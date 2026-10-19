Avrupa rekor kırdı ama yetmedi: Küresel elektrikli araç satışları geriledi

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Tam Boyutta Gör Küresel elektrikli araç pazarında bölgeler arasındaki ayrışma belirginleşiyor. Benchmark Mineral Intelligence (BMI) verilerine göre Eylül 2026’da dünya genelinde 2,15 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar ağustosa kıyasla yüzde 17 artmasına rağmen geçen yılın aynı ayının yüzde 2 altında kaldı.

Yılın ilk dokuz ayında ise toplam satışlar yüzde 3 artışla 15,5 milyon adede ulaştı. Verilerde elektrikli araç kategorisi, tam elektrikli modelleri ve şarj edilebilir hibritleri (PHEV) birlikte kapsıyor.

Avrupa’da elektrikli araç satışları rekor kırdı

Avrupa, eylülde yaklaşık 600 bin elektrikli araç satışıyla yeni bir aylık rekora imza attı. Bölgedeki satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39, ağustosa göre ise yüzde 62 arttı. Böylece haziranda kaydedilen önceki aylık rekor da yüzde 10 aşıldı.

Ocak-eylül döneminde Avrupa’nın toplam elektrikli araç satışları yüzde 30 artışla yaklaşık 3,9 milyon adede yükseldi.

İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz ve Finlandiya, kendi pazarlarında şimdiye kadarki en yüksek aylık elektrikli araç satışlarını kaydetti. İngiltere’de satışlar bir önceki ayın 2,5 katını aşarken Fransa ve Almanya’da yıllık büyüme sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 61 oldu.

Çin’de düşüşün merkezinde şarj edilebilir hibritler var

Tam Boyutta Gör Çin, eylülde yaklaşık 1,11 milyon adetle dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olmaya devam etti. Küresel satışların yüzde 51,6’sını oluşturan ülkede satışlar, ağustosa göre yüzde 7 artsa da yıllık bazda yüzde 18 geriledi.

İlk dokuz aylık toplam ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşerek yaklaşık 8,1 milyon adede indi. Daralma özellikle şarj edilebilir hibritlerde yoğunlaştı. Bu modellerin satışları ocak-eylül döneminde yüzde 25 azalırken tam elektrikli araçlardaki düşüş yüzde 6 ile sınırlı kaldı.

İç pazardaki zayıflık sürerken Çinli üreticiler ihracata ağırlık veriyor. Eylülde Çin’in yeni enerjili binek araç ihracatı 558 bin adetle rekor seviyeye ulaştı. Ancak dış pazarlardaki ticaret düzenlemeleri ve ihracat teşviklerindeki değişiklikler, bu büyümenin önündeki belirsizlikler arasında bulunuyor.

Kuzey Amerika’da satışlar yüzde 44 düştü

Tam Boyutta Gör Kuzey Amerika, üç büyük pazar arasında en sert daralmanın yaşandığı bölge oldu. Eylülde elektrikli araç satışları yüzde 44 düşüşle yaklaşık 130 bin adede gerileyerek yılın şimdiye kadarki en yüksek aylık düşüşünü kaydetti. Bölgenin ilk dokuz aylık satışları da yüzde 24 azalarak yaklaşık 1,2 milyon adet oldu.

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Eylüldeki sert düşüşte yüksek karşılaştırma bazının da etkisi bulunuyor. Eylül 2025, ABD’de federal elektrikli araç vergi teşvikinin sona ermesinden önceki son ay olduğundan birçok tüketici satın alımını öne çekmişti. Bu nedenle, karşılaştırma bazının etkisinin azalmasıyla son çeyrekte yıllık düşüş oranının hafiflemesi bekleniyor.

Diğer pazarlarda büyüme yüzde 81’e ulaştı

Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlar ise hızlı büyümeyi sürdürdü. Bu ülkelerde eylül satışları yüzde 81 artarak yaklaşık 310 bin adede ulaştı. İlk dokuz aylık toplam satışlar da yüzde 93 artışla yaklaşık 2,3 milyon adede yükseldi.

Eylül verileri, küresel elektrikli araç pazarının tek yönde hareket etmediğini gösteriyor. Avrupa’daki rekor ve diğer pazarlardaki hızlı büyüme, Çin ile Kuzey Amerika’daki kayıpların önemli bölümünü telafi etse de küresel toplamın yıllık bazda gerilemesini önleyemedi.

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Avrupa'nın rekoru yetmedi: Küresel elektrikli satışları geriledi

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