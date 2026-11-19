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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Avrupa Komisyonu, yapay zeka destekli ARTEX aracıyla büyük bir siber saldırıya uğradı. Saldırı yüzünden kurumun insan kaynakları ve sağlık sistemleri 10 günden fazla kapalı kaldı. Çalışanların maaş, adres ve kişisel bilgilerinin sızmış olabileceği belirtiliyor. FBI'ın da uyardığı bu araçla, güvenlik açıklarının saatler içinde tespit edilerek sızıldığı açıklandı. Kriz yönetimiyle güvenlik önlemlerini artıran yetkililer, olası veri kaybını araştırmayı sürdürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, uluslararası hackerların gerçekleştirdiği büyük bir siber saldırının hedefi oldu. AB kurumlarının siber güvenlik birimi CERT-EU tarafından tespit edilen saldırıda, yapay zeka destekli ARTEX aracı kullanılarak sistemlerdeki güvenlik açıklarının araştırıldığı belirtildi. Saldırının ne kadar hasara yol açtığı ve çalışanlara ait hassas kişisel verilerin ele geçirilip geçirilmediği ise henüz netleşmedi. FBI, kısa bir süre önce ARTEX aracı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Politico'nun aktardığı bilgilere göre saldırı, Komisyonun bazı kurum içi sistemlerini 10 günden uzun süre devre dışı bıraktı. Özellikle çalışanların maaş bordrolarını görüntülediği, izin taleplerini ilettiği ve çalışma saatlerini kaydettiği Sysper insan kaynakları platformu ile sağlık harcamalarının geri ödenmesini sağlayan MyPMO sistemi saldırıdan etkilendi. Önlem amacıyla geçici olarak erişime kapatılan uygulamaların büyük bölümüne yeniden erişim sağlandı.

Sysper platformu hafta başında yeniden kullanıma açılmasına rağmen çarşamba günü kısa süreliğine tekrar devre dışı kaldı. Çalışanlar maaşlarını normal şekilde alırken bazı personelin çalışma saatlerini sisteme giremediği ve izin talebinde bulunamadığı bildirildi.

Çalışanların kişisel bilgileri ele geçirilmiş olabilir

Saldırılar neticesinde Avrupa Komisyonu çalışanlarına ait hassas kişisel bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, saldırganların Sysper, MyPMO ve diğer insan kaynakları sistemlerinde tutulan verilere erişip erişmediğini araştırıyor.

Söz konusu platformlarda çalışanların adları, maaş dereceleri, ev adresleri ve iletişim bilgileri gibi kişisel veriler bulunuyor. Bu bilgilerin ele geçirilmesi, saldırganların Komisyon personelini hedef alan daha gelişmiş kimlik avı ve sosyal mühendislik saldırıları düzenlemesine zemin hazırlayabilir.

Euronews'e konuşan bir yetkiliye göre çalışanların sağlık sigortası işlemlerinde kullandığı Ortak Hastalık Sigortası Programı (JSIS) perşembe günü itibarıyla halen erişime kapalıydı.

Bununla birlikte söz konusu sistemlerin Avrupa Komisyonunun kurum içi belgelerini barındıran altyapıdan ayrı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla insan kaynakları platformlarına erişim sağlanmış olması, Komisyonun dahili belgelerinin de ele geçirildiği anlamına gelmiyor.

Yapay zeka destekli ARTEX aracı kullanıldı

Tam Boyutta Gör Saldırının tespit edilmesinde AB kurumlarının siber güvenlik birimi CERT-EU önemli rol oynadı. Birimin bu ayın başlarında belirlediği faaliyetlerde uluslararası hackerların ARTEX adlı, kamuya açık yapay zeka destekli bir araçtan yararlandığı ortaya çıktı. Sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen aracın kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığı ifade edildi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, tespit edilen siber saldırı kampanyasına karşı gerekli adımların atıldığını açıkladı. Regnier, belirli sistemlerin hedef alındığını ve standart uygulamalar doğrultusunda saldırıdan etkilenen kişilerin bilgilendirildiğini söyledi.

Ancak Komisyon, saldırının kapsamı ve olası veri kaybı konusunda henüz kesin bir açıklama yapmadı. Soruşturmayı yürüten ekipler, hangi bilgilere erişildiğini ve herhangi bir kişisel verinin dışarı çıkarılıp çıkarılmadığını belirlemeye çalışıyor. Bu belirsizlik nedeniyle çalışanlara yönelik kurum içi bilgilendirmenin de sınırlı kaldığı aktarılıyor.

FBI uyardı: Hackerlar AI ile 3 saatte sistemlere sızabiliyor 19 sa. önce eklendi

Kısa bir süre önce FBI, ARTEX sayesinde dünya genelindeki kuruluşların sistemlerine daha hızlı sızıldığını söylemişti. Kurumun yayımladığı güvenlik uyarısına göre saldırganlar, hedef belirleme aşamasından sistemlerde üst düzey yetkilere ulaşmaya kadar geçen süreyi bazı saldırılarda üç saatin altına indirebiliyor.

Komisyonun en üst düzey yönetimi devreye girdi

Saldırının ardından Avrupa Komisyonu, devam eden siber güvenlik olaylarını değerlendirmek üzere en üst düzey iç kriz yönetim organı olan Kurumsal Yönetim Kurulunu (Corporate Management Board) acil toplantıya çağırdı. Kurumun dijital hizmetler departmanı da güvenlik kontrollerinin artırılması talimatını verdi.

Teknolojiden Sorumlu Komisyon Üyesi Henna Virkkunen, çarşamba günü gerçekleştirilen Komisyon üyeleri toplantısında saldırıya karşı alınan önlemler hakkında diğer üyeleri bilgilendirdi.

Avrupa Komisyonu daha önce de benzer güvenlik olaylarıyla karşılaşmıştı. Mart ayında kurumun Europa.eu internet sitelerini barındıran bulut altyapısı ihlal edilmiş, olay sonucunda kişisel bilgiler ve e-posta içeriklerinin de bulunduğu yaklaşık 91,7 GB veri ele geçirilmişti. Ocak ayında gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise Komisyonun merkezi mobil cihaz altyapısı hedef alınmış ve çalışanların adları ile telefon numaralarının açığa çıkmış olabileceği bildirilmişti.

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Avrupa Komisyonu siber saldırıya uğradı: ARTEX kullanıldı

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