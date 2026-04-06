Avrupa'nın en minik karavanı: Neredeyse Fiat 500 kadar küçük

Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Koronavirüs salgını sonrası insanların pahalı otellerden kaçıp izole tatil arayışına yönelmesi kamp araçlarına yönelik ilgiyi artırdı. Özellikle orta boy ticari araçlar karavan dönüşümleri için en popüler seçenek haline geldi.

Ancak herkes bu kadar büyük bir araca ihtiyaç duymuyor. İşte tam bu noktada Alman üretici Ari Motors, pazardaki boşluğu fark ederek Avrupa’da satışa sunulan en küçük karavan modelini geliştirdi.

Bu sıra dışı mini karavan, markanın Ari 458 Pro modeli üzerine inşa edilmiş. Şirket, bu aracı L7e kategorisinin en büyük üyesi olarak tanımlasa da aslında oldukça kompakt ölçülere sahip. Sadece 3.820 mm uzunluğundaki araç, neredeyse bir Fiat 500e kadar küçük.

Ön tarafta standart modelden tanıdık detaylar korunmuş. Sempatik tasarım, küçük jantlar ve iki kişilik sade bir kabin. Birçok Ari Motors modelinde olduğu gibi bu aracın da Çinli bir iş ortağından tedarik edildiği düşünülüyor.

Asıl fark yaratan bölüm ise aracın arka kısmında yer alıyor. Küçük bir valizi andıran modül, minyatür bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Şirketin verilerine göre bu alan yaklaşık 2.8 metrekare kullanım alanı sunarken, iç yükseklik 1.85 metreye kadar çıkabiliyor. Yani teoride içinde ayakta durmak mümkün.

230 km'ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör Ancak maliyeti düşük tutmak adına içerideki birçok detaydan kaçınılmış. Yani içinde yatak, mutfak, masa ya da tuvalet gibi ekipmanlar yer almıyor. Kullanıcıların bu donanımları dışarıdan temin etmesi gerekiyor. Standart olarak ise sadece temiz ve atık su tanklarını içeren su sistemiyle 230 volt prizler gibi temel altyapı ekipmanları sağlanıyor.

15 kW (20 hp) elektrik motoru

70 km/s son hız

23,5 kWsa batarya

Ön kabinde de sadelik hakim. Elektrikli camlar, merkezi kilit, Bluetooth bağlantı, dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor. Klima, güneş paneli ve römork bağlantısı ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Performans tarafında da beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor. Araçta yalnızca 20 beygir güç üreten tek bir elektrik motoru bulunuyor. Bu değer, L7e sınıfı regülasyonlarıyla uyumlu. En büyük batarya tercih edildiğinde yaklaşık 230 km menzil sunabilen modelin maksimum hızı ise 70 km/s ile sınırlandırılmış.

Ari Motors'un minik kamp aracının fiyatı 30 bin euro civarından başlıyor. Normalde yeni orta boy karavanların başlangıç fiyatları 50-55 bin eurodan bandında.

