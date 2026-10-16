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    Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu: ASELSAN da listede

    Avrupa'nın en değerli şirketleri 2026 yılı verileriyle sıralandı. Listenin zirvesinde Hollandalı teknoloji devi yer alırken, Türkiye'den ASELSAN da ilk 20 şirket arasına girdi.

    Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu: ASELSAN da listede Tam Boyutta Gör
    Eylül 2026 verileri kullanılarak hazırlanan "Avrupa'nın en değerli şirketleri" listesi, kıta Avrupa'sında zirveye oynayan şirketleri ortaya koydu. Listenin zirvesinde 670 milyar doları aşan piyasa değeriyle açık ara liderliğini koruyan Hollandalı çip teknolojileri üreticisi ASML yer alıyor. Türkiye ise Avrupalı şirketler arasında ilk 20'ye girmeyi başaran ASELSAN ile listede temsil ediliyor.

    Avrupa'nın en değerli şirketi ASML, rakiplerine büyük fark attı

    Modern teknolojilerin kalbinde yer alan çipleri üretmek için şart olan EUV litografi makinelerini dünyada üretebilen tek şirket olan ASML, küresel çip tedarik zincirindeki bu vazgeçilmez rolü sayesinde Avrupa'nın açık ara en değerli şirketi olmaya devam ediyor. Şirketin en yakın rakipleri ise Birleşik Krallık merkezli HSBC bankası ve İsviçreli ilaç üreticisi Roche. Ne var ki ASML, en yakın iki takipçisinin bile neredeyse iki katı büyüklüğünde.

    ASML'nin ürettiği EUV litografi makineleri, modern işlemcilerde kullanılan son derece küçük devre yapılarını silikon plakalar üzerine işlemek için kullanılıyor. Gelişmiş çiplerin üretiminde kritik öneme sahip olan bu teknoloji, ASML'yi küresel yarı iletken tedarik zincirinin vazgeçilmez şirketlerinden biri hâline getiriyor.

    Listede Almanya merkezli sanayi devi Siemens 246,27 milyar dolarla dördüncü, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal (230,18 milyar dolar) beşinci sırada bulunuyor. İspanyol bankacılık devi Banco Santander da 205,11 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk altı şirket arasına giriyor.

    Listenin üst sıralarında sağlık sektöründen Danimarkalı Novo Nordisk, sanayi sektöründen İrlandalı Eaton ve tüketim ürünleri alanında faaliyet gösteren Belçikalı AB InBev de dikkat çekiyor.

    ASELSAN, Türkiye'yi Avrupa'nın en değerli şirketleri arasında temsil ediyor

    Avrupa'nın en değerli şirketleri açıklandı: ASELSAN da listede Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin savunma sanayisindeki gururu ASELSAN, 31,43 milyar dolarlık piyasa değeri ile ülkemizin en değerli şirketi olurken, Avrupa'da da en değerli 20 şirket arasına girmeyi başardı. Listeyi hazırlayan yayın, ASELSAN'ın piyasa değerini belirlerken şirketin borsadaki güncel değerini baz aldı. Bu yüzden burada belirtilen piyasa değerini net bir bilgiden ziyade şirketin o anki konumunu belirleyen bir kriter olarak görmekte fayda var. Zira ASELSAN, kısa süre önce 35.60 milyar dolar piyasa değerine ulaşmıştı.

    Avrupa'da bankalar ve enerji şirketleri öne çıkıyor

    Avrupa'nın en değerli şirketleri açıklandı: ASELSAN da listede Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın dikkat çekici taraflarından biri, teknoloji şirketlerinin Avrupa genelinde sanıldığı kadar yaygın bir ağırlığa sahip olmaması. ASML kıtanın en değerli şirketi olsa da 42 Avrupa ülkesinin en değerli halka açık şirketleri incelendiğinde, finans ve enerji sektörlerinin çok daha geniş bir alana yayıldığı görülüyor. Verilere göre 42 ülkenin 18'inde bankalar, sigorta şirketleri veya yatırım kuruluşları ülkelerin en değerli temsilcileri olarak öne çıkıyor. Enerji ve kamu hizmetleri alanındaki şirketler ise 10 ülkede ilk sırada bulunuyor.

    Bu tablonun arkasında Avrupa ekonomisinin yapısı da bulunuyor. Avrupa'daki şirketler, özellikle avro bölgesinde, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için ABD'deki şirketlere kıyasla geleneksel olarak bankalara ve banka kredilerine daha fazla bel bağlıyor. Bu durum, bankaların Avrupa ekonomisindeki ağırlığını ve borsalardaki değerini destekleyen unsurlardan biri olarak görülüyor.

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