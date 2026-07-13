Geleceğin silahı: Avrupa'nın elektromanyetik topu ilk kez açık alanda ateşlendi

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Tam Boyutta Gör Fransa-Almanya ortak savunma araştırma kuruluşu Saint-Louis Araştırma Enstitüsü (ISL), tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği elektromanyetik raylı top (railgun) sistemini ilk kez açık alanda başarıyla test etti. Sadece birkaç milisaniye süren atış, yıllara yayılan araştırma, mühendislik çalışmaları ve laboratuvar doğrulamalarının ardından gerçekleştirilen önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Kimyasal itici yerine elektromanyetik enerji kullanıyor

Test, iki yıl önce farklı araştırma ekiplerinin uzmanlıklarını bir araya getirmek amacıyla başlatılan Railgun Free Flight Facility programı kapsamında, enstitünün Baldersheim test sahasında yapıldı. Böylece ISL, elektromanyetik hızlandırma çalışmalarını laboratuvar ortamının dışına taşıyarak gerçek kullanım koşullarına daha yakın bir test aşamasına geçmiş oldu.

Geleneksel top sistemlerinden farklı olarak elektromanyetik top, mermiyi hızlandırmak için barut veya başka kimyasal iticiler yerine elektrik enerjisinin oluşturduğu elektromanyetik kuvvetlerden yararlanıyor. Bu yöntem, mühimmatın çok yüksek hızlara ulaştırılmasını mümkün kılıyor.

Hipersonik tehditlere karşı geleceğin silahlarından biri

Tam Boyutta Gör Elektromanyetik top teknolojisi, savunma araştırmacılarının ilgisini özellikle hipersonik füzeler ve manevra yapabilen atmosfer üstü saldırı araçları gibi yeni nesil tehditlere karşı potansiyel bir çözüm olarak çekmeye devam ediyor.

Bununla birlikte ISL, teknolojinin operasyonel bir silah sistemine dönüşebilmesi için ölçeklendirme, sistem doğrulama ve ek araştırmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor. Kuruma göre mevcut başarı, nihai hedefe ulaşıldığı anlamına gelmiyor.

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ISL'nin geçmişte yürüttüğü elektromanyetik hızlandırma çalışmaları büyük ölçüde laboratuvar ölçeğinde gerçekleştirilirken, yeni açık alan test altyapısı araştırmaları farklı bir seviyeye taşıyor. Tesis sayesinde araştırmacılar, enerji seviyelerini kademeli olarak artırarak çok sayıda atış gerçekleştirebilecek, mermilerin uzun mesafelerdeki serbest uçuş davranışlarını inceleyebilecek ve fırlatma sisteminin farklı bileşenleri arasındaki entegrasyonu daha ayrıntılı değerlendirebilecek. Ayrıca ekip, elektromanyetik fırlatma sistemleri için özel olarak geliştirilecek mühimmatlar üzerinde de çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

Japonya lider, yerli çözümler geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Avrupa'da çalışmalar hız kazanırken Japonya elektromanyetik top teknolojisinde daha ileri bir aşamaya ulaşmış durumda. Japonya Savunma Bakanlığı'na bağlı Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) tarafından geliştirilen railgun, daha önce Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne (JMSDF) ait JS Asuka test gemisine entegre edilerek denizde atış denemelerine çıkarıldı. Japonya, bu teknolojiyle özellikle hipersonik füzeler, insansız hava araçları ve uzun menzilli hedeflere karşı geleceğin savunma sistemlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Türkiye de bu teknoloji üzerinde uzun yıllardır çalışıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen TUFAN Elektromanyetik Top Sistemi, gerçekleştirilen testlerde mühimmatı ses hızının 6 ila 9 katı (Mach 6 - Mach 9) gibi hipersonik hızlara ulaştırarak önemli bir başarı elde etti. Diğer bir önemli çalışma olan ve Yeteknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen ŞAHİ-209 sistemi ise saha prototipi aşamasına geçerek taktik atış testlerini başarıyla tamamladı.

Manyetik silahlar nasıl çalışır?

Manyetik silahların çalışma prensibi, klasik barutlu silahların aksine tamamen elektromanyetik kuvvetlere dayanıyor. Sistemin temelinde, birbirine paralel yerleştirilmiş iki iletken ray bulunuyor. Bu raylardan birine yüksek gerilimli elektrik akımı verildiğinde, akım mermi benzeri iletken bir projeden geçerek diğer raya ulaşır. Bu elektrik akışı, raylar arasında güçlü bir manyetik alan oluşturur ve oluşan Lorentz kuvveti, mermiyi raylar boyunca ileri doğru inanılmaz hızlarda fırlatır. Bu süreçte hiçbir patlayıcı madde kullanılmaz; hareket tamamen elektrik ve manyetizma sayesinde sağlanır. Bu prensip, maglev trenlerinde ve modern uçak gemilerindeki fırlatma sistemlerinde de kullanılıyor.

Railgun ya da Gauss Gun olarak adlandırılan bu tür silahlar, uzun süredir bilim kurgu filmlerinde ve video oyunlarında karşımıza çıkan teknolojiler arasında yer alıyor. Ancak artık bu konsept kurgu dünyasının ötesine geçerek, savunma sanayilerinin öncelikli araştırma alanlarından biri haline geldi.

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