Avrupa'nın en gelişmiş çip üretim tesisi devreye girdi: EUV litografisi kullanan ilk tesis!

Tam Boyutta Gör Avrupa, küresel çip rekabetindeki konumunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Belçikalı araştırma kurumu Imec, Avrupa Birliği’nin Çip Yasası kapsamında, ileri düzey yarı iletkenlerin geliştirilmesini hedefleyen 2,5 milyar euro bütçeli “NanoIC” adlı pilot üretim hattını devreye aldı.

Avrupa, Hollandalı litografi devi ASML gibi çip üretim ekipmanlarında dünya liderlerine sahip olsa da, en ileri çiplerin tasarım ve üretiminde oldukça küçük bir paya sahip. Bu nedenle yapay zeka kaynaklı büyümeden en fazla yararlanan ABD ve Asya şirketlerinin gerisinde kalıyor.

2 nm ve ileriki süreçler için çip tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek

NanoIC, bu açığın bir bölümünü kapatmayı amaçlıyor. Tesis, 2 nanometrenin ötesindeki teknolojiyi kullanarak çip tasarlama ve üretmeye odaklanan, en gelişmiş EUV (Aşırı Ultraviyole) litografi makinesini kullanan ilk Avrupa tesisi olma özelliği taşıyor. Avrupa, tam teşekküllü bir ticari fabrika kurmak yerine, firmaların ve laboratuvarların milyarlarca dolarlık seri üretime yatırım yapmadan önce 2 nm'nin ötesindeki işlem adımlarını ve entegrasyonunu prototiplemelerine olanak tanıyan ortak bir araştırma modeline güveniyor.

2022’de duyurulan Avrupa Çip Yasası, Avrupa Birliği’nin küresel yarı iletken üretimindeki payını 2030’a kadar iki katına çıkararak %20 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. NanoIC tesisinde, ASML’nin en ileri teknolojisi olan High-NA EUV litografi sistemi ve bu sistemle uyumlu tüm destekleyici ekipmanlar bulunacak.

NanoIC pilot hattı için toplam 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor. Bunun 1,4 milyar avrosu AB’nin Çip Ortak Girişimi ve Flaman hükümetinden gelen kamu fonlarından, 1,1 milyar eurosu ise sektör liderlerinin özel katkılarından oluşuyor. Bu özel katkının en büyük kısmını ASML sağlıyor.

ASML CEO’su Christophe Fouquet, bu girişimin Avrupa’nın merkezinde gerçekleşmesinden gurur duyduklarını ve bunun Avrupa’nın küresel yarı iletken ekosistemindeki rolünü daha da güçlendireceğini belirtti. Imec CEO’su Luc Van den hove ise NanoIC pilot hattının, yapay zeka çağında Avrupa’nın sanayi altyapısını güçlendirmede kritik bir görev üstleneceğini ifade etti.

