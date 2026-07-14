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    Avrupa'dan hava savunma adımı: Anti-balistik füze koalisyonu kuruldu

    Ukrayna dahil 10 Avrupa ülkesi, balistik füze tehdidine karşı ortak savunma için Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurdu. Girişim, Avrupa çapında entegre füze savunma sistemi geliştirmeyi hedefliyor.

    Avrupa, hava savunması için anti-balistik füze koalisyonu kurdu Tam Boyutta Gör
    Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, kıtayı gelecekteki balistik füze tehditlerine karşı korumayı hedefleyen Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını açıkladı. Girişim, ortak teknoloji geliştirme, savunma sanayii iş birliği ve entegre füze savunma mimarisi oluşturulmasına odaklanacak.

    Ortak balistik füze savunma kapasitesi oluşturulacak

    Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirilen görüşmeler sırasında duyurulan girişime Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, İspanya ve Ukrayna katılıyor.

    Koalisyon kapsamında Avrupa için ortak bir anti-balistik füze kabiliyeti geliştirilecek. Bunun için ortak operasyonel gereksinimler belirlenecek, teknik iş birlikleri kurulacak ve ilk operasyonel sistemlere ulaşılmasını sağlayacak bir yol haritası hazırlanacak. Açıklamaya göre proje, katılımcı ülkelerin halihazırda kullandığı veya geliştirmeyi planladığı ulusal füze savunma sistemlerini tamamlayıcı nitelikte olacak.

    Savunma sanayi ve Ar-Ge alanında ortak çalışma yapılacak

    Avrupa, hava savunması için anti-balistik füze koalisyonu kurdu Tam Boyutta Gör
    Kurulacak yapı, savunma sanayii, Ar-Ge ve teknoloji alanlarında daha yakın iş birliğini de hedefliyor. Koalisyon ayrıca ortak Ar-Ge projeleri, finansman modelleri, savunma alanındaki veri ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi gibi başlıklarda da çalışma yürütecek.

    Girişimin önemli unsurlarından biri de Ukrayna'nın Rusya ile savaş sırasında edindiği hava savunma tecrübesi olacak. Bildiride, bu deneyimin yeni sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

    Balistik füzelerin, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına kıyasla durdurulmasının daha zor olduğuna dikkat çeken koalisyon, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu füze tehdidinin giderek arttığını belirtti.

    Öte yandan açıklamada, oluşturulacak yapının tamamen savunma amaçlı olduğu özellikle vurgulandı. Girişimin ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin ise herhangi bir tarih paylaşılmadı.

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