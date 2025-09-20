Avrupa'daki havaalanlarına siber saldırı: Sistem çöktü, uçuşlar iptal edildi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Cumartesi günü check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısını hedef alan bir siber saldırı gerçekleşti. Avrupa’daki birçok büyük havalimanındaki operasyonlar aksadı. Londra, Berlin ve Brüksel havalimanlarında uçuşların ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi.

Check-in ve biniş sistemleri sağlayıcısı hedef alındı

Dünya genelinde birçok havalimanında birçok havayoluna check-in ve biniş sistemleri sağlayan Collins Aerospace, Cumartesi günü yaptığı açıklamada giden yolcu bölümünde gecikmelere neden olabilecek teknik bir sorun yaşadıklarını belirtti.

Brüksel Havalimanı ve Berlin Havalimanı'nın da saldırıdan etkilendiği ayrı açıklamalarda belirtildi.

Collins Aerospace'in ana şirketi RTX, isim vermeden belirli havalimanlarındaki yazılımlarında siber kaynaklı bir aksama olduğunun farkında olduklarını söyledi. RTX, gönderdiği e-postada, manuel check-in işlemleriyle sorunun hafifletileceğini ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını ekledi.

Otomatik sistemler çalışmaz hale geldi

Brüksel Havalimanı, web sitesinde yaptığı açıklamada saldırının otomatik sistemleri çalışmaz hale getirdiğini ve yalnızca manuel check-in ve biniş işlemlerine izin verdiklerini belirterek, olayın Cuma gecesi meydana geldiğini belirtti. Açıklama da şu şekilde: “Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve maalesef uçuşların gecikmesine ve iptaline yol açıyor. Hizmet sağlayıcısı sorun üzerinde aktif olarak çalışıyor ve en kısa sürede çözmeye çalışıyor."

Havalimanı, şu ana kadar 10 uçuşun iptal edildiğini ve tüm kalkış uçuşlarında ortalama bir saatlik gecikme yaşandığını bildirdi.

Cumartesi günü uçuşu olan yolculara, havalimanına gitmeden önce havayolu şirketlerinden seyahatlerini teyit etmeleri tavsiye edildi. Delta Air Lines, etkilenen üç havalimanından kalkan uçuşlarda fazla sorun yaşanmayacağını, aksaklıkları en aza indirmek için de bir çözüm yolu uyguladıklarını belirtti.

Berlin Havalimanı, web sitesi üzerinden “Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik bir sorun nedeniyle check-in işlemlerinde daha uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Hızlı bir çözüm üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın etkilenmediği belirtildi. Zürih Havalimanı'ndaki operasyon kontrol merkezinden bir yetkili de havalimanında sorun yaşanmadığını söyledi.

Avrupa'nın en büyük havayollarından biri olan EasyJet, şu anda normal şekilde faaliyet gösterdiklerini, uçuşları etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Polonya havalimanlarına yönelik herhangi bir tehdit belirtisi olmadığını söyledi.

