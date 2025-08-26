Avrupa’nın en büyük “ikinci ömür” enerji depolama tesisi açıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bataryalar, hızla enerji altyapılarımızın ayrılamaz bir parçası haline geliyor. Özellikle elektrikli araçlarda boy gösteren bataryalar, belirli bir verimlilik seviyesinin altına düştüklerinde araçlar için mantıklı olmaktan çıkıyor ve değiştiriliyorlar. Tam da bu noktada eskiyen bataryalara “ikinci bir ömür” verilmeye başlanıyor; enerji depolama sistemleri. Bu bağlamda Alman enerji depolama şirketi Voltfang, eskiyen bataryalar için Avrupa’nın en büyük üretim tesisini resmi olarak açtı.

Eskiyen bataryalar enerji depolamada kullanılacak

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Next E-GO’nun eski üretim alanında konumlanan fabrikanın, 2026 yılında yıllık 250 MWh üretim kapasitesine ulaşması ve 2031 öncesinde bu rakamı 1 GWh’a çıkarması planlanıyor. Tesis, endüstriyel, ticari ve büyük ölçekli uygulamalar için batarya depolama sistemleri üretecek.

Voltfang, depolama birimlerini Avrupa otomotiv sektöründen sağlanan bataryalardan üretiyor. Şirket son 12 ayda üretim kapasitesini beş kat artırdı. Şirket, yeni fabrikanın Kuzey Ren-Vestfalya’nın linyit madenciliği bölgesinde ekonomik, ekolojik ve sosyal dönüşüme katkı sağlamasını hedefliyor.

Voltfang’ın kurucu ortağı ve genel müdürü David Oudsandji, açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Bugünkü açılış, Voltfang için önemli bir adım ve Almanya ile Avrupa'nın enerji tedarikinin geleceği için güçlü bir sinyal. Vizyonumuz, Alman ve Avrupa endüstrisi için yüksek performanslı batarya depolama sistemleri geliştirmek ve bunları Almanya'da üretmektir” dedi.

