Avrupa hava sahasında bomba alarmı: En az 25 uçuş etkilendi

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Oynat Avrupa hava sahasında yaşanan yeni bir bomba ihbarı dalgası en az 25 uçuşu olumsuz etkiledi. İhbarlar üzerine Fransa, İtalya ve Bulgaristan savaş uçaklarını havalandırırken çok sayıda uçak başka havalimanlarına yönlendirildi veya kalkış öncesinde durduruldu. Tahliye edilen uçaklarda yapılan detaylı aramalarda ise hiçbir patlayıcı izine rastlanmadı. Uzmanlar, bu asılsız tehditlerin güvenlik tepkilerini ölçmeyi amaçlayan bir hibrit saldırı olabileceğini belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avrupa genelinde5 Kasım'da çok sayıda yolcu uçağı, bomba ihbarları nedeniyle güvenlik prosedürlerine tabi tutuldu. Bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken Fransa, İtalya ve Bulgaristan savaş uçaklarını havalandırdı. Güvenlik kontrollerinde şu ana kadar patlayıcı bulunmadı. Bu hafta yaşanan ikinci tehdit dalgasının arkasında kimin olduğu ise henüz belirlenmedi.

Avrupa'da ikinci tehdit dalgası

İrlanda'dan Bulgaristan'a uzanan ihbarlar Aer Lingus, Wizz Air, LOT, Finnair, EasyJet ve Iberia başta olmak üzere çeşitli havayolu şirketlerinin seferlerini etkiledi. Roma, Paris, Prag, Brüksel, Milano ve Sofya'ya giden uçuşlarda güvenlik prosedürleri uygulandı.

İhbarların ardından bazı uçaklar havada yön değiştirdi, bazıları ise kalkış öncesinde durduruldu. Havalimanlarında yolcular tahliye edilirken uçaklar bomba imha ekipleri tarafından incelendi.

Avrupa'da salı günü de en az yedi uçuş ve bir yolcu gemisi bomba ihbarlarından etkilenmişti. Her iki olay dalgasında da patlayıcı bulunamadı.

Savaş uçakları uçuşlara eşlik etti

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Aer Lingus'un Dublin'den Roma'ya giden EI402 sefer sayılı Airbus A320 uçağı, bomba ihbarı üzerine Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Evreux Havalimanı'na yönlendirildi. Paris'in yaklaşık 100 kilometre batısındaki havalimanına güvenli şekilde iniş yapan uçakta 151 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri, uçağa eşlik etmek üzere savaş uçaklarını havalandırdı. Yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken bomba imha uzmanları uçakta inceleme başlattı.

İtalya'da Helsinki-Roma seferini yapan Finnair uçağına iki Eurofighter eşlik etti. Airbus A321 tipi uçak, Roma Fiumicino Havalimanı'na planlanan şekilde indi. Havalimanı işletmecisi, olayın uçuş operasyonlarını aksatmadığını açıkladı.

Bulgaristan'da Sofya'ya giden üç Ryanair uçuşu bomba ihbarlarından etkilendi. Kopenhag ve Madrid'den gelen uçaklar Sofya'ya inerken Londra Stansted'den gelen uçak Filibe'ye yönlendirildi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri, üç uçağa eşlik etmek üzere MiG-29 savaş uçaklarını havalandırdı.

Milano'dan Varşova'ya giden Wizz Air'in W4 6387 sefer sayılı uçağı da bomba ihbarı nedeniyle Viyana'ya yönlendirildi. Helsinki'den Viyana'ya giden Finnair tarafından işletilen bir başka uçak ise normal şekilde iniş yaptı.

Prag, Madrid ve Varşova'da güvenlik kontrolleri

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Prag'a giden dört uçak bomba ihbarlarından etkilendi. İngiltere, İrlanda ve Yunanistan'dan gelen uçaklar planlanan şekilde iniş yaptı. Çek polisi, tehditlerin güvenilirliğini düşük olarak değerlendirdi. Uçaklarda yapılan aramalarda patlayıcı bulunmadı.

İspanya'da yetkililer, sabah saat 09.00 civarında 20 dakikadan kısa bir sürede üç ayrı bomba ihbarı e-postası aldı. İhbarlar, Madrid'den Paris'e giden iki Air Europa uçağını ve Roma ile Milano'dan Madrid'e gelen dört Iberia uçuşunu kapsıyordu. Bazı uçaklar durduruldu veya park alanlarına geri çekildi; yolcular tahliye edilerek uçaklarda inceleme yapıldı.

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Varşova'dan Paris'e giden LOT'un LO331 sefer sayılı uçağı da kalkış için taksi yaptığı sırada durduruldu. Yolcular tedbir amacıyla başka bir uçağa aktarıldı. Varşova Chopin Havalimanı'nda bir pist geçici olarak kapatılırken yapılan kontrollerde tehlikeli bir nesne bulunmadı.

Brüksel'e giden LOT'un LO235 sefer sayılı uçağı ise güvenlik uyarısına rağmen planlanan şekilde iniş yaptı. Uçakta yapılan kontrollerde şüpheli bir nesneye rastlanmadı.

Bomba ihbarlarından etkilenen uçuşlar

Aer Lingus EI402: Dublin-Roma. Fransa'daki Évreux Havalimanı'na yönlendirildi.

Finnair AY1761: Helsinki-Roma. Savaş uçağı eşliğinde Roma'ya indi.

Finnair AY1471: Helsinki-Viyana. Viyana'ya güvenli şekilde indi.

Wizz Air W43064: Milano-Bükreş. Bükreş'e indi ve incelemeye alındı.

Wizz Air W4 6387: Milano-Varşova. Viyana'ya yönlendirildi.

LOT LO235: Varşova-Brüksel. Brüksel'e planlanan şekilde indi.

LOT LO331: Varşova-Paris. Kalkış öncesinde durduruldu, yolcular başka uçağa aktarıldı.

Ryanair FR8953: Porto-Milano. Milano'ya güvenli şekilde indi.

Ryanair FR3606: Kopenhag-Sofya. Sofya'ya indi.

Ryanair FR6410: Madrid-Sofya. Sofya'ya indi.

Ryanair FR1730: Londra Stansted-Sofya. Filibe'ye yönlendirildi.

Aegean Airlines A3552: Selanik-Milano. Milano'ya güvenli şekilde indi.

Air Europa'nın iki uçuşu: Madrid-Paris. Kalkış öncesinde durduruldu.

Iberia'nın dört uçuşu: Roma ve Milano-Madrid. İhbarlar üzerine incelemeye alındı.

EasyJet'in iki uçuşu: İngiltere-Prag. Prag'a planlanan şekilde indi.

İrlanda-Prag uçuşu: Prag'a güvenli şekilde indi.

Yunanistan-Prag uçuşu: Prag'a güvenli şekilde indi.

Tehditlerin arkasında kim var?

Avrupa ülkeleri, son yıllarda demiryolları, enerji altyapısı, internet hizmetleri ve diğer kritik sektörleri hedef alan sabotajları Rusya'nın yürüttüğü hibrit saldırılarla ilişkilendirdi. Moskova ise bu suçlamaları reddediyor.

Danimarka, Polonya ve Romanya, daha önce Rusya'yı çeşitli saldırılarla ilişkilendiren ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik bir saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. İngiltere de geçmişte Rusya'yı suçlamış ancak bir ABD hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planında İran'ı işaret etmişti. Rusya ve İran iddiaları kabul etmiyor.

Havacılık güvenliği şirketi Dyami'nin yöneticisi Eric Schouten, tehditlerden etkilenen ülkelerin çoğunun Ukrayna'ya destek verdiğine dikkat çekerek olayların hibrit savaş senaryosu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Havacılık siber güvenlik şirketi Cyviation'ın CEO'su Eliran Almog ise tekrarlanan ihbarların yalnızca uçuşları aksatmayı değil, havayollarının, havalimanlarının ve devlet kurumlarının tepkilerini gözlemlemeyi de amaçlayabileceğini belirtti.

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