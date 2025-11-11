Avrupa'nın en büyük enerji depolama tesisi kuruluyor: 4 bin Tesla’yı şarj edecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya, Brandenburg eyaletinde Avrupa’nın en büyük batarya depolama sistemini inşa etmeye hazırlanıyor. Proje, toplamda 1 gigawatt (GW) güç ve 4 gigawatt-saat (GWh) enerji kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite aynı anda 100 milyon 10 watt’lık LED lambayı veya 4.000 Tesla elektrikli aracı 250 kilowatt tepe gücü ile şarj etmeyi mümkün kılıyor.

Mevcudun 5 katı büyüklüğünde

Proje, LEAG Clean Power GmbH ile ABD merkezli Fluence Energy’nin yan kuruluşu Fluence Energy GmbH iş birliğiyle hayata geçiriliyor. “GigaBattery Janschwalde 1000” adı verilen sistem, Fluence’in en yeni büyük ölçekli enerji depolama çözümü olan Smartstack teknolojisini kullanacak ve dört saatlik enerji depolama kapasitesine sahip olacak. Tamamen faaliyete geçtiğinde bu sistem, Avrupa’daki mevcut en büyük batarya depolama projesinin beş katı büyüklüğünde olacak. İngiltere’de Engie ve Sungrow tarafından kurulan mevcut sistem, maksimum 200 megawatt güç sağlarken, 800 megawatt-saat enerji depolayabiliyor.

Tamamlandığında bu dev batarya sistemi Almanya’nın elektrik şebekesini stabilize etmekte kritik bir rol oynayacak. Güneş ışığının olmadığı ve rüzgarın yeterli olmadığı dönemlerde yenilenebilir enerjiyi depolayarak şebeke güvenliğini artıracak, enerji ticaretini destekleyecek ve ülkenin fosil yakıt kullanımını azaltma hedeflerine katkı sağlayacak.

GigaBattery tesisi, LEAG’ın GigawattFactory girişiminin bir parçası olarak planlandı. Bu girişim, Lusatia bölgesinde büyük ölçekli yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolama ve yeşil hidrojen altyapısı geliştirmeyi hedefliyor. Amaç, eski kömür madenciliği arazilerini gigavat ölçeğinde bir yeşil enerji merkezine dönüştürmek.

Tam Boyutta Gör LEAG, 2022 yılında 2030’a kadar 7 GW güneş ve rüzgar kapasitesi kurmayı planladığını açıklamıştı. 2023’te ise bu hedefleri 14 GW yenilenebilir enerji üretimi, 2-3 GWh batarya depolama ve 2 GW yeşil hidrojen üretimi dahil olacak şekilde genişletildi. Bu teknolojilerin birleşimi, net sıfır baz yük enerji sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Öte yandan Fluence, projede en yeni ürünü Smartstack’i sağlayacak. Bu teknoloji, lojistik ve bakım süreçlerini kolaylaştırırken yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. AC blok şeklinde tasarlanan Smartstack, batarya ve güç dönüşüm sistemini (PCS) tek bir konteynerde birleştiriyor ve 314 Ah hücreler kullanarak 7,5 MWh enerji depolama kapasitesi sağlıyor.

