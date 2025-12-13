Avrupa'nın içten yanmalı araç yasağı son bulmak üzere

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük parti olan Avrupa Halk Partisi’nin lideri Manfred Weber, daha önce yaptığı bir açıklamada, otomobil üreticilerinin 2035’ten itibaren filo hedefleri kapsamında CO2 emisyonlarını %90 oranında azaltmasını öngören alternatif bir teklif sunulacağını belirtmişti. Weber, müşterilerin istemediği ürünlerin üretilmesini beklemek yerine, verimli ürünleri satın alma kararını tüketicilere bırakmak gerektiğini savundu.
Kararda Almanya büyük oynuyor
Planlanan yasak, AB’nin karbonsuzlaşma stratejisinin ve elektrikli araçların gelişimini hızlandırma hedefinin temel unsurlarından biriydi. Ancak AB, özellikle Çin’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya olduklarını söyleyen Almanya hükümeti ve Alman otomobil üreticilerinin güçlü baskısıyla karşılaştı.
Bu yaklaşım, Mercedes ve BMW’nin savunduğu görüşlerle örtüşürken, geçiş sürecine büyük yatırımlar yaptıklarını belirten İsveçli Volvo ve diğer bazı üreticilerle ters düşüyor. Bu şirketler, yasağın geri çekilmesini bir ihanet olarak görüyor.
%90 karbon emisyonu azaltımı hala geçerli
Ancak atılması beklenen geri adım, otomobil üreticilerine tamamen serbestlik tanımıyor. 2035 yılına kadar filoların CO2 emisyonlarını %90 oranında azaltma hedefi hala geçerli olacak. 2040 sonrası için ise %100 elektrikli hedefi olmayacak.