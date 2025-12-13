Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın içten yanmalı araç yasağı son bulmak üzere

    Avrupa Birliği, 2035’ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araç satışlarını yasaklama planından geri adım atmak üzere. Resmi duyurunun gelecek hafta yapılması bekleniyor.

    Avrupa'nın içten yanmalı araç yasağı son bulmak üzere Tam Boyutta Gör
    Avrupa Parlamentosu'nun kıdemli bir üyesi Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araçlara yönelik fiili yasağını iptal edeceğini söyledi. Resmi duyurunun gelecek hafta yapılması bekleniyor. 

    Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük parti olan Avrupa Halk Partisi’nin lideri Manfred Weber, daha önce yaptığı bir açıklamada, otomobil üreticilerinin 2035’ten itibaren filo hedefleri kapsamında CO2 emisyonlarını %90 oranında azaltmasını öngören alternatif bir teklif sunulacağını belirtmişti. Weber, müşterilerin istemediği ürünlerin üretilmesini beklemek yerine, verimli ürünleri satın alma kararını tüketicilere bırakmak gerektiğini savundu.

    Kararda Almanya büyük oynuyor

    Planlanan yasak, AB’nin karbonsuzlaşma stratejisinin ve elektrikli araçların gelişimini hızlandırma hedefinin temel unsurlarından biriydi. Ancak AB, özellikle Çin’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya olduklarını söyleyen Almanya hükümeti ve Alman otomobil üreticilerinin güçlü baskısıyla karşılaştı.

    Bu yaklaşım, Mercedes ve BMW’nin savunduğu görüşlerle örtüşürken, geçiş sürecine büyük yatırımlar yaptıklarını belirten İsveçli Volvo ve diğer bazı üreticilerle ters düşüyor. Bu şirketler, yasağın geri çekilmesini bir ihanet olarak görüyor.

    %90 karbon emisyonu azaltımı hala geçerli

    Ancak atılması beklenen geri adım, otomobil üreticilerine tamamen serbestlik tanımıyor. 2035 yılına kadar filoların CO2 emisyonlarını %90 oranında azaltma hedefi hala geçerli olacak. 2040 sonrası için ise %100 elektrikli hedefi olmayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prizdirek bilyası 1.0 tce motor kronik sorunlar binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu ford transit 300 s kullanıcı yorumları 4 evre kanser hastası yüzde kaç rapor alabilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 455
    HP ProBook 455
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum