Avrupa’nın ilk ticari karbon depolama tesisi faaliyete geçti

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Tam Boyutta Gör INEOS Energy öncülüğünde geliştirilen Greensand karbon depolama projesi, 18 Eylül'de resmen açıldı. Greensand, Danimarka'nın Kuzey Denizi açıklarında bulunan ve üretimi sona ermiş Nini West petrol sahasında karbondioksitin kalıcı olarak depolanmasını sağlayacak. Proje, Avrupa Birliği'nin ilk tam ölçekli CO2 depolama tesisi olarak ticari operasyonlara başladı.

CO2, denizin 1.800 metre altına gönderilecek

Tesisin ilk ticari aşamada yıllık 400 bin tona kadar CO2 depolaması planlanıyor. Altyapı, talebin artmasıyla birlikte kapasitenin yılda 4 ila 8 milyon ton seviyesine çıkarılabileceği şekilde tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Proje kapsamında karbondioksit, öncelikli olarak Danimarka'daki biyometan tesislerinden temin edilecek. Yakalanan CO2 sıvılaştırıldıktan sonra kamyonlarla Esbjerg Limanı'ndaki özel terminale taşınacak. Buradan Avrupa Birliği'nin bu amaçla inşa edilen ilk CO2 taşıma gemisi Carbon Destroyer 1 ile yaklaşık 250 kilometre açıkta bulunan Nini West sahasına gönderilecek.

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Karbondioksit, deniz tabanının yaklaşık 1.800 metre altındaki tükenmiş petrol rezervuarına enjekte edilecek. Böylece yakalanan gazın uzun vadeli ve kalıcı biçimde yer altında tutulması hedefleniyor.

AB'nin karbon depolama hedefleri büyük

Avrupa Birliği, karbon yakalama ve depolama kapasitesini 2030 yılına kadar yıllık 50 milyon tona, 2040 yılına kadar ise 250 ila 280 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Greensand'in ilk aşamadaki kapasitesi bu hedeflerin gerisinde kalsa da proje, Avrupa'da ticari ölçekte kalıcı CO2 depolama altyapısının oluşturulması açısından bir başlangıç niteliği taşıyor.

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