Avrupa'nın en değerli şirketleri belli oldu: ASELSAN da listede

Avrupa'nın en değerli şirketi ASML, rakiplerine büyük fark attı
Modern teknolojilerin kalbinde yer alan çipleri üretmek için şart olan EUV litografi makinelerini dünyada üretebilen tek şirket olan ASML, küresel çip tedarik zincirindeki bu vazgeçilmez rolü sayesinde Avrupa'nın açık ara en değerli şirketi olmaya devam ediyor. Şirketin en yakın rakipleri ise Birleşik Krallık merkezli HSBC bankası ve İsviçreli ilaç üreticisi Roche. Ne var ki ASML, en yakın iki takipçisinin bile neredeyse iki katı büyüklüğünde.
ASML'nin ürettiği EUV litografi makineleri, modern işlemcilerde kullanılan son derece küçük devre yapılarını silikon plakalar üzerine işlemek için kullanılıyor. Gelişmiş çiplerin üretiminde kritik öneme sahip olan bu teknoloji, ASML'yi küresel yarı iletken tedarik zincirinin vazgeçilmez şirketlerinden biri hâline getiriyor.
Listede Almanya merkezli sanayi devi Siemens 246,27 milyar dolarla dördüncü, Fransız kozmetik şirketi L'Oréal (230,18 milyar dolar) beşinci sırada bulunuyor. İspanyol bankacılık devi Banco Santander da 205,11 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk altı şirket arasına giriyor.
Listenin üst sıralarında sağlık sektöründen Danimarkalı Novo Nordisk, sanayi sektöründen İrlandalı Eaton ve tüketim ürünleri alanında faaliyet gösteren Belçikalı AB InBev de dikkat çekiyor.
ASELSAN, Türkiye'yi Avrupa'nın en değerli şirketleri arasında temsil ediyor
Avrupa'da bankalar ve enerji şirketleri öne çıkıyor
Bu tablonun arkasında Avrupa ekonomisinin yapısı da bulunuyor. Avrupa'daki şirketler, özellikle avro bölgesinde, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için ABD'deki şirketlere kıyasla geleneksel olarak bankalara ve banka kredilerine daha fazla bel bağlıyor. Bu durum, bankaların Avrupa ekonomisindeki ağırlığını ve borsalardaki değerini destekleyen unsurlardan biri olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: