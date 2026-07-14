Avrupa'dan hava savunma adımı: Anti-balistik füze koalisyonu kuruldu

Ortak balistik füze savunma kapasitesi oluşturulacak
Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirilen görüşmeler sırasında duyurulan girişime Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, İspanya ve Ukrayna katılıyor.
Koalisyon kapsamında Avrupa için ortak bir anti-balistik füze kabiliyeti geliştirilecek. Bunun için ortak operasyonel gereksinimler belirlenecek, teknik iş birlikleri kurulacak ve ilk operasyonel sistemlere ulaşılmasını sağlayacak bir yol haritası hazırlanacak. Açıklamaya göre proje, katılımcı ülkelerin halihazırda kullandığı veya geliştirmeyi planladığı ulusal füze savunma sistemlerini tamamlayıcı nitelikte olacak.
Savunma sanayi ve Ar-Ge alanında ortak çalışma yapılacak
Girişimin önemli unsurlarından biri de Ukrayna'nın Rusya ile savaş sırasında edindiği hava savunma tecrübesi olacak. Bildiride, bu deneyimin yeni sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Balistik füzelerin, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına kıyasla durdurulmasının daha zor olduğuna dikkat çeken koalisyon, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu füze tehdidinin giderek arttığını belirtti.
Öte yandan açıklamada, oluşturulacak yapının tamamen savunma amaçlı olduğu özellikle vurgulandı. Girişimin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ise herhangi bir tarih paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: