‘Füzyon için Eurofighter’: İşte Avrupa'nın ilk ticari füzyon santrali tasarımı

Gauss Fusion CTO’su Frederick Bordry, raporun füzyon bilimi ile ticari füzyon enerjisi arasındaki en zor endüstriyel zorlukları ele aldığını da söyledi. Bordry, kapalı trityum yakıt döngüsü geliştirmekten, ileri süperiletken mıknatıslar kullanmaya ve aşırı ısı ile nötron yüklerine dayanabilen malzemeler üzerinde uzmanlaşmaya kadar birçok teknik engelin raporda detaylandırıldığını belirtti. Gauss Fusion'ın bir sonraki tasarım aşaması, raporun bağımsız bir panel tarafından Ocak 2026'da incelenmesinin ardından başlayacak.
Rapor, ayrıca Gauss Fusion’ın vizyonunu da somutlaştırıyor. Şirket, ‘Füzyon için Eurofighter’ adlı pan-Avrupa programıyla sanayi uzmanlığını, ulusal yatırımları ve tedarik zincirindeki kapasiteyi entegre ederek Avrupa’nın enerji bağımsızlığını güvence altına almayı amaçlıyor.