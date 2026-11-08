Avrupa Komisyonu, TikTok'un algoritmasını değiştirmesini istedi

TikTok'un "Sizin İçin" akışında kullanılan algoritma, kullanıcıların izlediği ve beğendiği videolara göre benzer içerikleri önermeye devam ediyor. Komisyona göre bu durum, özellikle üzüntü, yalnızlık ve dış görünüşle ilgili içeriklerin tekrar tekrar karşıya çıkmasına neden olabiliyor. Söz konusu durum, hassas kullanıcıların ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.
Avrupa Komisyonu'ndan TikTok'a algoritma değişikliği çağrısı
Avrupa Komisyonu, TikTok'un mevcut önlemlerinin bu riskleri azaltmakta yeterli olmadığını belirterek öneri sisteminde değişiklik yapılmasını istedi. Kurum, algoritmanın kullanıcıların açıkça belirttiği tercihlere daha fazla önem vermesini ve video izleme süresini önerilerde kullanılan bir sinyal olmaktan çıkarmasını öneriyor.
Ayrıca kullanıcıların içerik akışını kontrol edebileceği ayarların daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi, algoritmanın düzenli olarak test edilmesi gerektiğini belirtiyor.
İhlallerin kesinleşmesi halinde TikTok'un sahibi ByteDance, küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşılaşabilir. Soruşturma, Avrupa Birliği'nin TikTok'a yönelik daha geniş kapsamlı incelemesinin bir parçası olarak yürütülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: