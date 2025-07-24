Avrupa otomobil pazarı haziranda daraldı: Çinli markalar yükselişte

Avrupa'da sıfır otomobil pazarı 2025'in haziran ayında gerileme gösterdi. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 düşerek 1.250.868 adede geriledi. JATO Dynamics’in 28 Avrupa pazarına ait verilerine göre en büyük düşüş yüzde 17 ile İtalya, yüzde 16 ile Belçika ve yüzde 14 ile Almanya’da yaşandı.
Haziran ayındaki bu olumsuz tablo, Avrupa otomobil pazarında aylardır süren istikrarsızlığın bir devamı niteliğinde. Yılın ilk yarısında toplam satış adedi 6.844.426 adet olarak açıklandı. Bu, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş anlamına geliyor.
Çinli markalar yükseliyor
Bu büyümeye öncülük eden beş marka öne çıkıyor: BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor ve Xpeng. BYD, 2025’in ilk yarısında 70.500 adetlik satışla yıllık yüzde 311 artış yakaladı. Sadece haziran ayında 15.565 araç satan BYD, Suzuki, Mini ve Jeep gibi markaları geride bırakarak en çok satan 25 marka arasına girdi. BYD Seal U modeli, haziran ayında Volkswagen Tiguan ile birlikte Avrupa'nın en çok satılan PHEV modeli oldu.
Chery grubuna ait olan Jaecoo ve Omoda da önemli ilerleme kaydetti. Ancak bu büyüme elektrikli modellerden değil, ağırlıklı olarak içten yanmalı motorlardan geldi. Haziran ayı itibarıyla satışlarının yüzde 63’ü geleneksel motorlu araçlardan oluşurken, yüzde 29’u şarj edilebilir hibrit SUV’lardan oluştu. Jaecoo 7, haziran ayında Avrupa'nın en çok satılan 9'uncu PHEV modeli oldu.
Büyük markalar kan kaybediyor
Çinli markalar yükselirken, sektörün devleri pazar payı kaybediyor. 2025’in ilk altı ayında en büyük düşüş Stellantis grubunda görüldü. Şirketin pazar payı yüzde 16,7’den yüzde 15,3’e geriledi. Grup, 2021’de kurulmasından bu yana Avrupa'daki en düşük satış hacmini kaydetti. Stellantis markalarından sadece Alfa Romeo, Peugeot ve Jeep büyüme gösterdi. Fiat, Lancia, DS, Maserati ve Abarth ise ciddi kayıplar yaşarken Citroen ve Opel de çift haneli düşüşler gördü.
Tesla da yüzde 2,4’lük pazar payından yüzde 1,6’ya gerileyerek en büyük ikinci düşüşü yaşadı. Tesla’yı ilk kez geçen SAIC Motor (MG), yüzde 22 artışla 162.153 adet araç satarken, Tesla yüzde 33 düşüşle 109.264 adette kaldı. Güncellenen Model Y beklenen satış artışını sağlamazken, BYD ve Volkswagen’in rekabeti Tesla’nın liderliğini zorlaştırdı.
Elektrikli araç satışları 1 milyonu aştı
Elektrikli araçlar, 2025’in ilk yarısında Avrupa'daki satışların yüzde 17,4’ünü oluşturdu. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 3,6 puanlık artış anlamına geliyor. Marka bazında bakıldığında Tesla hariç en yüksek elektrikli araç oranına sahip üretici yüzde 64 ile BYD oldu. Ancak BYD ve SAIC (MG) gibi Çinli üreticilerin elektrikli araç satış oranlarında geçen yılın ilk yarısına kıyasla düşüş gözlendi.
Haziranda Clio, ilk yarıda Sandero zirvede
|-
|2025 Haziran
|-
|-
|2025 ilk yarı
|-
|Sıra
|Model
|Adet
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|23.821
|1.
|Tesla Model Y
|68.801
|2.
|Tesla Model 3
|10.849
|2.
|Volkswagen ID.4
|40.335
|3.
|Skoda Elroq
|9.679
|3.
|Tesla Model 3
|39.864
|4.
|Renault 5
|6.919
|4.
|Volkswagen ID.7
|38.113
|5.
|Volkswagen ID.3
|6.822
|5.
|Volkswagen ID.3
|37.421
|6.
|Volkswagen ID.4
|6.363
|6.
|Kia EV3
|35.023
|7.
|BMW iX1
|6.342
|7.
|Renault 5
|34.206
|8.
|Volkswagen ID.7
|5.773
|8.
|Skoda Elroq
|34.076
|9.
|Skoda Enyaq
|5.686
|9.
|Skoda Enyaq
|32.806
|10.
|Kia EV3
|5.211
|10.
|BMW iX1
|31.337
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Dacia Sandero
|128.842
|2.
|Renault Clio
|122.489
|3.
|Peugeot 208
|109.146
|4.
|Volkswagen T-Roc
|106.118
|5.
|Volkswagen Golf
|104.162
|6.
|Volkswagen Tiguan
|97.508
|7.
|Dacia Duster
|97.188
|8.
|Peugeot 2008
|96.378
|9.
|Citroen C3
|95.891
|10.
|Toyota Yaris Cross
|95.513
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya