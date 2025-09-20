Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'daki havaalanlarına siber saldırı: Sistem çöktü, uçuşlar iptal edildi

    Hacker'lar, yakın zamanda Avrupa'daki havaalanlarını hedef aldı. Londra, Berlin ve Brüksel havalimanlarında sistemler çöktü, uçuşlar ertelendi ya da iptal edildi.

    avrupa havalimanı siber saldırı Tam Boyutta Gör
    Cumartesi günü check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısını hedef alan bir siber saldırı gerçekleşti. Avrupa’daki birçok büyük havalimanındaki operasyonlar aksadı. Londra, Berlin ve Brüksel havalimanlarında uçuşların ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi.

    Check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısı hedef alındı

    Dünya genelinde birçok havalimanında birçok havayoluna check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace, Cumartesi günü yaptığı açıklamada giden yolcu bölümünde gecikmelere neden olabilecek teknik bir sorun yaşadıklarını belirtti.

    Brüksel Havalimanı ve Berlin Havalimanı'nın da saldırıdan etkilendiği ayrı açıklamalarda belirtildi.

    Collins Aerospace'in ana şirketi RTX, isim vermeden belirli havalimanlarındaki yazılımlarında siber kaynaklı bir aksama olduğunun farkında olduklarını söyledi. RTX, gönderdiği e-postada, manuel check-in işlemleriyle sorunun hafifletileceğini ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını ekledi.

    Otomatik sistemler çalışmaz hale geldi

    Brüksel Havalimanı, web sitesinde yaptığı açıklamada saldırının otomatik sistemleri çalışmaz hale getirdiğini ve yalnızca manuel check-in ve biniş işlemlerine izin verdiklerini belirterek, olayın Cuma gecesi meydana geldiğini belirtti. Açıklama da şu şekilde: “Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve maalesef uçuşların gecikmesine ve iptaline yol açıyor. Hizmet sağlayıcısı sorun üzerinde aktif olarak çalışıyor ve en kısa sürede çözmeye çalışıyor."

    Havalimanı, şu ana kadar 10 uçuşun iptal edildiğini ve tüm kalkış uçuşlarında ortalama bir saatlik gecikme yaşandığını bildirdi.

    Cumartesi günü uçuşu olan yolculara, havalimanına gitmeden önce havayolu şirketlerinden seyahatlerini teyit etmeleri tavsiye edildi. Delta Air Lines, etkilenen üç havalimanından kalkan uçuşlarda fazla sorun yaşanmayacağını, aksaklıkları en aza indirmek için de bir çözüm yolu uyguladıklarını belirtti.

    Berlin Havalimanı, web sitesi üzerinden “Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Hızlı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın etkilenmediği belirtildi. Zürih Havalimanı'ndaki operasyon kontrol merkezinden bir yetkili de havalimanında sorun yaşanmadığını söyledi.

    Avrupa'nın en büyük havayollarından biri olan EasyJet, şu anda normal şekilde faaliyet gösterdiklerini, uçuşları etkilemesini beklemediklerini söyledi.

    Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Polonya havalimanlarına yönelik herhangi bir tehdit belirtisi olmadığını söyledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    carplay bildirim kapatma arçelik buzdolabı motor değişimi fiyatları plastik tampon boyası experde çıkar mı sürekli iç sesimle konuşuyorum unlost pc

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum