Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Danimarka, deniz ulaşımında devrim yaratacak Avrupa'nın en büyük elektrikli feribotlarını hizmete sunmaya hazırlanıyor. Her biri 55 megavatsaatlik güvenli lityum bataryalarla donatılan dev katamaranlar, 1500 yolcu ve 500 araç taşıyacak. Özel tasarımla ağırlığı 400 tonun altına indirilen ve sadece 30 dakikada şarj olabilen bu gemiler, saatte 74 kilometre hıza ulaşabiliyor. Dizel gemilerin yerini alacak ilk feribotun 2028 yılı başında seferlere başlaması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Danimarkalı feribot işletmecisi Molslinjen, deniz taşımacılığında elektrifikasyonu hızlandıracak büyük bir projeye imza attı. Şirket, üç yeni elektrikli feribotunda kullanılmak üzere toplam 165 MWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya sistemleri tedarik edecek. Denizcilik bataryaları üreticisi AYK Energy tarafından sağlanacak sistemler, şirketin açıklamasına göre feribot sektöründeki en büyük bataryalar olma özelliği taşıyor.

Avustralya'daki Incat Tasmania tersanesinde inşa edilen üç elektrikli katamaranın her biri, 55 MWh kapasiteli DNV tip onaylı Polaris batarya sistemiyle donatılacak. Feribotlar 1.500 yolcu ve 500 araca kadar taşıma kapasitesine sahip olacak. Saatte 40 knot (74 km/s) hıza ulaşabilecek gemiler, yalnızca 30 dakikada şarj olabilecek. Teslimatların ardından bu üç geminin Avrupa'nın en büyük elektrikli feribotları olması bekleniyor.

Batarya ağırlığı 300 ton azaltıldı

Projenin en önemli mühendislik çalışmalarından biri, batarya sistemlerinin ağırlığını azaltmak oldu. AYK Energy'nin kurucusu Chris Kruger, başlangıçta her bir batarya sisteminin 700 tonun üzerinde ağırlığa sahip olduğunu ancak mühendislerin yeniden tasarım çalışmalarıyla bu değeri 400 tonun altına indirmeyi başardığını açıkladı. Şirket, yeni batarya hücreleri, otomotiv sektöründen uyarlanan üretim teknikleri ve daha hafif alüminyum yapı kullanarak bu sonuca ulaştı.

Kruger, batarya tasarımını ağırlığı azaltmak ve performansı artırmak amacıyla tamamen yeniden ele aldıklarını belirtti. Özellikle yüksek hızlarda seyretmesi planlanan katamaranlarda batarya ağırlığının azaltılması, hem enerji verimliliği hem de operasyonel performans açısından büyük önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör

LFP bataryalar güvenlik avantajı sağlayacak

Feribotlarda kullanılacak Polaris sistemleri, daha yüksek güvenlik özellikleriyle öne çıkan LFP (lityum demir fosfat) batarya kimyasına dayanıyor. AYK Energy, denizcilik sektöründe LFP teknolojisi için ilk tip onayını alan şirket olduğunu belirtiyor.

Şirketin kurucusu Chris Kruger, gemilerde batarya güvenliğinin kara taşıtlarından çok daha kritik olduğunu vurguluyor. Olası bir yangın durumunda yolcuların ve mürettebatın kolayca tahliye edilemeyeceğine dikkat çeken Kruger, LFP kimyasının daha önce yaygın olarak kullanılan nikel manganez kobalt (NMC) bataryalara kıyasla önemli güvenlik avantajları sunduğunu ifade etti.

İlk feribot 2027 sonunda Danimarka'ya ulaşacak

İlk geminin 2027'nin sonlarında Danimarka'ya ulaşması ve 2028'in ilk çeyreğinde ticari hizmete başlaması bekleniyor. Diğer iki feribotun ise sırasıyla 2028 ve 2029 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor.

Gemiler, Danimarka'da Jutland ve Zealand bölgeleri arasındaki hatlarda hizmet verecek. Geleneksel dizel tahrik sistemlerinin yerini tamamen elektrikli güç aktarma sistemleri alacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Avrupa'nın en büyük elektrikli feribotları geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: