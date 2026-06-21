Avrupa'nın yeni tankı görücüye çıktı: İnsansız kule ve dron ordusuyla geliyor

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Tam Boyutta Gör Fransız-Alman savunma şirketi KNDS, 2026 Eurosatory Fuarı'nda Avrupa ordularını hedefleyen yeni ana muharebe tankı CAPINT konseptini tanıttı. Leopard 2A8 şasisi üzerine geliştirilen yeni platform insansız kule yapısı, robotik kara araçları ve insansız hava araçlarıyla birlikte görev yapabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

KNDS, Alman Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ile Fransız Nexter şirketlerinin birleşmesiyle kurulan Avrupa merkezli kara savunma devi konumunda bulunuyor. Şirket, bugün 11 binden fazla çalışanı, 2025 itibarıyla 4,4 milyar euro gelir ve 33,1 milyar euroluk sipariş portföyü ile faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Leopard 2 ve Leclerc ana muharebe tanklarının üreticisi olarak da biliniyor.

2030'larda hizmete girmesi hedefleniyor

KNDS'ye göre CAPINT, Fransa ve Almanya'nın ortak geliştirdiği ancak hizmete giriş tarihi sürekli ertelenen MGCS programı için geçiş çözümü olarak tasarlandı. MGCS'nin 2040'lara sarkması beklenirken CAPINT'in 2030'lu yıllarda envantere girebilecek olgunluğa ulaşması hedefleniyor.

Araçta kullanılan Leopard 2A8 şasisi, kanıtlanmış hareket kabiliyeti ve zırh korumasının yanı sıra mevcut lojistik altyapısından yararlanılmasını sağlayarak geliştirme riskini azaltıyor. Gücünü 1.500 beygir (1.119 kW) dizel motordan alan tank, günümüz Batılı ana muharebe tanklarıyla aynı güç sınıfında yer alıyor.

Şirket ayrıca gelecekte sisteme batarya paketleri ve buna bağlı elektrikli tahrik sistemi eklenebileceğini belirtiyor. Bu sayede aracın enerji depolama kapasitesinin artırılması, aynı zamanda kızılötesi ve akustik izinin azaltılması amaçlanıyor.

İnsansız kule tasarımı öne çıkıyor

Tam Boyutta Gör CAPINT'in en dikkat çekici yeniliğini ise mürettebatsız kule oluşturuyor. Geleneksel tanklardan farklı olarak kule içerisinde personel bulunmuyor. Tüm silah sistemleri uzaktan kontrol edilirken mürettebat gövdenin korunaklı bölümünde görev yapıyor.

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Bu yaklaşım, kulenin daha küçük ve hafif tasarlanmasına imkan tanırken ateş gücünden ödün verilmiyor. Tankta otomatik dolduruculu KNDS ASCALON 120 mm yivsiz top kullanılıyor. Sistem, mevcut NATO standart mühimmatlarıyla tam uyumluluk sunuyor.

KNDS, kulenin modüler yapısı sayesinde ilerleyen dönemde 130 mm veya daha büyük çaplı toplara, tüm kuleyi yeniden tasarlamaya gerek kalmadan geçiş yapılabileceğini de vurguluyor. Böylece platformun gelecekte değişen muharebe ihtiyaçlarına uyarlanması hedefleniyor.

Robotik araç ve dron üssü olacak

Yeni tankın en önemli konseptlerinden biri de insanlı-insansız ekip yaklaşımı. CAPINT'in savaş alanında robotik kara araçları ve insansız hava araçlarıyla koordineli çalışması planlanıyor. Bu senaryoda tank, aynı zamanda zırhlı bir komuta merkezi görevini üstlenecek.

KNDS bu yeteneklere ilişkin teknik ayrıntıları henüz paylaşmasa da sistemin keşif amacıyla görev yapacak gözetleme dronları ile çeşitli dron savunma çözümlerini desteklemesi bekleniyor. Benzer bir yaklaşımı savaş uçaklarında da görüyoruz. İnsanlı yeni nesil savaş uçaklarının aynı zamanda insansın uçaklarla entegre bir şekilde görev yapabilmesi hedefleniyor. Bunlara “kanat arkadaşları” deniyor, CAPINT platformu da bu mantığa dayanarak ana muharebe tanklarını daha sofistike ve entegre hale getiriyor. Dron savunma sistemleri ise muhtemelen “hard kill” ve “soft kill” yöntemlerinin bir karışımını kullanacak. Bunlar arasında aktif koruma sistemleri ve tüpten fırlatılan önleme dronları yer alabilir.

KNDS CAPINT özellikleri

Motor : 1.500 beygir (1.100 kW) dizel motor

: 1.500 beygir (1.100 kW) dizel motor Mürettebat : 3 kişi

: 3 kişi Ateş gücü : 120 mm ASCALON yivsiz top (140 mm'ye yükseltilebilir), otomatik doldurucu

: 120 mm ASCALON yivsiz top (140 mm'ye yükseltilebilir), otomatik doldurucu İkincil silahlar : 12,7 mm eş eksenli makineli tüfek ve 30 mm ARX30 uzaktan komutalı silah sistemi

: 12,7 mm eş eksenli makineli tüfek ve 30 mm ARX30 uzaktan komutalı silah sistemi Hız : Azami 65 km/s

: Azami 65 km/s Menzil : 450 km+

: 450 km+ Kule : İnsansız, uzaktan kumandalı

: İnsansız, uzaktan kumandalı Koruma : Pasif, reaktif ve aktif koruma sistemi (APS), üstten saldırılara karşı koruma

: Pasif, reaktif ve aktif koruma sistemi (APS), üstten saldırılara karşı koruma Sensörler : 360° durumsal farkındalık, lazer/füze ikaz sensörleri ve akustik algılayıcılar

: 360° durumsal farkındalık, lazer/füze ikaz sensörleri ve akustik algılayıcılar İHA/İKA kabiliyeti: Keşif İHA'ları ve insansız kara araçlarıyla (İKA) koordineli görev

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