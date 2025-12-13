Avrupa'nın içten yanmalı araç yasağı son bulmak üzere

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Parlamentosu'nun kıdemli bir üyesi Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araçlara yönelik fiili yasağını iptal edeceğini söyledi. Resmi duyurunun gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük parti olan Avrupa Halk Partisi’nin lideri Manfred Weber, daha önce yaptığı bir açıklamada, otomobil üreticilerinin 2035’ten itibaren filo hedefleri kapsamında CO2 emisyonlarını %90 oranında azaltmasını öngören alternatif bir teklif sunulacağını belirtmişti. Weber, müşterilerin istemediği ürünlerin üretilmesini beklemek yerine, verimli ürünleri satın alma kararını tüketicilere bırakmak gerektiğini savundu.

Kararda Almanya büyük oynuyor

Planlanan yasak, AB’nin karbonsuzlaşma stratejisinin ve elektrikli araçların gelişimini hızlandırma hedefinin temel unsurlarından biriydi. Ancak AB, özellikle Çin’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya olduklarını söyleyen Almanya hükümeti ve Alman otomobil üreticilerinin güçlü baskısıyla karşılaştı.

Bu yaklaşım, Mercedes ve BMW’nin savunduğu görüşlerle örtüşürken, geçiş sürecine büyük yatırımlar yaptıklarını belirten İsveçli Volvo ve diğer bazı üreticilerle ters düşüyor. Bu şirketler, yasağın geri çekilmesini bir ihanet olarak görüyor.

Küresel elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor 18 sa. önce eklendi

%90 karbon emisyonu azaltımı hala geçerli

Ancak atılması beklenen geri adım, otomobil üreticilerine tamamen serbestlik tanımıyor. 2035 yılına kadar filoların CO2 emisyonlarını %90 oranında azaltma hedefi hala geçerli olacak. 2040 sonrası için ise %100 elektrikli hedefi olmayacak.

