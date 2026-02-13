Giriş
    Avrupa'nın ilk özel hipersonik füzesi, testte Mach 6 hıza ulaştı

    Avrupa’da özel sektör tarafından geliştirilen ilk hipersonik füzenin test uçuşu gerçekleştirildi. Hypersonica tarafından geliştirilen prototip, Norveç’te yapılan testte Mach 6’nın üzerine çıktı.

    Avrupa'nın ilk özel hipersonik füzesi, testte Mach 6 hıza ulaştı Tam Boyutta Gör
    Alman-İngiliz bir savunma girişimi, Avrupa’da özel sektör tarafından geliştirilen ilk hipersonik füze prototipinin test uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Hypersonica tarafından geliştirilen prototip, 3 Şubat’ta Norveç’in kuzeyindeki Andøya Uzay Merkezi’nde yapılan testte Mach 6’nın üzerine çıktı. Füze, tırmanış ve iniş boyunca sistemlerin normal şekilde çalıştığı uçuşta 300 kilometreden fazla mesafe kat etti.

    Hypersonica, bu uçuşun hipersonik hızlarda sistem performansını alt bileşen seviyesine kadar doğruladığını ve manevra kabiliyeti ile uçuş kontrol teknolojilerinin geliştirilmesine yön verecek önemli veri setleri sağladığını açıkladı. Şirket, NATO ve Birleşik Krallık’ın 2030 için planladığı hipersonik çerçevelerle uyumlu olacak şekilde, 2029 yılına kadar Avrupa’ya ait bağımsız bir hipersonik taarruz kapasitesini operasyonel hale getirmeyi hedefliyor.

    Avrupa'nın ilk özel hipersonik füzesi, testte Mach 6 hıza ulaştı Tam Boyutta Gör

    Sadece 9 ay içerisinde geliştirildi

    Defence Industry Europe’un haberine göre Hypersonica, test için tasarım, entegrasyon, yasal izinler ve fırlatma hazırlıkları dahil tüm süreci yalnızca 9 ay içinde tamamladı. Aralık 2023’te Münih yakınlarında kurulan ve Londra’da da bir yan kuruluşu bulunan şirketin yaklaşık 50 çalışanı bulunuyor.

    Şirket, modüler füze mimarisi sayesinde geliştirme döngülerini yıllar yerine aylar seviyesine indirebildiğini ve bunun geleneksel savunma projelerine kıyasla maliyetleri yüzde 80’den fazla azaltabileceğini belirtiyor. 

    Hipersonik füzeler, atmosfer içinde manevra kabiliyetini koruyarakses hızının 5 katından daha yüksek hızlarda uçabilen silah sistemleri olarak tanımlanıyor. Bu hızlarda oluşan yoğun ısıl stres nedeniyle, malzeme mühendisliği ve uçuş kontrol kararlılığını sağlamak büyük önem taşıyor.

    Güvenlik endişeleri Avrupa’da savunma yatırımlarını hızlandırdı 

    Rusya’nın 2024’ün sonlarından bu yana Ukrayna’da kullandığı ve nükleer ya da konvansiyonel başlık taşıyabildiği belirtilen Oreshnik hipersonik füze sistemini devreye almasının ardından, Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını ve ileri silah araştırmalarını artırdı. Rusya, bu sistemin 5.500 kilometreye kadar menzile sahip olduğunu bildiriyor.

    Avrupa’daki savunma girişimleri, yalnızca hipersonik taarruz kabiliyetleri geliştirmeye değil, aynı zamanda bu tür tehditlere karşı koyabilecek karşı-hipersonik teknolojilere de odaklanmış durumda. Avrupa Savunma Fonu’nun 2026 çalışma programında hipersonik karşı tedbirler ve önleme sistemleri için 168 milyon avroluk bütçe ayrılması, kıtanın bu alanda teknolojik bağımsızlık hedefini yansıtıyor.

    Hypersonica’nın kurucuları, şirketin özel finansman modelinin Avrupa hükümetlerine gelişmiş taarruz sistemlerini daha hızlı ve daha düşük maliyetle devreye alma imkanı sunmayı amaçladığını belirtiyor. Şirket ayrıca, hipersonik hızlarda gelişmiş manevra kabiliyeti ve operasyonel performansı göstermek amacıyla yeni test uçuşları planladığını da duyurdu.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/military/europe-hypersonic-missile-hypersonica https://www.hypersonica.com/en/news/hypersonica-successful-test/ https://defence-industry.eu/hypersonica-reports-successful-hypersonic-missile-prototype-test-flight-at-andoya-space-in-norway/
