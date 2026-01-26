Giriş
    Avrupa'dan iddialı hedef: Kuzey Denizi'nde 100 GW'lık rüzgar enerjisi kurulacak

    Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'nın aralarında bulunduğu 9 Avrupa ülkesi, Kuzey Denizi’nde toplam 100 GW kapasitede deniz üstü rüzgar enerjisi projesi geliştirmeye hazırlanıyor.

    Avrupa, Kuzey Denizi'nde 100 GW'lık rüzgar enerjisi kuracak Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'nın aralarında bulunduğu 9 Avrupa ülkesi, Kuzey Denizi’nde toplam 100 gigavat (GW) kapasitede deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini ortaklaşa geliştirme ve bu altyapıyı koruma sözü vermeye hazırlanıyor.

    Önümüzdeki hafta Hamburg’da bir araya gelecek olan bu ülkelerin enerji bakanları, projelerin 2050 yılına kadar tamamlanması yönünde bir deklarasyona imza atacaklar.

    143 milyon haneye yetecek kadar elektrik üretecek

    Ülkeler, anlaşma kapsamında deniz altı iletim kablolarıyla birden fazla ülkeye doğrudan bağlanan deniz üstü rüzgar santralleri inşa edecek. Planların, 100 GW açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesi sağlaması bekleniyor. Bu miktarın, yaklaşık 143 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

    Ülkeler ayrıca, artan sabotaj ve tehditlere karşı önlem alma ihtiyacı nedeniyle, bu rüzgar altyapılarının güvenliği için veri paylaşımı, fiziksel güvenlik ve siber savunma alanlarında birlikte çalışmayı taahhüt edecekler. 

    NATO ve Avrupa Komisyonu’nun yanı sıra İzlanda’nın da Hamburg’daki toplantıya katılması bekleniyor, ancak ABD’den resmi bir katılım öngörülmüyor.

    Kuzey Denizi ülkelerinin hedefi, 2050 yılına kadar toplamda 300 GW deniz üstü rüzgar kapasitesi kurmak; bunun 100 GW’ı ortak projelerle hayata geçirilecek. Taslağa göre, iletim sistemi operatörleri 2030’lu yıllarda yaklaşık 20 GW kapasiteyi devreye sokmaya başlayacak.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-22/north-sea-nations-will-vow-to-jointly-build-and-protect-wind-sites?embedded-checkout=true https://electrek.co/2026/01/23/nine-eu-nations-to-join-forces-on-100-gw-of-north-sea-wind/
