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    Eski kömür santrali Avrupa’nın en büyük doğal gaz santraline dönüşüyor

    Romanya'da inşa edilen 1,7 GW kapasiteli Mintia doğal gaz santralinde ilk türbin çalıştırıldı. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında yılda 5 milyon hanenin tüketimine denk elektrik üretebilir.

    Avrupa’nın en büyük doğal gaz santralinde ilk türbin çalıştı Tam Boyutta Gör

    Romanya'da eski bir kömür santralinin yerine inşa edilen Mintia doğal gaz santralinde ilk türbinin ateşleme testleri başarıyla gerçekleştirildi. Toplam 1,7 GW kapasiteye ulaşması planlanan tesisin 2027 ortasına kadar devreye alınması hedefleniyor.

    İlk türbin doğal gazla çalıştırıldı

    Romanya'nın batısındaki Hunedoara bölgesinde inşa edilen Mintia doğal gaz santralinde mühendisler, iki türbinden birinin yanma odalarını ilk kez doğal gazla ateşleyerek test sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Romanya Başbakan Vekili ve Enerji Bakanı Ilie Bolojan, tesiste “ilk ateşleme” işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

    Uzun süren gecikmelerin ardından işletmeye alınmaya hazırlanan santralin ilk bölümü, haziran ayında elektrik iletim şebekesine bağlanmıştı. Son testler ise türbinlerin fiilen çalıştırılmasına yönelik teknik ilerlemeyi gösteriyor. Bununla birlikte ilk ateşlemenin gerçekleştirilmesi, santralin ticari işletmeye tamamen geçtiği anlamına gelmiyor.

    Mintia, geçmişte kömürle elektrik üreten bir santral olarak faaliyet gösteriyordu. Tesis, Irak merkezli Mass Group Holding'in iştiraki Mass Global Energy Rom tarafından 2022 yılında devralındı.

    Santraldeki iki gaz türbininin toplam kapasitesi 1,1 GW olarak planlandı. Sisteme daha sonra bir buhar türbini eklenmesi ve tesisin kombine çevrimli gaz türbini (CCGT) teknolojisine geçirilmesiyle toplam kurulu gücün 1,7 GW'a çıkarılması hedefleniyor. Bu teknoloji, gaz türbininden çıkan yüksek sıcaklıktaki egzoz gazlarının ısısından yararlanarak buhar üretmeyi ve ek bir türbin üzerinden elektrik elde etmeyi sağlıyor. Böylece aynı miktarda yakıttan daha fazla elektrik üretilebiliyor.

    Romanya’daki hanelerin ortalama elektrik tüketimi dikkate alındığında teorik olarak bu tesis, sürekli tam kapasite çalıştığında yaklaşık 5 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek.

    Maliyeti 1.2 milyar euro

    Projenin tamamlanmasıyla Mintia'nın Avrupa Birliği'nin en büyük doğal gaz santrali olması bekleniyor. Yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 1,2 milyar euro olarak açıklanıyor.

    Mintia, Romanya'nın elektrik üretiminde kömürün kullanımını sona erdirme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme daha fazla dahil edilmesini sağlama hedefleri açısından önem taşıyor. Ülkede gelecek yıl devreye alınması öngörülen Iernut doğal gaz santrali de bu dönüşümün bir parçası olarak görülüyor.

    Mintia santralinin devreye alınması için belirlenen son tarih 2027 yılının ortası. Ancak tesisin elektrik şebekesine aktarabileceği güç, Mintia-Timișoara arasında planlanan 220 kV'lık havai enerji iletim hattının tamamlanmasına da bağlı. Söz konusu hat devreye girene kadar santralin azami kapasitesinin 1,45 GW ile sınırlı kalması öngörülüyor.

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