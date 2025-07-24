Avrupa otomobil pazarı haziranda daraldı: Çinli markalar yükselişte

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Avrupa'da sıfır otomobil pazarı 2025'in haziran ayında gerileme gösterdi. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 düşerek 1.250.868 adede geriledi. JATO Dynamics’in 28 Avrupa pazarına ait verilerine göre en büyük düşüş yüzde 17 ile İtalya, yüzde 16 ile Belçika ve yüzde 14 ile Almanya’da yaşandı.

Haziran ayındaki bu olumsuz tablo, Avrupa otomobil pazarında aylardır süren istikrarsızlığın bir devamı niteliğinde. Yılın ilk yarısında toplam satış adedi 6.844.426 adet olarak açıklandı. Bu, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş anlamına geliyor.

Çinli markalar yükseliyor

Tam Boyutta Gör Pazar daralırken rekabet de giderek kızışıyor. Bu durum, Avrupa, Japonya, Kore ve Amerikalı üreticilerin aleyhine işlerken, Çinli markalar için büyük bir avantaja dönüştü. Çinli otomobil markalarının pazar payı, 2025’in ilk yarısında geçen yıla göre neredeyse ikiye katlanarak yüzde 5,1 ile rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu markaların satış hacmi yüzde 91 arttı.

Bu büyümeye öncülük eden beş marka öne çıkıyor: BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor ve Xpeng. BYD, 2025’in ilk yarısında 70.500 adetlik satışla yıllık yüzde 311 artış yakaladı. Sadece haziran ayında 15.565 araç satan BYD, Suzuki, Mini ve Jeep gibi markaları geride bırakarak en çok satan 25 marka arasına girdi. BYD Seal U modeli, haziran ayında Volkswagen Tiguan ile birlikte Avrupa'nın en çok satılan PHEV modeli oldu.

Chery grubuna ait olan Jaecoo ve Omoda da önemli ilerleme kaydetti. Ancak bu büyüme elektrikli modellerden değil, ağırlıklı olarak içten yanmalı motorlardan geldi. Haziran ayı itibarıyla satışlarının yüzde 63’ü geleneksel motorlu araçlardan oluşurken, yüzde 29’u şarj edilebilir hibrit SUV’lardan oluştu. Jaecoo 7, haziran ayında Avrupa'nın en çok satılan 9'uncu PHEV modeli oldu.

Büyük markalar kan kaybediyor

Çinli markalar yükselirken, sektörün devleri pazar payı kaybediyor. 2025’in ilk altı ayında en büyük düşüş Stellantis grubunda görüldü. Şirketin pazar payı yüzde 16,7’den yüzde 15,3’e geriledi. Grup, 2021’de kurulmasından bu yana Avrupa'daki en düşük satış hacmini kaydetti. Stellantis markalarından sadece Alfa Romeo, Peugeot ve Jeep büyüme gösterdi. Fiat, Lancia, DS, Maserati ve Abarth ise ciddi kayıplar yaşarken Citroen ve Opel de çift haneli düşüşler gördü.

Tesla da yüzde 2,4’lük pazar payından yüzde 1,6’ya gerileyerek en büyük ikinci düşüşü yaşadı. Tesla’yı ilk kez geçen SAIC Motor (MG), yüzde 22 artışla 162.153 adet araç satarken, Tesla yüzde 33 düşüşle 109.264 adette kaldı. Güncellenen Model Y beklenen satış artışını sağlamazken, BYD ve Volkswagen’in rekabeti Tesla’nın liderliğini zorlaştırdı.

Elektrikli araç satışları 1 milyonu aştı

Tam Boyutta Gör Avrupa’daki elektrikli araç pazarı büyümeye devam ediyor. 2025’in ilk yarısında ilk kez 1 milyon barajı aşılırken, toplam 1.193.397 adetlik satışla yıllık bazda yüzde 25’lik artış sağlandı. Haziran ayında ise artış hızı yavaşladı ve yüzde 15’e düştü.

Elektrikli araçlar, 2025’in ilk yarısında Avrupa'daki satışların yüzde 17,4’ünü oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 3,6 puanlık artış anlamına geliyor. Marka bazında bakıldığında Tesla hariç en yüksek elektrikli araç oranına sahip üretici yüzde 64 ile BYD oldu. Ancak BYD ve SAIC (MG) gibi Çinli üreticilerin elektrikli araç satış oranlarında geçen yılın ilk yarısına kıyasla düşüş gözlendi.

Haziranda Clio, ilk yarıda Sandero zirvede

Tam Boyutta Gör Model bazında bakıldığında, Tesla Model Y hem haziran hem de 2025'in ilk yarısında Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu. Genel model sıralamasında ise Renault Grubu’nun üstünlüğü dikkat çekti. Renault Clio, haziranda 27.200 adetle zirveye yerleşti. Model Y ikinci sırada yer aldı. 2025’in ilk yarısında ise en çok satan model Renault Grubu’na ait bir diğer araç olan Dacia Sandero oldu.

2025'in ilk yarısında Avrupa'da en çok satan elektrikliler⚡ - 2025 Haziran - - 2025 ilk yarı - Sıra Model Adet Sıra Model Adet 1. Tesla Model Y 23.821 1. Tesla Model Y 68.801 2. Tesla Model 3 10.849 2. Volkswagen ID.4 40.335 3. Skoda Elroq 9.679 3. Tesla Model 3 39.864 4. Renault 5 6.919 4. Volkswagen ID.7 38.113 5. Volkswagen ID.3 6.822 5. Volkswagen ID.3 37.421 6. Volkswagen ID.4 6.363 6. Kia EV3 35.023 7. BMW iX1 6.342 7. Renault 5 34.206 8. Volkswagen ID.7 5.773 8. Skoda Elroq 34.076 9. Skoda Enyaq 5.686 9. Skoda Enyaq 32.806 10. Kia EV3 5.211 10. BMW iX1 31.337

Lynk & Co Z20'nin daha uygun fiyatlı iki yeni versiyonu tanıtıldı 15 sa. önce eklendi

2025'in ilk yarısında Avrupa'da en çok satan otomobiller🚗 Sıra Model Adet 1. Dacia Sandero 128.842 2. Renault Clio 122.489 3. Peugeot 208 109.146 4. Volkswagen T-Roc 106.118 5. Volkswagen Golf 104.162 6. Volkswagen Tiguan 97.508 7. Dacia Duster 97.188 8. Peugeot 2008 96.378 9. Citroen C3 95.891 10. Toyota Yaris Cross 95.513

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Avrupa otomobil pazarı haziranda daraldı: Çinliler yükselişte

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: