Avrupa Ligi finalinde engellilere yönelik Soundx teknolojisi ilk kez kullanıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör UEFA Avrupa Ligi 2026 finali hatırlanacağı üzere Beşiktaş Park stadyumunda Aston Villa ve Freiburg arasında gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA bu finalde önemli bir yeniliği ilk kez kullanıma sundu.

Soundx nedir?

Soundx girişimi bir süredir gündemde olan yenilikçi bir teknoloji geliştiriyor. Sırt çantası şeklindeki platform sahnede ya da statta yaşanan gelişmeleri titreşim olarak işitme engelli kullanıcılara iletiyor. Daha önce konserlerde test edilen cihaz şimdi de futbol maçlarına geldi.

Akıllı vites topuzu ile tanışın 22 sa. önce eklendi

Özellikle işitme engelli sporseverlerin sahadaki tezahüratları, alkışları, protestoları anlık olarak hissetmesini sağlıyor. Böylece maçın heyecanına ortak olabiliyorlar. Resmi karşılaşmalarda ilk kez Avrupa Ligi finalinde kullanılan uygulamayı UEFA Kıdemli Futbol ve Sosyal Sorumluluk Yöneticisi Hugo Viseu, Soundx temsilcisi ve işitme engelli aktivist Rose Paynel, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Uzmanı Harun Gürkan Acun ile işitme engelli ve ampute millî takım futbolcuları ve refakatçileri deneyimledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: