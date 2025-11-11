Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın en büyük enerji depolama tesisi kuruluyor: 4 bin Tesla’yı şarj edecek

    Almanya, 1 GW / 4 GWh kapasiteli dev batarya projesi ile şebekeyi stabilize edecek ve güneş ile rüzgar enerjisinin sürekliliğini güvence altına alacak. Proje, Avrupa'nın en büyüğü olacak.

    Avrupa'nın en büyük enerji depolama projesi inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Almanya, Brandenburg eyaletinde Avrupa’nın en büyük batarya depolama sistemini inşa etmeye hazırlanıyor. Proje, toplamda 1 gigawatt (GW) güç ve 4 gigawatt-saat (GWh) enerji kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite aynı anda 100 milyon 10 watt’lık LED lambayı veya 4.000 Tesla elektrikli aracı 250 kilowatt tepe gücü ile şarj etmeyi mümkün kılıyor.

    Mevcudun 5 katı büyüklüğünde

    Proje, LEAG Clean Power GmbH ile ABD merkezli Fluence Energy’nin yan kuruluşu Fluence Energy GmbH iş birliğiyle hayata geçiriliyor. “GigaBattery Janschwalde 1000” adı verilen sistem, Fluence’in en yeni büyük ölçekli enerji depolama çözümü olan Smartstack teknolojisini kullanacak ve dört saatlik enerji depolama kapasitesine sahip olacak. Tamamen faaliyete geçtiğinde bu sistem, Avrupa’daki mevcut en büyük batarya depolama projesinin beş katı büyüklüğünde olacak. İngiltere’de Engie ve Sungrow tarafından kurulan mevcut sistem, maksimum 200 megawatt güç sağlarken, 800 megawatt-saat enerji depolayabiliyor.

    Tamamlandığında bu dev batarya sistemi Almanya’nın elektrik şebekesini stabilize etmekte kritik bir rol oynayacak. Güneş ışığının olmadığı ve rüzgarın yeterli olmadığı dönemlerde yenilenebilir enerjiyi depolayarak şebeke güvenliğini artıracak, enerji ticaretini destekleyecek ve ülkenin fosil yakıt kullanımını azaltma hedeflerine katkı sağlayacak.

    GigaBattery tesisi, LEAG’ın GigawattFactory girişiminin bir parçası olarak planlandı. Bu girişim, Lusatia bölgesinde büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolama ve yeşil hidrojen altyapısı geliştirmeyi hedefliyor. Amaç, eski kömür madenciliği arazilerini gigavat ölçeğinde bir yeşil enerji merkezine dönüştürmek.

    Avrupa'nın en büyük enerji depolama projesi inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    LEAG, 2022 yılında 2030’a kadar 7 GW güneş ve rüzgar kapasitesi kurmayı planladığını açıklamıştı. 2023’te ise bu hedefleri 14 GW yenilenebilir enerji üretimi, 2-3 GWh batarya depolama ve 2 GW yeşil hidrojen üretimi dahil olacak şekilde genişletildi. Bu teknolojilerin birleşimi, net sıfır baz yük enerji sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

    Öte yandan Fluence, projede en yeni ürünü Smartstack’i sağlayacak. Bu teknoloji, lojistik ve bakım süreçlerini kolaylaştırırken yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. AC blok şeklinde tasarlanan Smartstack, batarya ve güç dönüşüm sistemini (PCS) tek bir konteynerde birleştiriyor ve 314 Ah hücreler kullanarak 7,5 MWh enerji depolama kapasitesi sağlıyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/11/10/europes-largest-battery-storage-project-is-being-built-in-germany/ https://www.ess-news.com/2025/11/07/fluence-to-supply-leags-4-gwh-battery-project-in-germany-europes-largest-to-date/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sultanbeyli nasıl bir yer en az yakan eski arabalar 2.25 üst ne demek sıralı sistem araba benzinde çalışmıyor konya dershane yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum