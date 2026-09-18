Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa’nın ilk ticari karbon depolama tesisi faaliyete geçti

    Danimarka'daki Greensand projesi Avrupa Birliği'nin ilk tam ölçekli CO2 depolama tesisi olarak ticari operasyonlara başladı. Tesis, ilk aşamada yılda 400 bin ton karbon depolayacak.

    Avrupa’nın ilk ticari karbon depolama tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    INEOS Energy öncülüğünde geliştirilen Greensand karbon depolama projesi, 18 Eylül'de resmen açıldı. Greensand, Danimarka'nın Kuzey Denizi açıklarında bulunan ve üretimi sona ermiş Nini West petrol sahasında karbondioksitin kalıcı olarak depolanmasını sağlayacak. Proje, Avrupa Birliği'nin ilk tam ölçekli CO2 depolama tesisi olarak ticari operasyonlara başladı.

    CO2, denizin 1.800 metre altına gönderilecek

    Tesisin ilk ticari aşamada yıllık 400 bin tona kadar CO2 depolaması planlanıyor. Altyapı, talebin artmasıyla birlikte kapasitenin yılda 4 ila 8 milyon ton seviyesine çıkarılabileceği şekilde tasarlandı.

    Avrupa’nın ilk ticari karbon depolama tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Proje kapsamında karbondioksit, öncelikli olarak Danimarka'daki biyometan tesislerinden temin edilecek. Yakalanan CO2 sıvılaştırıldıktan sonra kamyonlarla Esbjerg Limanı'ndaki özel terminale taşınacak. Buradan Avrupa Birliği'nin bu amaçla inşa edilen ilk CO2 taşıma gemisi Carbon Destroyer 1 ile yaklaşık 250 kilometre açıkta bulunan Nini West sahasına gönderilecek.

    Karbondioksit, deniz tabanının yaklaşık 1.800 metre altındaki tükenmiş petrol rezervuarına enjekte edilecek. Böylece yakalanan gazın uzun vadeli ve kalıcı biçimde yer altında tutulması hedefleniyor.

    AB'nin karbon depolama hedefleri büyük

    Avrupa Birliği, karbon yakalama ve depolama kapasitesini 2030 yılına kadar yıllık 50 milyon tona, 2040 yılına kadar ise 250 ila 280 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Greensand'in ilk aşamadaki kapasitesi bu hedeflerin gerisinde kalsa da proje, Avrupa'da ticari ölçekte kalıcı CO2 depolama altyapısının oluşturulması açısından bir başlangıç niteliği taşıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/ineos-says-eus-first-full-scale-carbon-storage-project-start-operating-2026-09-18/ https://www.ineos.com/news/shared-news/ineos-opens-the-first-full-scale-co%E2%82%82-storage-site-in-the-eu/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 milyona araba tavsiyesi 2026 1.2 puretech motor kronik sorunları silindir kapak contası değişimi fiyatı kia sportage yakıt tüketimi honda euro civic

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum