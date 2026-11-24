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Oynat Avrupa elektrikli otomobil pazarında tescil verilerinin açıklanmasıyla zirvenin yeni sahibi belli oldu. Skoda Elroq, ekim ayında ulaştığı 9 bin 384 adetlik satışla pazarın yeni lideri oldu. Renault 5 ikinci, BMW iX1 ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen ayın birincisi Tesla Model Y dördüncü sıraya gerilese de yıllık toplam satışlarda liderliğini koruyor. Elektrikli araçların pazardaki payı yüzde 31'e yükselirken, benzinli ve dizel modellerin satışı düşmeye devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Avrupa elektrikli otomobil pazarında ekim ayında dikkat çekici bir liderlik değişimi yaşandı. Dataforce araştırma şirketinin verilerine göre Skoda Elroq, Ekim ayında kaydettiği 9.384 adetlik tescille Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu.

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Çek üreticinin modeli, satışları geçen yılın aynı dönemine göre %17.6 gerilemesine rağmen listenin zirvesine yerleşmeyi başardı. Ekim ayı listesinde ikinciliği 8.933 adetlik satışla Renault 5 alırken, üçüncü sırada 8.359 adetle BMW iX1 kendine yer buldu.

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Tesla Model Y dördüncü sıraya düştü

Eylül ayında 40.971 adetlik tescille, motor türü fark etmeksizin Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Tesla Model Y, Ekim ayında 8.309 adetlik tescille dördüncü sıraya geriledi. Model Y'nin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,2 artış gösterse de listenin gerisinde kalması sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Bunun temel nedeni, Tesla'nın teslimatlarının büyük bölümünü çeyrek dönemlerin son ayında gerçekleştirmesi. Bu nedenle yeni çeyreğin ilk ayında satış adetleri genellikle daha düşük seviyelerde kalıyor.

Ekim ayında en çok satan ilk 10 elektrikli otomobil arasına Mercedes GLC, BMW iX3 ve Renault Twingo olmak üzere üç yeni model dahil oldu.

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Yıllık toplamda Tesla liderliğini koruyor

Aylık satışlardaki değişime rağmen Tesla, 2026 yılının genelinde liderliğini sürdürüyor. Ocak-Ekim dönemini kapsayan ilk 10 ayda Tesla Model Y, 175.862 adetlik satışla listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci sıradaki Skoda Elroq 98.726 adetlik satışa ulaşırken iki model arasındaki fark 77 bin adedin üzerinde seyrediyor. Üçüncü sırada ise 92.134 adetlik satışla Tesla Model 3 bulunuyor.

İşte Ekim ayının en çok satan 10 elektrikli otomobili:

Skoda Elroq – 9.384 tescil Renault 5 E-Tech – 8.933 tescil BMW iX1 – 8.359 tescil Tesla Model Y – 8.309 tescil Mercedes GLC Elektrik – 7.858 tescil Skoda Enyaq – 7.561 tescil Volkswagen ID.4 – 7.546 tescil BMW iX3 – 7.394 tescil Volkswagen ID.7 – 7.011 tescil Renault Twingo E-Tech – 6.870 tescil

Elektrikli araç pazar payında ciddi yükseliş

Ekim ayında Avrupa'daki elektrikli otomobil tescilleri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %57 artarak 346.708 adede ulaştı. Böylece elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı %21'den %31'e yükseldi.

Geleneksel motor seçeneklerinde ise düşüş devam ediyor. Benzinli otomobil satışları %18 gerileyerek toplam pazarın yüzde 34'ünü oluştururken dizel otomobil satışları %26 azaldı. Dizel araçların pazar payı ise %8'e kadar düştü.

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Avrupa'nın en çok satan elektriklisi değişti: Zirve Skoda'nın

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