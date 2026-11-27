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Oynat Avrupa, Starlink'e bağımlılığı azaltmak için Belçika'da kıtanın en büyük uydu fabrikasını hizmete açtı. Aerospacelab tarafından kurulan dev tesis, yılda 500 uydu üretme kapasitesine sahip olacak. Fabrika, Avrupa Birliği'nin IRIS2 projesi için planlanan 348 uydunun 264'ünü üretecek. 2028'de üretime başlayacak tesis; savunma, güvenlik ve sivil iletişimde Avrupa'nın uzaydaki bağımsızlığını sağlayacak. İlk uyduların 2029 sonunda fırlatılması ve ağın 2030'a kadar hazır olması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avrupa, Elon Musk'ın Starlink ağına alternatif oluşturmak ve uzay altyapısında ABD'ye bağımlılığını azaltmak için önemli bir adım attı. Belçika'da açılan yeni uydu fabrikası, Avrupa Birliği'nin IRIS² projesi kapsamında yılda 500'e kadar uydu üretebilecek.

IRIS2 uydularının büyük bölümü Belçika'da üretilecek

Belçikalı uydu üreticisi Aerospacelab tarafından kurulan ve 20 bin metrekarelik alana sahip yeni fabrika, Belçika Kralı Philippe'in katılımıyla açıldı. Ülkenin güneyinde inşa edilen oval şekilli tesis, tam kapasiteye ulaştığında yılda 500 uydu üretme kapasitesine sahip olacak. Bu kapasiteyle dünyanın en büyük üçüncü uydu üretim tesisi olması bekleniyor.

Aerospacelab, eylül ayında Avrupa Birliği'nin IRIS2 uydu ağı için önemli bir üretim anlaşmasına imza attı. Şirket, 2,4 milyar avro değerindeki sözleşme kapsamında planlanan 348 uydunun 264'ünü üretecek. Şirketin açıklamasına göre yeni tesisin adı 30 Kasım itibarıyla Ectro olacak.

Çalışanların ocak ayında fabrikaya taşınması, üretimin ise 2028'in sonuna doğru başlaması planlanıyor. IRIS2 ağının 2030 yılına kadar Avrupa'nın egemen, güvenli ve dayanıklı bağlantı altyapısının temelini oluşturması hedefleniyor.

Starlink'in karşısında Avrupa'nın hedefleri

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Uydu interneti yalnızca uzak bölgelere bağlantı sağlamakla sınırlı değil. Savaş gemileri ve savaş uçakları gibi savunma platformlarının iletişimi, karasal ağların kullanılamadığı durumlarda güvenli haberleşme ve askeri operasyonların sürdürülmesi açısından da kritik önem taşıyor.

Ukrayna'daki savaş, bu altyapının stratejik önemini ortaya koyan örneklerden biri oldu. Ukrayna ordusunun Starlink ağına yoğun şekilde bağımlı olması ve işgal altındaki bölgelerde hizmete yönelik kısıtlamalar, ticari uydu hizmetlerinin ülkelerin güvenlik politikalarını doğrudan etkileyebileceğini gösterdi.

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Ancak Avrupa'nın Starlink ile rekabet edebilmesi için önünde önemli bir mesafe bulunuyor. SpaceX'in açıklamasına göre Starlink'in alçak Dünya yörüngesinde 11 binden fazla uydusu bulunuyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise bu sayıyı 100 bine kadar çıkarmak.

Amazon da Amazon Leo adlı uydu interneti projesiyle rekabete katılıyor. Şirketin yörüngede 400'den fazla uydusu bulunurken ilk aşamada 3.200'den fazla uydudan oluşan bir ağ kurması planlanıyor.

Fransız Eutelsat ise OneWeb ağı üzerinden alçak Dünya yörüngesinde 600'den fazla uydu işletiyor. Şirket, IRIS2 projesini geliştirmek ve işletmekle görevlendirilen SpaceRISE konsorsiyumunda SES ve Hispasat ile birlikte yer alıyor.

IRIS2 ağı 348 uyduya çıkarıldı

Avrupa Komisyonu, IRIS2 projesini Starlink gibi ticari uydu ağlarına karşı Avrupa'nın uzay alanındaki egemenliğini güçlendirecek stratejik bir altyapı olarak tanımlıyor. Projede ilk uydu fırlatmalarının 2029 sonuna kadar gerçekleştirilmesi, ilk hizmetlerin ise kısa süre sonra devreye alınması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu ve SpaceRISE konsorsiyumu, ağın kapasitesini artırmak amacıyla ağustos ayında uydu sayısını 282'den 348'e çıkardı. Bu değişiklikle Avrupa Birliği kurumları ve hükümetleri için güvenli iletişim kapasitesinin yüzde 60 artırılması planlanıyor. Projenin kapsamının genişletilmesinde özellikle savunma ve güvenlik ihtiyaçları belirleyici oldu.

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