden biri Tesla olsa da, ticari kullanım tarafında henüz beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Elon Musk, Optimus’un gelecekte Tesla’nın en değerli ürünü olacağını savunurken, ocak ayında yaptığı açıklamada robotların henüz şirket içinde anlamlı ölçekte faydalı işler yapmadığını kabul etmişti.

Öte yandan Figure gibi rakipler, robotlarını BMW’nin Spartanburg fabrikasında gerçek üretim süreçlerinde kullanmaya başladı. Şirket, robotlarının on binlerce aracın üretiminde görev aldığını belirtiyor. Benzer şekilde Hyundai ve Boston Dynamics ortaklığı da ticari uygulamalar konusunda önemli ilerlemeler kaydediyor.

UMA ise henüz piyasaya sürülmüş bir ürüne sahip değil. Ancak güçlü bir mühendislik ekibi, önemli yatırım desteği ve potansiyel müşterilerden oluşan bir talep havuzu ile dikkat çekiyor. Şirketin bu ilgiyi ücretli pilot projelere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini zaman gösterecek.

Şirketin paylaştığı ilk görseller, Northstar’ın donanım geliştirme sürecinde rakiplerinin gerisinde olabileceğine işaret ediyor. Ancak sektör uzmanlarına göre insansı robotların önündeki en büyük engel mekanik tasarımdan çok yazılım tarafında bulunuyor.

Robotların fiziksel çevrelerini algılayabilmesi, nesnelerle güvenli şekilde etkileşime girebilmesi ve görevleri otonom olarak yerine getirebilmesi halen sektörün çözmeye çalıştığı temel problem olarak görülüyor. Tesla ve Hugging Face geçmişine sahip Cadene’nin en güçlü yönünün de tam olarak bu alandaki yapay zeka ve robotik yazılım uzmanlığı olduğu değerlendiriliyor.

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