Veri ihlallerine ceza kesen Avrupa Komisyonu'nun veri tabanı hacklendi

Avrupa Komisyonu siber saldırıya uğradı
Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre Europa.eu platformunu ve çalışan verilerini barındıran bulut altyapısı siber saldırıya uğradı. Saldırganların fark edilmeden önce 350GB boyutunda veriyi çaldığı ifade ediliyor.
Henüz resmi bilgiler olmasa da saldırganların Komisyon'un AWS hesaplarından birisini ele geçirerek ilgili sitelere ve çalışan verilerine ulaşmayı başardığı belirtiliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Avrupa Komisyonu yine çalışan verilerinin sızdırıldığına dair bir açıklama yayınlamıştı. Bunun yeni saldırılar ile aynı olup olmadığı bilinmiyor.
Diğer taraftan komisyon, Telekom operatörlerinin tedarik zincirinde yaşanabilecek siber saldırılara karşı Ocak ayında bir siber güvenlik paketi yayınlamıştı. Saldırının bunun ardından gelmesi eleştiri konusu oldu.