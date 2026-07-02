Avrupa'nın en çok satan otomobili Dacia Sandero hibrit oldu: 100 km'de 4.2 litre yakıyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa'nın en çok satan modellerinden biri olan Dacia Sandero, ilk kez hibrit versiyona kavuştu. Avrupa pazarında satışa sunulacak "Hybrid 155" motor seçeneği sadece yakıt ekonomisiyle değil, aynı zamanda Sandero serisinin bugüne kadarki en güçlü versiyonu olmasıyla da dikkat çekiyor.

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Yeni Dacia Sandero Hybrid, 1.8 litrelik 4 silindir benzinli motor, iki elektrik motoru ve 1.4 kWh bataryadan oluşan 155 beygirlik tam hibrit sisteme sahip. Daha önce markanın Duster ve Bigster modellerinde de kullanılan bu güç ünitesi, bütçe dostu bir model için oldukça yüksek bir performans vaat ediyor.

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Şehir içi sürüşün %80'i elektrikle mümkün

Rejeneratif frenleme, bataryanın yüksek enerji geri kazanım kapasitesi ve otomatik şanzımanın verimliliği sayesinde şehir içi sürüşlerin %80'ine varan kısmında tamamen elektrikli modda seyir imkanı sunuyor. Ayrıca araç her zaman %100 elektrikli modda çalışarak kalkış yapıyor. Bu sayede eş değer benzinli motorlara kıyasla yakıt tüketiminde %40'a varan tasarruf sağlanıyor.

Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede sadece 4.2 litre olarak açıklandı. Karbondioksit emisyonu 96-100 g/km arasında seyrederek çevre dostu bir profil çiziyor. Sandero’nun hibrit seçeneği hem standart hatchback hem de yerden yüksek Stepway gövde tipiyle tercih edilebilecek. Avrupa pazarındaki en uygun fiyatlı hibrit araçlardan biri olma iddiasını sürdüren modelin fiyatları da açıklandı.

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Dacia Sandero Hybrid fiyatları

Sandero Hybrid 155'in başlangıç fiyatı 19.900 euro olarak belirlenirken, Stepway versiyonu 21.400 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sandero Stepway Hybrid 155 için siparişler Fransa'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla alınmaya başlandı. Standart Sandero Hybrid 155'in ise Temmuz ayı içerisinde siparişe açılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Hibrit Sandero, geleneksel benzinli versiyonlara kıyasla daha zengin bir standart donanım listesine sahip. Hibrit motor seçeneği Expression donanım paketiyle başlıyor. Bu pakette klima, hız sabitleyici, arka park sensörleri, geri görüş kamerası (Stepway'de standart) ve 10 inçlik dokunmatik ekran standart olarak yer alıyor. Ayrıca trafik işareti tanıma sistemi, şerit takip asistanı ve sürücü yorgunluk tespit sistemi gibi güvenlik teknolojileri de standart sunuluyor.

Daha fazla konfor arayanlar için 22.400 euro'dan başlayan Extreme paketinde ise 7 inçlik dijital gösterge paneli, otomatik klima, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörleri ve 16 inç alaşım jantlar gibi özellikler ekleniyor.

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Avrupa'nın en çok satan otomobili Dacia Sandero hibrit oldu

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