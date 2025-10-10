‘Füzyon için Eurofighter’: İşte Avrupa'nın ilk ticari füzyon santrali tasarımı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya Gauss Fusion, Avrupa’nın ilk ticari füzyon enerji santrali tasarımını kamuoyuna sundu. Şirket, GIGA isimli stellaratör reaktör temelli santrali için hazırladığı kavramsal tasarım raporu ile füzyon araştırmalarını pratiğe dönüştürme yolunda kritik bir adım attı. Bin sayfayı aşan rapor, santralin genel mimarisi, tasarım konsepti, güvenlik çerçevesi, sistem mühendisliği, yaşam döngüsü operasyonları ve radyoaktif atık yönetimi dahil olmak üzere gerekli tüm teknik detayları içeriyor.

“Füzyon için Eurofighter” adımı

Tam Boyutta Gör Gauss Fusion CEO’su Milena Roveda, raporun üç yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ve füzyon enerjisinin pratik bir santral tasarımına dönüştürülmesini hedeflediğini vurguladı. Rapor ayrıca ilk ticari füzyon santralinin maliyet ve zaman çizelgesi çerçevesini de ortaya koyuyor. Gauss Fusion’a göre, türünün ilk örneği olacak santral, 2040’ların ortasına kadar devreye girecek ve 15-18 milyar euro arasında bir maliyete sahip olacak.

Gauss Fusion CTO’su Frederick Bordry, raporun füzyon bilimi ile ticari füzyon enerjisi arasındaki en zor endüstriyel zorlukları ele aldığını da söyledi. Bordry, kapalı trityum yakıt döngüsü geliştirmekten, ileri süperiletken mıknatıslar kullanmaya ve aşırı ısı ile nötron yüklerine dayanabilen malzemeler üzerinde uzmanlaşmaya kadar birçok teknik engelin raporda detaylandırıldığını belirtti. Gauss Fusion'ın bir sonraki tasarım aşaması, raporun bağımsız bir panel tarafından Ocak 2026'da incelenmesinin ardından başlayacak.

Rapor, ayrıca Gauss Fusion’ın vizyonunu da somutlaştırıyor. Şirket, ‘Füzyon için Eurofighter’ adlı pan-Avrupa programıyla sanayi uzmanlığını, ulusal yatırımları ve tedarik zincirindeki kapasiteyi entegre ederek Avrupa’nın enerji bağımsızlığını güvence altına almayı amaçlıyor.

