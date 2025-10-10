Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ‘Füzyon için Eurofighter’: İşte Avrupa'nın ilk ticari füzyon santrali tasarımı

    Berlin merkezli Gauss Fusion, Avrupa’nın ilk ticari füzyon santrali GIGA için kapsamlı bir tasarım raporu açıkladı. Proje, teknik zorlukları çözerek 2040’larda enerji bağımsızlığı hedefliyor.

    Avrupa'nın ilk ticari füzyon santralinde hedef 2040’lar Tam Boyutta Gör
    Almanya Gauss Fusion, Avrupa’nın ilk ticari füzyon enerji santrali tasarımını kamuoyuna sundu. Şirket, GIGA isimli stellaratör reaktör temelli santrali için hazırladığı kavramsal tasarım raporu ile füzyon araştırmalarını pratiğe dönüştürme yolunda kritik bir adım attı. Bin sayfayı aşan rapor, santralin genel mimarisi, tasarım konsepti, güvenlik çerçevesi, sistem mühendisliği, yaşam döngüsü operasyonları ve radyoaktif atık yönetimi dahil olmak üzere gerekli tüm teknik detayları içeriyor.

    “Füzyon için Eurofighter” adımı

    Avrupa'nın ilk ticari füzyon santralinde hedef 2040’lar Tam Boyutta Gör
    Gauss Fusion CEO’su Milena Roveda, raporun üç yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ve füzyon enerjisinin pratik bir santral tasarımına dönüştürülmesini hedeflediğini vurguladı. Rapor ayrıca ilk ticari füzyon santralinin maliyet ve zaman çizelgesi çerçevesini de ortaya koyuyor. Gauss Fusion’a göre, türünün ilk örneği olacak santral, 2040’ların ortasına kadar devreye girecek ve 15-18 milyar euro arasında bir maliyete sahip olacak.

    Gauss Fusion CTO’su Frederick Bordry, raporun füzyon bilimi ile ticari füzyon enerjisi arasındaki en zor endüstriyel zorlukları ele aldığını da söyledi. Bordry, kapalı trityum yakıt döngüsü geliştirmekten, ileri süperiletken mıknatıslar kullanmaya ve aşırı ısı ile nötron yüklerine dayanabilen malzemeler üzerinde uzmanlaşmaya kadar birçok teknik engelin raporda detaylandırıldığını belirtti. Gauss Fusion'ın bir sonraki tasarım aşaması, raporun bağımsız bir panel tarafından Ocak 2026'da incelenmesinin ardından başlayacak.

    Rapor, ayrıca Gauss Fusion’ın vizyonunu da somutlaştırıyor. Şirket, ‘Füzyon için Eurofighter’ adlı pan-Avrupa programıyla sanayi uzmanlığını, ulusal yatırımları ve tedarik zincirindeki kapasiteyi entegre ederek Avrupa’nın enerji bağımsızlığını güvence altına almayı amaçlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor aküsü nasıl şarj edilir ankara kemer arası kaç km half life 2 türkçe yama kimliğimi iptal ettim ama buldum çamaşır ve kurutma makinesi aynı anda çalışır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum