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    Avrupa'nın Starlink rakibi uydu projesi IRIS² için planlar kesinleşti

    Avrupa Birliği'nin uydu internet projesi IRIS² için planlar kesinleşti. 348 uydudan oluşacak ağın ilk uyduları 2029'da fırlatılacak.                            

    Avrupa'nın Starlink rakibi uydu projesi için planlar kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin egemen uydu internet projesi IRIS² için hazırlık süreci tamamlanırken, proje artık planlama aşamasından uygulama aşamasına geçiyor. Avrupa Komisyonu; Avrupalı üreticiler, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve diğer ortaklarla IRIS²'nin tasarımı, uydu üretimi, yer altyapısı ve fırlatma hizmetlerini kapsayan anlaşmayı imzaladı.

    Uydu sayısı arttırıldı

    Ocak ayında başlayan görüşmeler sonucunda projenin teknik detayları ve finansman planı netleştirildi. Yapılan son anlaşmayla birlikte IRIS² kapsamında başlangıçta planlanandan daha fazla uydu üretilecek. Alçak Dünya yörüngesinde (LEO) faaliyet gösterecek uydu takımyıldızı 348 uydudan oluşacak. Bu sayı, projenin önceki planına kıyasla 66 uydu daha fazla.

    ESA'ya göre ilave uydular özellikle savunma, güvenlik ve acil durum hizmetlerinde IRIS²'nin kapasitesini artıracak. Takviyenin, AB genelindeki güvenli kamu iletişim kapasitesini yüzde 60, küresel ölçekte ise yüzde 54 oranında artırması bekleniyor. Bu sayede Avrupa'nın kriz dönemlerinde kritik görevleri destekleme kapasitesinin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

    IRIS²'nin ilk uydularının 2029 yılında fırlatılması planlanıyor. Aynı yıl içerisinde hizmetlerin kademeli olarak kullanıma sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında uydu üretiminin yanı sıra yer istasyonları ve diğer altyapının hazırlanması ile fırlatma hizmetlerinin temini de gerçekleştirilecek.

    IRIS², uydu sayısı bakımından SpaceX'in Starlink ağıyla kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor. Starlink'in aktif uydu sayısı 10 binin üzerinde bulunurken, IRIS²'nin mevcut planı yalnızca 348 uydudan oluşuyor.

    Ancak iki projenin hedefleri birbirinden önemli ölçüde farklı. Starlink başından itibaren küresel ölçekte ticari geniş bant internet hizmeti sunmak üzere tasarlanırken, IRIS² öncelikli olarak Avrupa Birliği kurumları ve diğer katılımcı ülkelerin hükümetleri için güvenli ve kesintisiz iletişim altyapısı sağlamayı amaçlıyor.

    Norveç ve İzlanda gibi projeye katılan diğer ülkelerin de kullanabileceği sistemin, acil durum müdahaleleri, insani yardım operasyonları, sınır gözetimi ve diğer kritik görevlerde kullanılması planlanıyor. Böylece karasal iletişim altyapısının zarar gördüğü veya bulunmadığı durumlarda uydu bağlantısının devreye girmesi hedefleniyor. Projenin ilerleyen dönemlerinde işletmeler ve bireysel kullanıcıların da hizmetten yararlanabilmesi planlanıyor. Özellikle geleneksel internet altyapısının bulunmadığı veya güvenilir olmadığı bölgelerde uydu bağlantısının kullanılması hedefleniyor.

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