Proxima Fusion, Avrupa’nın ilk ticari stellaratör füzyon santrali için dev yatırım aldı

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Tam Boyutta Gör Google, Avrupa'nın ilk ticari füzyon enerji santralini kurmayı hedefleyen Almanya merkezli Proxima Fusion şirketine yatırım yaptı. Şirket, tamamlanan 411 milyon euroluk (468 milyon dolar) yeni yatırım turuyla değerlemesini 2,4 milyar euroya (2,7 milyar dolar) yükseltmeyi başardı. Böylece şirket, Avrupa'nın en iyi fonlanan füzyon girişimi konumuna ulaştı.

Füzyon enerjisi ticari kullanıma hazırlanıyor

Nükleer füzyon, iki hidrojen atomunun birleşerek bir helyum atomu oluşturması ve bu süreçte çok büyük miktarda enerji açığa çıkarması prensibine dayanıyor. Karbon emisyonu oluşturmayan ve teorik olarak yüksek miktarda enerji üretme potansiyeline sahip olan bu teknoloji henüz ticari ölçekte kullanılmıyor. Günümüzde faaliyet gösteren tüm nükleer santraller ise atomların parçalanmasına dayanan nükleer fisyon teknolojisini kullanıyor.

Google, yaptığı yatırımla füzyonun uzun vadede bol, karbon salımı olmayan ve sürekli enerji sağlayabilecek önemli bir kaynak olabileceğine yönelik inancını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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Proxima Fusion Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Francesco Sciortino, Avrupa'nın ilk ticari füzyon santralini hayata geçirme yarışında ABD ve Çin ile rekabet ettiğini belirtti. Şirkete göre bu yatırım, Avrupa teknoloji ekosisteminde bu yıl gerçekleştirilen en büyük özel yatırımlardan biri olmasının yanı sıra, Avrupa füzyon sektörünün bugüne kadarki en büyük özel finansman turu olma özelliğini taşıyor.

İlk cihazda hedef 2030'ların başı

Tam Boyutta Gör Proxima Fusion, füzyon teknolojisinde farklı yaklaşımlardan biri olan stellaratör tasarımı üzerinde çalışıyor. Şirket, Münih yakınlarında inşa edilecek Alpha adlı net enerji üretebilen gösterim tesisini 2030'lu yılların başında devreye almayı hedefliyor. Bu tesis, ticari santral Stellaris’e geçiş öncesindeki en kritik doğrulama adımı olarak görülüyor.

Alpha projesi, Bavyera Eyaleti, Max Planck Plazma Fiziği Enstitüsü ve RWE iş birliğiyle yürütülüyor. Amaç, temel teknolojileri doğrulayarak aynı on yıl içinde dünyanın ilk ticari stellaratör füzyon santralinin geliştirilmesini hızlandırmak.

Şirketin geliştirdiği teknoloji, Wendelstein 7-X araştırma programında elde edilen bilimsel kazanımlar üzerine inşa edilen QI-HTS stellaratör konseptini temel alıyor.

Proxima Fusion, yeni finansmanla birlikte Stellarator Model Coil projesini tamamlamaya, yüksek sıcaklık süperiletken (HTS) kablo ve mıknatıs üretim kapasitesini artırmaya ve stellarator sistemleri için gerekli mühendislik ile üretim altyapısını geliştirmeye odaklanacak.

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