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    Avrupa Komisyonu, TikTok'un algoritmasını değiştirmesini istedi

    Avrupa Komisyonu, TikTok'un benzer videoları sürekli önererek kullanıcıları zararlı içeriklere yönlendirebildiğini belirtti. Şirket, algoritmasını değiştirmezse para cezasıyla karşılaşabilir.

    Avrupa Komisyonu, TikTok'un algoritmasını değiştirmesini istedi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, TikTok'un öneri algoritmasının Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ediyor olabileceğini açıkladı. Komisyon, platformun kullanıcıları sürekli benzer videolarla karşılaştıran öneri sisteminin psikolojik sağlık açısından risk oluşturduğunu düşünüyor.

    TikTok'un "Sizin İçin" akışında kullanılan algoritma, kullanıcıların izlediği ve beğendiği videolara göre benzer içerikleri önermeye devam ediyor. Komisyona göre bu durum, özellikle üzüntü, yalnızlık ve dış görünüşle ilgili içeriklerin tekrar tekrar karşıya çıkmasına neden olabiliyor. Söz konusu durum, hassas kullanıcıların ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

    Avrupa Komisyonu'ndan TikTok'a algoritma değişikliği çağrısı

    Avrupa Komisyonu, TikTok'un mevcut önlemlerinin bu riskleri azaltmakta yeterli olmadığını belirterek öneri sisteminde değişiklik yapılmasını istedi. Kurum, algoritmanın kullanıcıların açıkça belirttiği tercihlere daha fazla önem vermesini ve video izleme süresini önerilerde kullanılan bir sinyal olmaktan çıkarmasını öneriyor.

    Ayrıca kullanıcıların içerik akışını kontrol edebileceği ayarların daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi, algoritmanın düzenli olarak test edilmesi gerektiğini belirtiyor.

    Avrupa Komisyonu, TikTok'un algoritmasını değiştirmesini istedi Tam Boyutta Gör
    TikTok ise Avrupa Komisyonu'nun suçlamalarını reddetti. Şirket, kurumun açıklamalarının platformun çalışma yapısını ve kullanıcı güvenliğini sağlamak için aldığı önlemleri yanlış yansıttığını savundu.

    İhlallerin kesinleşmesi halinde TikTok'un sahibi ByteDance, küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşılaşabilir. Soruşturma, Avrupa Birliği'nin TikTok'a yönelik daha geniş kapsamlı incelemesinin bir parçası olarak yürütülüyor.

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