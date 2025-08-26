Avrupa’nın en büyük “ikinci ömür” enerji depolama tesisi açıldı

Voltfang, depolama birimlerini Avrupa otomotiv sektöründen sağlanan bataryalardan üretiyor. Şirket son 12 ayda üretim kapasitesini beş kat artırdı. Şirket, yeni fabrikanın Kuzey Ren-Vestfalya’nın linyit madenciliği bölgesinde ekonomik, ekolojik ve sosyal dönüşüme katkı sağlamasını hedefliyor.
Voltfang’ın kurucu ortağı ve genel müdürü David Oudsandji, açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Bugünkü açılış, Voltfang için önemli bir adım ve Almanya ile Avrupa'nın enerji tedarikinin geleceği için güçlü bir sinyal. Vizyonumuz, Alman ve Avrupa endüstrisi için yüksek performanslı batarya depolama sistemleri geliştirmek ve bunları Almanya'da üretmektir” dedi.