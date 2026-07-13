Geleceğin silahı: Avrupa'nın elektromanyetik topu ilk kez açık alanda ateşlendi

Kimyasal itici yerine elektromanyetik enerji kullanıyor
Test, iki yıl önce farklı araştırma ekiplerinin uzmanlıklarını bir araya getirmek amacıyla başlatılan Railgun Free Flight Facility programı kapsamında, enstitünün Baldersheim test sahasında yapıldı. Böylece ISL, elektromanyetik hızlandırma çalışmalarını laboratuvar ortamının dışına taşıyarak gerçek kullanım koşullarına daha yakın bir test aşamasına geçmiş oldu.
Geleneksel top sistemlerinden farklı olarak elektromanyetik top, mermiyi hızlandırmak için barut veya başka kimyasal iticiler yerine elektrik enerjisinin oluşturduğu elektromanyetik kuvvetlerden yararlanıyor. Bu yöntem, mühimmatın çok yüksek hızlara ulaştırılmasını mümkün kılıyor.
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Bununla birlikte ISL, teknolojinin operasyonel bir silah sistemine dönüşebilmesi için ölçeklendirme, sistem doğrulama ve ek araştırmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor. Kuruma göre mevcut başarı, nihai hedefe ulaşıldığı anlamına gelmiyor.
ISL'nin geçmişte yürüttüğü elektromanyetik hızlandırma çalışmaları büyük ölçüde laboratuvar ölçeğinde gerçekleştirilirken, yeni açık alan test altyapısı araştırmaları farklı bir seviyeye taşıyor. Tesis sayesinde araştırmacılar, enerji seviyelerini kademeli olarak artırarak çok sayıda atış gerçekleştirebilecek, mermilerin uzun mesafelerdeki serbest uçuş davranışlarını inceleyebilecek ve fırlatma sisteminin farklı bileşenleri arasındaki entegrasyonu daha ayrıntılı değerlendirebilecek. Ayrıca ekip, elektromanyetik fırlatma sistemleri için özel olarak geliştirilecek mühimmatlar üzerinde de çalışmalar yürütmeyi planlıyor.
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Manyetik silahlar nasıl çalışır?
Railgun ya da Gauss Gun olarak adlandırılan bu tür silahlar, uzun süredir bilim kurgu filmlerinde ve video oyunlarında karşımıza çıkan teknolojiler arasında yer alıyor. Ancak artık bu konsept kurgu dünyasının ötesine geçerek, savunma sanayilerinin öncelikli araştırma alanlarından biri haline geldi.