Avrupa’nın ilk ticari karbon depolama tesisi faaliyete geçti

CO2, denizin 1.800 metre altına gönderilecek
Tesisin ilk ticari aşamada yıllık 400 bin tona kadar CO2 depolaması planlanıyor. Altyapı, talebin artmasıyla birlikte kapasitenin yılda 4 ila 8 milyon ton seviyesine çıkarılabileceği şekilde tasarlandı.
Karbondioksit, deniz tabanının yaklaşık 1.800 metre altındaki tükenmiş petrol rezervuarına enjekte edilecek. Böylece yakalanan gazın uzun vadeli ve kalıcı biçimde yer altında tutulması hedefleniyor.
AB'nin karbon depolama hedefleri büyük
Avrupa Birliği, karbon yakalama ve depolama kapasitesini 2030 yılına kadar yıllık 50 milyon tona, 2040 yılına kadar ise 250 ila 280 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Greensand'in ilk aşamadaki kapasitesi bu hedeflerin gerisinde kalsa da proje, Avrupa'da ticari ölçekte kalıcı CO2 depolama altyapısının oluşturulması açısından bir başlangıç niteliği taşıyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/ineos-says-eus-first-full-scale-carbon-storage-project-start-operating-2026-09-18/ https://www.ineos.com/news/shared-news/ineos-opens-the-first-full-scale-co%E2%82%82-storage-site-in-the-eu/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: