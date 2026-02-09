Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın en gelişmiş çip üretim tesisi devreye girdi: EUV litografisi kullanan ilk tesis!

    Avrupa, küresel çip rekabetindeki konumunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Belçikalı araştırma kurumu Imec, 2,5 milyar euroluk gelişmiş çip üretim hattını devreye aldı.

    Avrupa'nın en gelişmiş çip üretim tesisi devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Avrupa, küresel çip rekabetindeki konumunu güçlendirmek için önemli bir adım attı. Belçikalı araştırma kurumu Imec, Avrupa Birliği’nin Çip Yasası kapsamında, ileri düzey yarı iletkenlerin geliştirilmesini hedefleyen 2,5 milyar euro bütçeli “NanoIC” adlı pilot üretim hattını devreye aldı.

    Avrupa, Hollandalı litografi devi ASML gibi çip üretim ekipmanlarında dünya liderlerine sahip olsa da, en ileri çiplerin tasarım ve üretiminde oldukça küçük bir paya sahip. Bu nedenle yapay zeka kaynaklı büyümeden en fazla yararlanan ABD ve Asya şirketlerinin gerisinde kalıyor.

    2 nm ve ileriki süreçler için çip tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek

    NanoIC, bu açığın bir bölümünü kapatmayı amaçlıyor. Tesis, 2 nanometrenin ötesindeki teknolojiyi kullanarak çip tasarlama ve üretmeye odaklanan, en gelişmiş EUV (Aşırı Ultraviyole) litografi makinesini kullanan ilk Avrupa tesisi olma özelliği taşıyor. Avrupa, tam teşekküllü bir ticari fabrika kurmak yerine, firmaların ve laboratuvarların milyarlarca dolarlık seri üretime yatırım yapmadan önce 2 nm'nin ötesindeki işlem adımlarını ve entegrasyonunu prototiplemelerine olanak tanıyan ortak bir araştırma modeline güveniyor.

    2022’de duyurulan Avrupa Çip Yasası, Avrupa Birliği’nin küresel yarı iletken üretimindeki payını 2030’a kadar iki katına çıkararak %20 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. NanoIC tesisinde, ASML’nin en ileri teknolojisi olan High-NA EUV litografi sistemi ve bu sistemle uyumlu tüm destekleyici ekipmanlar bulunacak.

    NanoIC pilot hattı için toplam 2,5 milyar euro yatırım öngörülüyor. Bunun 1,4 milyar avrosu AB’nin Çip Ortak Girişimi ve Flaman hükümetinden gelen kamu fonlarından, 1,1 milyar eurosu ise sektör liderlerinin özel katkılarından oluşuyor. Bu özel katkının en büyük kısmını ASML sağlıyor.

    ASML CEO’su Christophe Fouquet, bu girişimin Avrupa’nın merkezinde gerçekleşmesinden gurur duyduklarını ve bunun Avrupa’nın küresel yarı iletken ekosistemindeki rolünü daha da güçlendireceğini belirtti. Imec CEO’su Luc Van den hove ise NanoIC pilot hattının, yapay zeka çağında Avrupa’nın sanayi altyapısını güçlendirmede kritik bir görev üstleneceğini ifade etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gigaset telsiz telefon gelen aramaları görme megane 1.3 tce yakıt tüketimi yorumları beyazlamayan rakı içilir mi dizel rölanti dalgalanması çözümü e-devlet şifremi doğru girdiğim halde yanlış diyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum